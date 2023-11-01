أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كُرّمت الدكتورة نشوة الرويني الرئيس التنفيذي لمجموعة بيراميديا للاستشارات والإنتاج الإعلامي، على هامش القمة السنوية الثانية للقيادات النسائية في الشرق الأوسط 2023، ويأتي هذا التّكريم في إطار الدعم والامتنان للجهود المبذولة مِن قبل القيادات النسائية في المُجتمع ودورهم البارز في التنمية المستدامة.

تحمل نشوة الرويني هيّ كرائدة أعمال سجل حافل من النجاحات في العمل الميداني في دعم وتمكين المرأة ودمجها في المُجتمع، وكانت أول إماراتية تحصل على جائزة "الأم تيريزا" عرفاناً بجهودها في العَمل الخيري وتحسين ظروف حياة النساء والأطفال.

وبمناسبة تكريمها قالت الدكتورة نشوة الرويني: ليسَ هُناك حدود لما يُمكنه أن تُحققه المرأة في الإمارات، في دولتنا كلّ السبل اللازمة والإمكانيات لدعم المرأة لنهضة الوطن وصنع المُستقبل.

وخلال كلمتها أكدت نشوة الرويني: "إن هذا التكريم ليس فقط تقديراً لي شخصيًا، ولكنه يُعتبر تقديرًا لكل سيدة عربية نجحت في تحقيق أحلامها والمساهمة في تقدم وازدهار المنطقة. المرأة العربية قوية وملهمة، وهي قادرة على تحقيق التغيير والتأثير في محيطها.

المرأة الفلسطينية

وأهدت الرويني الجائزة والتكريم، للمرأة الفلسطينية مؤكدة: أنها تقف بصمود وشموخ في وجه التحديات اليومية. المرأة الفلسطينية التي رغم الظروف المعقدة، تواصل العمل يوميًا من أجل بناء مستقبل أفضل لأطفالها وعائلتها. تمثل قوتها وتصميمها مصدر إلهام لنا جميعًا، وتذكرنا بأهمية الاستمرار والتقدم حتى في أصعب الظروف.

وتابعت الرويني قائلةً: إن التاريخ يشهد بأن المرأة الفلسطينية كانت دومًا جسرًا للحياة والأمل في مواجهة التحديات الصعبة التي تواجهها. إنها تُربي أجيالًا وتحافظ على تراثها وثقافتها وتُسهم في الحفاظ على هوية شعبها. إذا كان لدينا مثل علياً في الصمود والتحدي، فهي بلا شك المرأة الفلسطينية التي تمثل نضال كل سيدة على هذه الأرض. اليوم. أتمنى أن تُشكل هذه الجائزة رمزًا للتضامن والدعم للمرأة الفلسطينية.

واختتمت الرويني كلمتها: قصص نجاحات المرأة العربية تتميز بالعمق والتحدي. لكل منهن قصة فريدة من نوعها، تغلبت فيها على الصعاب. عبر التاريخ، أظهرت المرأة العربية قوتها واستقلاليتها في مواجهة العديد من التحديات، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو حتى سياسية. هذه القصص لا تشجع فقط النساء في المنطقة، بل تُلهم العالم كل نساء العالم. النجاحات التي حققتها المرأة العربية تُظهر كيف يمكن للإرادة والتصميم أن تحطم الحواجز وتتخطى الحدود، وتُشكل مصدر إلهام للأجيال الجديدة لمتابعة طريقها والبناء على إرثها.

القيادات النسائية

تُعتبر القمة السنوية الثانية للقيادات النسائية في الشرق الأوسط منبرًا بارزًا لتسليط الضوء على إنجازات القيادات النسائية داخل المنطقة وخارجها.

ويُشارك في القمة، سمو الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة شركة "جرين أفينتورين" القابضة.

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