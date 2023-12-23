أعلنت زوروا قطر عن عودة "مهرجان قطر للتسوق" تحت شعار "عالمكم للتسوق"، وهو أكبر حدث تسوّق تشهده البلاد، وتتواصل فعالياته من 1 إلى 27 يناير 2024. وسيشهد المهرجان، الذي يستمر لمدة شهر تقريبًا، مشاركة 13 مركز تجاري وبازار تسوُّق من جميع أنحاء دولة قطر، ويعدكم بمجموعة مميّزة من الأنشطة، والسحوبات، والجوائز النقدية، والمسابقات، والخصومات، والعروض الترفيهية التي تناسب كافة الأعمار.

وعلى أعقاب النجاح الباهر الذي حققته النسخة الماضية من "مهرجان قطر للتسوق"، ستتبنى النسخة الجديدة أفكاراً وتقنيات مبتكرة. وستستضيف شخصيات كوكو ميلون، بلووي، والقط الأسود (ميراكولوس)، وباربي وغيرها.

وبهذه المناسبة، صرّح المهندس عبد العزيز علي المولوي، رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي في قطر للسياحة: "تعتبر هذه هي النسخة الثامنة من مهرجان قطر للتسوق، وهي بمثابة شهادة على النجاح الدائم لهذا الحدث الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من رزنامة فعالياتنا الاجتماعية السنوية. سيقودنا المهرجان الذي ينطلق بداية العام المقبل إلى عامٍ جديد تتخلله العديد من الفعاليات الرائعة التي تلائم كافة أفراد العائلة. ويعود فضل هذا النجاح إلى التعاون المستمر بين الشركاء الأفاضل، ونحن بانتظار نسخة استثنائية لعام 2024".

مراسم افتتاح وختام المهرجان

سيتم افتتاح "مهرجان قطر للتسوق 2024" في ساحة بلاس فاندوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً، وعلى أنغام الفرقة الموسيقية الشهيرة "كورال روح الشرق" التي سيستمر عرضها لمدة ساعة، والذي ستؤديه على مسرحٍ مخصص لها ومُطل على النوافير المائية التي تتراقص في الساحة. سيتخلل يوم الافتتاح العديد من العروض الممتعة، وسيُحظى الجمهور بفرص اللقاء والترحيب ببعض الشخصيات المؤثرة، والأنشطة، والمسابقات، والجوائز، والإعلان عن الفائزين. وسيغلق المهرجان أبوابه في دوحة فستيفال سيتي الذي سيشهد احتفالاً ختامياً رائعاً. وسيُجرى هناك السحب الأخير والإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى. وسيتضمن الحفل أيضًا عروضًا مميّزة وضيوفاً مفاجئين سيشاركون الجمهور فرحتهم. وفي ختام المهرجان، ستحتفي وتُكرم قطر للسياحة مراكز التسوق والأعضاء العاملين فيها والعلامات التجارية في حفل توزيع "جوائز مراكز التسوق ومتاجر البيع بالتجزئة"، وذلك تقديراً لكونهم جزء من هذا الحدث وإسهامهم في نجاحه.

سحوبات وجوائز

خلال المهرجان، ستجتمع وجهات التسوّق الأكثر شهرةً في قطر لتستضيف باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، إلى جانب تقديم عروضاً مغرية وسحوبات وجوائز لا تقبل المنافسة. سيتم إجراء السحب أسبوعياً في النسخة المقبلة، وسيُجرى السحب في الأسبوع الأول في قطر مول بتاريخ 5 يناير، والأسبوع الثاني في مشيرب جاليريا بتاريخ 12 يناير، والأسبوع الثالث في بلاس فاندوم بتاريخ 19 يناير، والأسبوع الرابع في دوحة فستيفال سيتي بتاريخ 27 يناير. تتنوع الجوائز بين سيارات فاخرة وجوائز نقدية بمبالغ متفاوتة يُقدمها الضيوف خلال المسابقات الحماسية. وستشمل 4 سيارات فارهة، و50 ألف ريال سيحصل عليها 4 فائزون محظوظون، و20 ألف ريال سيحصل عليها 8 فائزون، وأخيراً سيفوز 12 شخص ب 10 آلاف ريال. وستضم مراكز التسوق أكشاك استبدال تُمكن الزوار من استبدال إيصالات الدفع والفوز بقسائم شرائية، بينما يستمتعون أيضًا بتجارب ألعاب استثنائية وخلق ذكريات لا تُنسى من خلال التقاط الصور.

لم ننسى أطفالكم

تنتظركم العديد من المفاجآت والأنشطة المتنوعة لأكبر العلامات التجارية للألعاب في العالم والتي بإمكانكم العثور عليها في أماكن متعددة من مراكز التسوق وفقاً للأماكن التي تناسبكم. سيستضيف بلاس فاندوم خلال المهرجان الشخصية الكرتونية باربي في بيت الأحلام وبارني في عروض حية. ويُمكن للأطفال الاستمتاع بمشاهدة العروض الحية لمغامرات الفتاة الدعسوقة والقط الأسود (ميراكولوس) في دوحة فستيفال سيتي. بينما سيستضيف مول سيتي سنتر ركناً خاصاً لعروض شخصية إيموجي. وسيضم حياة بلازا صالة خاصة لشخصية كوكو ميلون. أما بلووي، فيمكنكم العثور عليها في قطر مول، في حين لعبة فروت نينجنا ستتواجد في مشيرب جاليريا، وستكون لعبة دار زوون وسكرابل بانتظاركم في الشركة المتحدة للتنمية. وأخيراً وليس آخراً، ستنتظركم لول في الحزم. وستُنظم العديد من المسيرات الكرنفالية والعروض الممتعة في مراكز التسوق المشاركة في المهرجان.

مراكز تجارية مشاركة في المهرجان

يُرحب "مهرجان قطر للتسوق" بمشاركة 13 مركز تجاري، وهم: بلاس فاندوم، دوحة فستيفال سيتي، قطر مول، حياة بلازا، مول سيتي سنتر، لاندمارك مول، طوار مول، الحزم، مشيرب جاليريا، جلف مول، مول الخور، لاجونا مول، والشركة المتحدة للتنمية-جزيرة اللؤلوة.

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