أبوظبي: أعلنت مجموعة أبوظبي للاستدامة أن منتداها المرتقب لريادة الأعمال المستدامة 2023، الذي من المقرر أن ينعقد في فندق أنانتارا القرم الشرقي في أبوظبي، في الفترة من 4-5 أكتوبر، سيقام تحت شعار "النمو الإيجابي للطبيعة"، استجابةً للأزمات العالمية الملحة وضرورة معالجة قضايا تغير المناخ وفقدان الطبيعة.

وخلال المنتدى سيتم تحويل الانتباه من التحديات الفورية إلى العواقب طويلة الأجل لأزمة المناخ، حيث يهدف المنتدى إلى استكشاف سُبُل تعزيز استجابة الشركات والأسواق والمجتمع بطرق أكثر فاعلية، وستتعمق المناقشات في تناول آثار هذه الشكوك على استراتيجية الأعمال والتخطيط المالي والنهج التعاوني لتسريع المسار نحو النمو الإيجابي للطبيعة.

ويأتي المنتدى هذه السنة بالتزامن مع العام الإماراتي للاستدامة وتماشيا مع الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 15 لتأسيس المجموعة 2008-2023 ومؤتمر الأطراف COP28 المستضاف في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيقام هذا الحدث السنوي بدعم من هيئة البيئة – أبوظبي وبرعاية دولفين للطاقة كراع رئيسي، ومجموعة الدار كشريك استراتيجي ومجموعة بيراميديا كشريك إعلامي لهذا المنتدى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة المحدودة، السيد عبيد عبدالله الظاهري: "تريد الجهات المعنية بالأعمال رؤية الالتزام الوثيق من جميع الشركات بالقضايا البيئية والمجتمعية، مع التركيز على أهمية التحلي بالشفافية والمسؤولية في ذلك. ويساعدنا توجهنا "الإيجابي للطبيعة" في تلبية رغبة الجهات المعنية بأعمالنا، ونتطلع إلى إظهار التزاماتنا من خلال المساهمة في المناقشات ومشاركة تجاربنا مع نظرائنا في هذا المجال".

ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى أبوظبي حوالي 200 موفداً، من بينهم قادة الصناعة والخبراء والمؤثرين. كما يوفر منصة ديناميكية لقادة الفكر للمساهمة بخبراتهم، والمشاركة في حوار هادف، وتشكيل مستقبل ممارسات الأعمال المستدامة والابتكار والإفصاح.

ويعتبر هذا المنتدى السنوي منصة ديناميكية لاستعراض ريادة الأعمال في أبوظبي في مجال الاستدامة وارتباطها المباشر بالنجاح الاجتماعي والبيئي والمؤسسي والحكومي والاستثماري، كما يُعد المنتدى بمثابة منارة إلهام للمنطقة في هذا المجال. وفي هذا الإطار، تؤكد مجموعة أبوظبي للاستدامة على تحقيق ريادة الأعمال المستدامة في أبوظبي من خلال العديد من المبادرات والشراكات والمنتديات، وتستعرض المجموعة أيضاً التزام المنطقة بالممارسات المستدامة، وتأثير ذلك على تحقيق النجاح على كافة المستويات وفي مختلف القطاعات.

وقالت هدى الحوقاني، مدير مجموعة أبوظبي للاستدامةيتمثل الهدف الرئيسي للمنتدى في الارتقاء بجودة النقاش الذي يدور حول الجدوى من الاستدامة؛ من خلال الجمع بين الشركات المؤثرة والمستثمرين والجهات الحكومية في المنطقة مع التركيز على تعزيز المناقشات رفيعة المستوى حول القضايا ذات الأولوية، حيث يتيح المنتدى مساحة فريدة لتبادل الآراء والرؤى والاستراتيجيات المبتكرة.

وأضافت "نحن متحمسون لدعوة قادة الفكر المتميزين للانضمام إلينا في منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة 2023. إن خبراتهم ومنظورهم الفريد سيثري المناقشات بشكل كبير، ويساهم في تحقيق النجاح المستدام في المنطقة".

ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة 2023 أو للتسجيل من خلال الموقع الرسمي https://www.adsg.ae. وتدعو المجموعة المهتمين بهذا القضايا ليكونوا جزءاً من حدث تحويلي يدفع النمو الإيجابي للطبيعة ويشكل مستقبل الأعمال المستدامة في المنطقة.

#بياناتحكومية

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حول مجموعة أبوظبي للاستدامة (ADSG)

مجموعة أبوظبي للاستدامة (ADSG) هي مبادرة عضوية تتمثل مهمتها في تعزيز إدارة الاستدامة في أبوظبي من خلال توفير فرص التعلم وتبادل المعرفة للجهات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات غير الربحية بروح من التعاون والحوار المفتوح. تم إنشاء المجموعة بمبادرة من هيئة البيئة - أبوظبي في عام 2008، كمنتدى للأعضاء الموقعين على إعلان مجموعة أبوظبي للاستدامة، والذين يلتزمون بتبني أفضل ممارسات إدارة الاستدامة وإعداد التقارير والمشاركة الفعالة في أنشطة المجموعة. وتفتح المجموعة أبوابها للأعضاء الجدد الراغبين في ممارسة الاستدامة وتعزيزها في أبوظبي.