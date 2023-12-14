تطور النسخة القادمة من المعرضين يعكس قوة سوق ما بعد البيع في قطاع الطيران التجاري

انعقاد المعرضين بالتزامن يسهم في دعم تواصل الأطراف المشاركة واستكشاف فرص نمو جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يواصل معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات 2024، الملتقى الرائد لسوق ما بعد البيع في قطاع الطيران التجاري في المنطقة، ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2024، أكبر تجمع لشركات تصميم مقصورات الطائرات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، استعداداتهما للانطلاق بشكل متزامن يومي 5 و6 مارس 2024 في مركز دبي التجاري العالمي بدبي، وذلك بهدف الجمع بين مختلف الجهات الفاعلة في سلسلة توريد ضمن قطاع الطيران.

ويعزز المعرضان من مكانة المنطقة بوصفها مركزاً رئيسياً بالنسبة لقطاع الطيران، وذلك بالتوازي مع النمو المستمر الذي يشهده القطاع. كما يسلطان الضوء على التزام الجهات المعنية بتعزيز الابتكار والتطور، لا سيما في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات وضمن قطاع تصميم مقصورات الطائرات.

وشهد معرض دبي للطيران 2023 إعلان شركة فلاي دبي عن خططها لبناء منشأة مخصصة لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، بتكلفة 190 مليون دولار أمريكي في دبي الجنوب بحلول عام 2026. كما وقعت طيران الإمارات اتفاقية خدمة مدتها عشر سنوات مع سافران لأنظمة الطيران، وذلك لتغطية عمليات إصلاح وصيانة مكونات أنظمة السلامة والمقصورة في طائرة بوينج 777، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الرئيسية الأخرى.

من جانبها كانت الاتحاد للطيران قد كشفت أيضاً عن أول طائرة من طائراتها الثلاث الجديدة من طراز بوينج 787-9 دريملاينر، التي تتميز بتصاميم داخلية مبهرة ومزايا فريدة، مثل المقصورات الأفضل ضمن فئتها وأجنحة درجة الأعمال مع أبواب الخصوصية ومقاعد مريحة من الدرجة الاقتصادية.

وتوفر النسخة القادمة من المعرضين فرصة للتعرف على أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات في قطاع الطيران، لا سيما مع مشاركة أكثر من 200 جهة عارضة تمثل سلسلة توريد الطيران بأكملها، ما دفع المنظمين إلى وضع مخطط تفصيلي موسع لتلبية الطلب المتزايد على المشاركة في المعرضين.

ويتضمن المعرضان مزايا جديدة للتواصل، بما في ذلك المنطقة المخصصة للمقابلات الثنائية لتوفير مساحة خاصة لتبادل الأفكار، بالإضافة إلى حفل تواصل ختامي يوم 6 مارس، والذي يتيح الفرصة للحضور والجهات العارضة لمتابعة التواصل ضمن أجواء أكثر هدوءاً بعد اختتام الفعاليات الرسمية.

وتستضيف منصة جو لايف ثياتر أكثر من 30 خبيراً عالمياً في قطاع الطيران خلال يومَي المعرضين، وذلك لمعالجة المواضيع الهامة التي يشهدها القطاع في إطار سلسلة من العروض التقديمية وجلسات الحوار ودراسات الحالة.

ويحتضن المعرضان أيضاً منصة Onboard Hub، الوجهة المثالية لاستكشاف الحلول والابتكارات الحديثة للترفيه أثناء الرحلة والارتقاء بتجربة المسافرين، بما ينسجم مع التوجهات التي يشهدها القطاع.

وتشير التوقعات إلى مشاركة عدد أكبر من شركات الطيران خلال النسخة القادمة، وذلك بعد النجاح الذي حققته نسخة العام الماضي بحضور أكثر من 100 شركة طيران إقليمية ودولية، بما في ذلك طيران الإمارات، والطيران العُماني، والخطوط الجوية الملكية الهولندية، والسعودية. كما يحظى الحضور بفرصة الاستفادة من برنامج أيرلاين بايرز وردهة نادي الطيران، مع فرص استثنائية للتواصل مع أبرز صناع القرار ضمن مجموعة واسعة من مشغلي الخطوط الجوية.

ويمكن للمهتمين بحضور المعرضين التسجيل الآن. للحجز ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة mromiddleeast.aviationweek.com أو www.aime.aero.

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لمحة حول شبكة أفييشن ويك

تعد شبكة أفييشن ويك أكبر مزود للخدمات والمعلومات متعددة الوسائط في قطاعات الطيران وتكنولوجيا الفضاء والدفاع العالمية، إذ تقدم خدماتها لأكثر من 1.7 مليون خبير حول العالم. ويعتمد خبراء هذه القطاعات على شبكة أفييشن ويك لمساعدتهم على فهم السوق واتخاذ القرارات وتوقع المتغيرات وعقد الشراكات واغتنام الفرص التجارية. وتتضمن لائحة العملاء أبرز المصنعين والمزودين وشركات الطيران والمطارات وطيران رجال الأعمال والجهات العسكرية والحكومية وغيرها من المؤسسات التي تخدم السوق الدولي. كما تتضمن محفظة شبكة أفييشن ويك مواد صحفية حائزة على جوائز وبيانات واسعة ومصادر تحليلية وبحثية ومؤتمرات ومعارض دولية وخدمات الإعلانات والتسويق مثبتة الفعالية.

وتُعتبر شبكة أفييشن ويك من إنفورما ماركتس التابعة إلى إنفورما بي إل سي.

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تجسّد إنفورما ماركتس منصة للقطاعات والأسواق المتخصصة بشؤون التداول والابتكار والنمو. وتوفر الشركة للمساهمين في السوق في جميع أنحاء العالم فرصاً للمشاركة في أعمال متنوعة، من خلال معارضها الحية والمحتوى الرقمي المتخصص وحلول البيانات الفعالة. وتساعد على تعزيز التعاون بين المشترين والبائعين في أكثر من عشرة قطاعات في السوق الدولية تتضمن الطيران والأدوية والطعام والتقنيات الطبية والبنى التحتية. كما تقدّم إنفورما ماركتس، التي تعد جهةً رائدةً في مجال صناعة الأسواق حول العالم، مجموعةً متنوعةً من الأسواق المتخصصة وفرص النمو للشركات على مدار العام. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.informamarkets.com.

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