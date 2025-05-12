نظمت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، بالتعاون مع مؤسسة إنجاز البحرين الحفل الختامي لبرنامج المستثمر الذكي 2024-2025، وذلك يوم الأحد الموافق 11 مايو 2025. حضر الحفل نخبة من كبار الشخصيات من بينهم سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين إلى جانب عدد من المسؤولين من وزارة التربية والتعليم، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لمؤسسة إنجاز البحرين وبورصة البحرين، ومنسقي المدارس، والفرق الطلابية المشاركة.

للعام السابع على التوالي، يواصل برنامج "المستثمر الذكي" أداء دوره المؤثر كمبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى الطلاب. ويتيح البرنامج للطلاب التعرف على المفاهيم الأساسية المتعلقة بإدارة الأموال بما في ذلك وضع الميزانية والتوفير والتخطيط المالي من خلال أنشطة تعليمية متنوعة، بما يساعدهم على اكتساب معرفة عملية واتخاذ قرارات مالية مدروسة. ويؤكد نجاح البرنامج مدى كل من بورصة البحرين وإنجاز البحرين بتنشئة جيل يتمتع بالوعي والمسؤولية المالية.

واختُتم برنامج هذا العام بتنظيم المسابقة الوطنية لبرنامج المستثمر الذكي، والتي صُممت خصيصًا لتقييم مدى تمكّن الطلاب من تطبيق المفاهيم المالية التي اكتسبوها. وشملت المسابقة مرحلتين من التصفيات لاختيار الفرق الفائزة من بين 48 فريقًا مشاركًا. وتضمنت المرحلة الأولى مشاركة الطلبة بمقاطع فيديو قصيرة لعرض أحد المفاهيم المالية التي تمت دراستها في البرنامج، في حين تطلب من الطلاب في المرحلة الثانية تقديم تصور لتطبيق موبايل يهدف إلى دعم التخطيط المالي.

وتم الإعلان عن المراكز الثلاثة الأولى من الفئتين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في الحفل الختامي للبرنامج والتي كانت من نصيب مدرسة آمنة بنت وهب الإبتدائية للبنات بالمركز الأول، مدرسة مدينة حمد الإبتدائية للبنات بالمركز الثاني، ومدرسة المستقبل الإبتدائية للبنات بالمركز الثالث من فئة المدارس الحكومية، أما من فئة المدارس الخاصة فقد حازت مدرسة الحكمة الدولية على المركز الأول، ومدرسة المعارف الحديثة على المركز الثاني، أما مدرسة الرجاء فقد حازت على المركز الثالث.

كما فاز طلاب مدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة للبنات بجائزة "أفضل فيديو" من المرحلة الأولى للمسابقة من فئة المدارس الحكومية، والمدرسة الكندية-البحرين من فئة المدارس الخاصة.

وبهذه المناسبة، قالت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين: "إن برنامج المستثمر الذكي يعكس رؤيتنا المشتركة في تمكين العقول الشابة وتزويدها بالمعلومات المالية التي تعزز قدرتها على مواجهة تحديات المستقبل. وقد أظهر الطلاب في برنامج هذا العام مستويات عالية من الإبداع والرؤى الثاقبة. إننا سعداء بدعم مثل هذه المبادرة الطموحة، بالتعاون مع بورصة البحرين، والتي تساعد على سد الفجوة في الفصول الدراسية من خلال تزويد الطلاب بالمهارات الحياتية العملية، وتعزيز قيم المسؤولية والتخطيط المستقبلي والابتكار. وتتزامن هذه النسخة من البرنامج مع احتفال إنجاز البحرين بمرور 20 عامًا على تأسيسها، مما يعكس التزامنا المستمر بتمكين شباب البحرين من خلال التعليم وتنمية المهارات العملية."

من جانبه قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: "يواصل برنامج المستثمر الذكي دوره الفعال في تعزيز الثقافة المالية بين الطلاب في عمر مبكر، مما يرسخ قاعدة متينة لأجيال تتمتع بمعرفة واسعة وقدرة على التكيف مع المستجدات .ومن خلال شراكاتنا مع إنجاز البحرين ووزارة التربية والتعليم، فإننا نواصل مساعينا الجادة نحو بناء أجيال مؤهلة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة. ومما لا شك فيه أن مستوى الالتزام والإبداع الذي أظهره الطلاب هذا العام يجسد الأثر الإيجابي المتواصل لهذا البرنامج."

وقد وجهت بورصة البحرين ومؤسسة إنجاز البحرين الشكر والامتنان إلى وزارة التربية والتعليم على دعمها الكريم في ضمان تنظيم برنامج المستثمر الذكي بنجاح، والشكر موصول إلى المؤسسات التالية التي قدمت الرعاية لبرنامج المستثمر الذكي للعام الأكاديمي 2024-2025: البنك الأهلي المتحد (راعي الفئة الذهبية)، والرعاة من الفئة الفضية: بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك الكويت الوطني، مقدرين إسهاماتهم الكريمة في دعم المنظومة التعليمية في المملكة.

-انتهى-

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