تقام دورته السابعة يومي 3 و4 فبراير تحت شعار "معاً، نرسم المستقبل"

ينظمه "شراع" في مقره بـ"مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"

نجلاء المدفع: المهرجان ركيزة أساسية لمجتمعات ريادة الأعمال المحلية والعالمية

يركز على قدرة ريادة الأعمال على تعزيز الروح المجتمعية

يجمع نخبة من قادة قطاع الأعمال والمبتكرين من جميع أنحاء العالم

يقدم محتوى استثنائياً ضمن برنامج متكامل لمؤثرين إقليميين وعالميين

بمشاركة محمد العبّار، مؤسّس إعمار العقارية ونون.

بمشاركة جيسيكا قهواتي وعبد الرحمن أبو مالح ونايلة الخاجة

أعلن "مركز الشارقة لريادة الأعمال" (شراع) عن موعد انطلاق فعاليات الدورة السابعة من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" يومي 3 و4 فبراير 2024 في مقره بـ"مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"، بمشاركة أكثر من 100 متحدث وقيادي في ريادة وصناعة الأعمال من 15 دولة حول العالم ممن قدموا حلولاً رائدة في قطاعات اقتصادية متنوعة، لمشاركة رحلات نجاحهم وسبل تجاوز التحديات التي واجهتهم، موفرين لحضور المهرجان وزواره معلومات شاملة ورؤى ملهمة للنجاح في عالم ريادة الأعمال.

وتحت شعار "معاً، نرسم المستقبل" يحتفي المهرجان بالأثر الإيجابي الذي تركه رواد الأعمال على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، ويؤكد شعار المهرجان أهمية التعاون والروح المجتمعية في رسم ملامح مستقبل مشرق ومستدام يلبي طموحات كافة أفراد المجتمعات.

واحد من أبرز الفعاليات العالمية

ويجمع المهرجان، الذي يعد واحداً من أبرز الفعاليات العالمية، نخبة من مؤسسي الشركات والخبراء وطلاب الجامعات الذين قدموا حلولاً رائدة في مجموعة متنوعة من القطاعات من خلال ريادة الأعمال، حيث يستعرضون رحلاتهم وتجاربهم، موفرين لحضور المهرجان رؤى ملهمة وممارسات عملية حول ريادة الأعمال الناجحة، ويستعد المهرجان لتقديم برنامج غير مسبوق تم تصميمه في أربعة محاور هي "التأثير" و"المؤسسين" و"المجتمع" و"الإبداع"، ويتضمن كلٌّ منها برنامجاً متكاملاً يشمل مجموعة من الجلسات النقاشية والحوارية والعروض والمسابقات، ويتيح المهرجان فرصة التسجيل للمشاركة في فعالياته على الرابط التالي: www.SharjahEF.com، مع عرض خاص متوفر حتى 19 ديسمبر.

احتفاء بالأفكار الجديدة والإبداع والابتكار

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "على مدار ستة أعوام، كان لـ(مهرجان الشارقة لريادة الأعمال) دور رئيسي في دعم جهود (شراع) الرامية لتعزيز مساهمات الشارقة في إثراء حركة ريادة الأعمال العالمية، وأصبح المهرجان ركيزة أساسية لمجتمعات ريادة الأعمال المحلية والعالمية".

وأضافت المدفع: "يتطلع الآلاف لحضور المهرجان سنوياً للّقاء والتواصل وبناء صداقات جديدة، والمشاركة في نقاشات مهمة حول سبل تعزيز نجاحهم في صناعة ريادة الأعمال وترسيخ التأثير الإيجابي في العالم، وبعد تنظيم الدورة الأكبر والأكثر نجاحاً العام الماضي، نستعد لمنح جمهورنا احتفاءً أكبر بالأفكار الجديدة والإبداع والابتكار في الدورة السابعة للمهرجان هذا العام".

4 منصات مخصصة لتقديم محتوى استثنائي

وتوفر الدورة السابعة من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" تجربة مُثرية للجمهور من خلال 4 منصات متخصصة لتقديم محتوى استثنائياً، حيث يشارك كبار الضيوف المتحدثين رحلاتهم الشخصية والمهنية والحكمة التي اكتسبوها من تلك الرحلات على "منصة التأثير" بدعم من شركة "أرادَ" للتطوير العقاري، إحدى الشركاء الراسخين لـ"شراع" في تعزيز منظومة ريادة الأعمال في الشارقة، حيث عملت "ارادَ" على دعم "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" كشريك رسمي لعدة دورات، وفي العام الماضي، قدمت مجموعة مساهمات هادفة للمهرجان كشريك للتأثير.

من جهته، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أرادَ" للتطوير العقاري وأحد القياديين المؤثرين في قطاع التطوير العقاري بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أبرز الشخصيات المشاركة في "منصة التأثير" ضمن فعاليات المهرجان: "بوصفنا واحداً من أبرز محركات عملية التنمية المستدامة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، نحن سعداء بدعم برنامج المهرجان وتوسيع نطاق وصوله إلى عدد أكبر من المواهب الشابة والصاعدة الذين يعتمدون على الإمارة والمنظومة المتطورة للشركات الناشئة فيها، ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم وأهدافهم".

