دبي : افتُتِحت رسمياً صباح اليوم نسخة 2024 من معرض نجاح دبي – أحد أكبر معارض التعليم العالي في دولة الإمارات – وذلك في قاعة أرينا بمركز دبي التجاري العالمي، بحضور سعادة عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعدد من القيادات المؤثرة في قطاع التعليم العالي في المنطقة.

وانطلقت أمس فعاليات المعرض، الذي يمتد في الفترة بين 6 - 8 أكتوبر، حيث شهد المعرض تدفق الآلاف من الزوار من جميع أنحاء دولة الإمارات للتعرف على فرص التعليم العالي المتاحة للطلبة في دولة الإمارات وخارجها.

وشهدت نسخة العام الحالي من معرض نجاح دبي 2024 تدفق الآلاف من الزوار من جميع أنحاء دولة الإمارات، معظمهم من الطلبة وأولياء الأمور، حيث ضم الحدث ما يزيد على 100 جامعة مرموقة من أكثر من 20 دولة، بما في ذلك دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سنغافورة وجمهوريّة موريشيوس، حيث تتيح جامعات هذه الدول آلاف الدورات للاختيار من بينها.

وشاركت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في معرض نجاح دبي 2024 من خلال جناحها الذي يضم برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، حيث يندرج هذا البرنامج الرائد للابتعاث للطلبة الإماراتيين في الجامعات العالمية المرموقة في إطار مبادرات أجندة دبي الاجتماعية، ويواكب بدوره أهداف استراتيجية التعليم في دبي (E33)، والتي اعتمدها مؤخراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتُعتبر سلسلة الندوات التفاعليّة وجلسات الأسئلة والأجوبة المباشرة التي تغطّي جوانب متعددة من التعليم العالي، بدءاً من متطلبات القبول في الجامعات الرائدة، إلى عمليّة التقديم، والتمويل، والمنح الدراسيّة، وانتهاءً بفرص التوظيف، عنصراً جاذباً من عناصر "نجاح".

وتشير تعليقات الزوار إلى أن عناصر جذب هذا الحدث البالغ الأهميّة للطلبة والأهالي تكمن أيضاً في خاصيّة نقل عصارة الخبرات الشخصيّة والاحترافيّة إلى الطلبة، حيث يقوم محترفون ذوو خبرة في التعليم العالي بتوجيههم وتزويدهم بجرعات الثقة بالنفس والمهارات والأدوات اللازمة لمباشرة رحلات التميّز والتفوّق في عالم التعليم العالي التنافسي على مستوى العالم.

وتعليقاً على مشاركة هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في المعرض، قالت ميثاء بن تركيه، مستشار برامج المنح في الهيئة: تؤكد استراتيجية التعليم في دبي ( E33) على أهمية توفير إرشاد مهني في سن مبكرة لتوجيه المتعلِّم نحو مستقبل يلائم مواهبه، وضمان التحاق الطالب بأفضل الجامعات المحلية والعالمية لتعزيز تنافسية الخريجين في إمارة دبي إقليمياً ودولياً. ومن هذا المنطلق، يعد معرض نجاح فرصة مثالية لتوفير إرشاد أكاديمي للطلبة، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة وأولياء أمورهم للتعرف على الخيارات المتوفرة في قطاع التعليم العالي. لقد سعدنا بلقاء أولياء الأمور والطلبة خلال المعرض، وتوفير كافة المعلومات حول مزايا برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، ودوره في تطوير المعارف والخبرات الأكاديمية وبناء المهارات القيادية للطلبة الإماراتيين وإعدادهم كمبدعين وقياديين في مختلف مجالات العمل المختلفة في إمارة دبي، فضلاً عن شرح معايير التسجيل والقبول في البرنامج ومتطلباته بحسب كل منهاج تعليمي".

من جهتها، علّقت ديمة السعدي، مديرة معارض "نجاح" قائلةً: "كانت استجابة الزوار إيجابية للغاية، وهذا ليس بالأمر المستغرب أو الجديد على المعرض، حيث إن ’ نجاح‘ ليس فقط أكبر حدث تعليمي في دولة الإمارات، بل أثبت منذ انطلاقته كونه حلقة وصل موثوقة بين الطلبة في الدولة وقطاع التعليم العالي على المستويين المحلّي والعالمي، وبالتالي يشكل جسراً نحو مستقبل أكثر إشراقا." يفتتح معرض نجاح دبي 2024 أبوابه للجمهور حتى 8 أكتوبر في قاعة "أرينا" بمركز دبي التجاري العالمي، وسيتلوه معرض نجاح أبوظبي الذي سيُقام في الفترة بين 27 و 29 أكتوبر في مركز أدنيك، أبوظبي.

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