دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد "جلف كرافت"، الشركة الرائدة عالمياً في صناعة اليخوت والقوارب، لجذب انتباه الحضور خلال مشاركتها في الدورة الثلاثين من معرض دبي العالمي للقوارب بمجموعة استثنائية مكونة من 15 يختاً وقارباً، تجسد الفخامة والابتكار والحرفية، وذلك تماشياً مع شعار رؤيتها الاستراتيجية "ليجاسي إن موشن" "Legacy in Motion". وتنطلق فعاليات الحدث في الفترة من 28 فبراير إلى 3 مارس 2024 في "دبي هاربر"، حيث يعد زواره بعرض لا مثيل له للتميز البحري، تأتي في طليعته "جلف كرافت".

يخوت "ماجستي":

تقدم "جلف كرافت" بكل فخر علامتها التجارية من يخوت "ماجستي" الفاخرة التي تعرض قمة الفخامة والرقي على الماء. ويتزايد ترقب العملاء في ظل توقعات بإضافة جديدة إلى مجموعة يخوت "ماجيستي"، التي تستعد لإعادة رسم ملامح مرحلة جديدة من اليخوت الفاخرة بتصميمها المستقبلي الرائع وميزاتها الرائدة.

وتضم تشكيلة "جلف كرافت" من يخوت "ماجستي" الفاخرة في المعرض كلاً من "ماجستي 111" و"ماجستي 100" و"ماجستي 62"، بالإضافة إلى إطلاق طراز جديد ضمن هذه التشكيلة.

يخوت "نوماد":

تجسد علامة يخوت "نوماد" التزام "جلف كرافت" تجاه اليخوت الاستكشافية المغامرة، مما يضع حوض بناء السفن في طليعة هذا الاتجاه المتنامي في هذه الصناعة.

وتضم تشكيلة يخوت "نوماد" في معرض دبي العالمي للقوارب "نوماد 101" و"نوماد 75" و"نوماد 70" و"نوماد 65".

قوارب "أوريكس" و"سيلفركرافت":

تشتهر قوارب "أوريكس" و"سيلفركرافت" بأدائها المبهج والراحة الاستثنائية والتصميم الأنيق، وتوفر لحظات لا تُنسى في الرحلات البحرية، حيث تمزج السرعة مع الفخامة. من القوارب الرياضية متعددة الاستخدامات إلى القوارب القوية والأنيقة، يعد هذان الطرازان العملاء بقدرات استثنائية في السرعة وتجارب مثيرة على الماء. وسيضم المعرض "أوريكس 379" و"سيلفر كرافت 32 WA".

قوارب "سيلفر كات":

تقدم مجموعة "سيلفر كات" تجارب متعددة الاستخدامات في الصيد وأنشطة القوارب اليومية، وذلك بفضل تصميم هيكل القارب الذي يضمن الاستقرار في جميع الظروف. ولا تعمل هذه الميزة المبتكرة على تعزيز الاستقرار فحسب، بل تتيح أيضاً عملية الانتقال السلس بين الصيد وممارسة أنشطة القوارب اليومية.

وسيشهد معرض دبي العالمي للقوارب عرض تشكيلة متميزة من قوارب "سيلفر كات" تضم "سيلفر كات 34 إتش تيHT" و"سيلفر كات 34 HT" و"سيلفر كات 40 CC " و"سيلفر كات 46 LUX"، والطراز الجديد "سيلفر كات 46 WA".

ويمثل اليختان الرائدان "ماجستي 111" و"نوماد 101" عنصراً أساسياً ضمن رؤية "جلف كرافت" الاستراتيجية "ليجاسي إن موشن" "Legacy in Motion"، حيث يتميز هذان اليختان بالتصميم الرائد والأداء الذي لا مثيل له، كما يعكسان التزام "جلف كرافت" بتجاوز حدود المعتاد في صناعة اليخوت الفاخرة.

للاطلاع على اليخوت والقوارب الاستثنائية التي تنتجها "جلف كرافت" مباشرة، يمكن زيارة منصة M-50 في معرض دبي العالمي للقوارب أو التسجيل على الموقع الإلكتروني www.gulfcraftinc.com/dibs2024_registration لمزيد من المعلومات.

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نبذة عن "جلف كرافت":

شركة الخليج لصناعة القوارب "جلف كرافت" هي شركة متكاملة رائدة عالمياً في صناعة اليخوت والقوارب، ولديها سجل حافل في تصميم وتقديم سفن عالية الجودة وفائقة الأداء تحدد شكل الحياة البحرية العصرية. وهي علامة تجارية مفضلة للقوارب/ اليخوت العصرية، وتزود العملاء من جميع أنحاء العالم بسفن مخصصة عالية الجودة للأنشطة الترفيهية والتجارية.

يدير "جلف كرافت" فريق قيادة عالمي من أصحاب الخبرات والشغف الكبير الذين يعملون على تخطي حدود الممكن والارتقاء بمستوى التصاميم والأداء. وتتميز الشركة بتقديم منتجات رائدة مثل "ماجستي 175"، وهو أكبر يخت سوبر في العالم مصنوع من الألياف الزجاجية المركبة.

تصنع "جلف كرافت" يخوتاً وقوارباً يتراوح طولها بين 32 و175 قدماً وهي تحظى بشعبية واسعة.

وتمتلك الشركة خمس علامات تجارية لليخوت والقوارب، وهي: قوارب الرحلات العائلية ورحلات الصيد الأصغر حجماً "سيلفركرافت"، واليخوت الرياضية والقوارب المكشوفة "أوريكس"، ويخوت الاستكشاف "نوماد"، ويخوت "ماجستي" الرائدة، وسفن الجولات البحرية للركاب. وتعتمد "جلف كرافت" على التكنولوجيا المتقدمة، والبراعة الهندسية، والتصاميم التي تتحدى الزمن، والحرفية العالمية. وتدير الشركة منشأتين للتصنيع – واحدة في أم القيوين بمساحة 462 ألف قدم مربعة، وأخرى في المالديف مساحتها 100 ألف قدم مربعة، بالإضافة إلى مركز خدمات في عجمان. ونجحت الشركة بتصنيع أكثر من 10 آلاف يخت وقارب حتى اليوم.

تأسست "جلف كرافت" في عام 1982، وهي تمتلك أول منشأة تصميم وإنتاج متكاملة في العالم لصنع القوارب/اليخوت، وتعمل على تطوير أساليبها وعملياتها باستمرار لتلبي تطلعات العملاء في جميع أنحاء العالم. كما أنشأت خطوط إنتاج جديدةً ومتنوعةً، بالإضافة إلى امتلاكها لشبكة عالمية من الوكلاء.

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