وتُوفّر "منصة المؤسسين"، بدعم من "إعمار"، لرواد الأعمال الناجحين والطامحين وأصحاب الرؤى المبتكرة فرصة التعرّف على التكنولوجيا المتطورة، والرؤى الاستثمارية ورأس المال والتوجهات الحالية والمستقبلية لريادة الأعمال والاستثمار والذكاء الاصطناعي.

أما "منصة الإبداع" فهي القلب النابض للمهرجان وتُمثّل المساحة التفاعلية التي تستضيف نخبة من أفضل مواهب منطقة الشرق الأوسط، متيحة للجمهور الاستماع إلى أفكارهم وحواراتهم، والاستمتاع بالعروض الترفيهية المباشرة، في الوقت الذي تتيح فيه "منصة المجتمع" فرص التعاون بين مجتمع ريادة الأعمال المحلي والإقليمي من خلال الحوار والورش العملية التي يقدمها المتحدثون والمدربون في مجالات تخصصهم ومنها قطاع "الأغذية والمشروبات" و"التجزئة"، وغيرها.

سعادة محمد العبار- مؤسس شركة "إعمار" العقارية ونون

يحتفي المهرجان بأحد أبرز مؤسسي الأعمال المؤثرين، الذي أسهمت رؤيته بترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة الأعمال العالمية، رجل الأعمال الإماراتي، سعادة محمد العبار، مؤسس شركة "إعمار" العقارية ونون، ليصحب الجمهور في رحلة عبر حياته الشخصية ومسيرته المهنية الاستثنائية التي عززت سمعته المؤسسية في مصاف أبرز رجال الأعمال في المنطقة.

جيسيكا قهواتي

ويستضيف المهرجان رائدة الأعمال والناشطة في مجال حقوق الإنسان جيسيكا قهواتي، التي تشارك الحضور كيفية الاستفادة من منصتها وشهرتها في كبرى العلامات العالمية لإحداث تأثير إيجابي يسهم في التغلب على التحديات الملحة التي تواجه العالم.

عبدالرحمن أبومالح

ويرحب المهرجان بالصحفي السعودي ومقدم البرامج التلفزيونية وبرامج البودكاست عبدالرحمن أبومالح، الذي يُعِدُّ ويقدم بودكاست "فنجان" المعروف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويناقش مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالمملكة العربية السعودية والمنطقة.

نايلة الخاجة

وتنضم نايلة الخاجة، أول كاتبة أفلام ومنتجة ومخرجة اماراتية عُرضت أفلامها في 42 مهرجاناً سينمائياً حول العالم، إلى قائمة المتحدثين المشاركين في المهرجان، حيث ستشارك مؤسسة "نادي المشهد السينمائي"، أول نادٍ للأفلام السينمائية بدبي، في تقديم عدد من ورش العمل، والتعمق في المواضيع التي يركز عليها المهرجان، وأبرزها الاقتصاد الإبداعي، واستكشاف الطرق التي تُمكّن مؤسسي الشركات من النجاح في هذا القطاع الذي يشهد نمواً وتحولاً سريعاً.

شركاء النجاح

ويجسد "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024" رسالة "شراع" وإمارة الشارقة، بتقديم منظومة تُثري صناعة ريادة الأعمال والابتكار في بيئة مزدهرة، فعلى مدار السنوات الماضية، نجح "شراع" في بناء مجتمع من الشركاء ذوي الرؤى المشتركة الذين وحدوا جهودهم لدعم مجتمع ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة من خلال الشراكة مع المهرجان.

وتحظى دورة العام الجاري بدعم شركات ومؤسسات وهيئات رائدة، تضم "أرادَ"، شريك التأثير، و"إعمار"، شريك مدينة الشركات الناشئة، و"مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"، شريك المكان ، وتضم قائمة شركاء الاستدامة كلاً من "مجموعة بيئة" و"مدينة الشارقة المستدامة"، وتشمل قائمة شركاء التمكين، "مدينة الشارقة للإعلام"، و"هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة"، و "مجموعة المروان"، و"مجلس سيدات أعمال الشارقة".

يشار إلى أن "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال"، يعد أكبر فعاليات منظومة الأعمال في المنطقة، إذ استضاف أكثر من 20 ألف شخص، وأكثر من 460 متحدثاً من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة خلال السنوات الست الماضية، ونظم "شراع" العام الماضي الدورة الأكبر من المهرجان، حيث استضافت على مدار يومين أكثر من 5000 مؤسس شركة وطالب ومفكر، قدموا أفكاراً مبتكرة وواعية تساهم في بناء مستقبل أفضل.

#بياناتحكومية

- انتهى -