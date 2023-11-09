الناقلة القطرية، أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، تستعرض أحدث طائراتها في معرض دبي للطيران: طائرة بوينغ B787-9، طائرة ايرباص A350-1000 وطائرة جلفستريم G650ER

الدوحة، قطر: أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن مشاركتها في معرض دبي للطيران 2023 والذي يقام في معرض دبي العالمي المركزي للطيران، من 13 ولغاية 17 نوفمبر 2023. وتستعرض الناقلة القطرية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، ثلاث طائرات من أسطول طائراتها الحديث والمتطور وهي: طائرة بوينغ B787-9، طائرة ايرباص A350-1000 وطائرة جلفستري. G650ER وتتطلع الناقلة الوطنية لدولة قطر للترحيب بالإعلاميين ومحبي الطيران على متن طائراتها المعروضة للتعرف على أحدث التكنولوجيا والابتكارات في العالم الطيران.

ويعد معرض دبي للطيران من أهم المعارض في عالم الطيران وأكبرها، وقد نجح منذ انطلاقه عام 1986 في استقطاب أهم شركات الطيران العالمية وقادة قطاع الطيران التجاري والعسكري والخاص فضلاً عن الآلاف من الزوار من مختلف أنحاء العالم.

ومن جانبه، قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يعد معرض دبي للطيران منصة مثالية لعرض آخر الابتكارات في عالم الطيران. وكعادتها، تتمتع الخطوط الجوية القطرية بحضورٍ قوي وبارز في المعرض حيث تستعرض نخبة من طائرات أسطولها المميز والمجهز بأحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة وهي: طائرة جلفستريم G650ER من أسطول القطرية لطائرات رجال الأعمال، بالإضافة إلى طائرة بوينغ B787-9 دريملاينر طويلة المدى، وطائرة من طراز إيرباص .A350-1000 نتطلع إلى الترحيب بجميع شركائنا والزوار الكرام في شاليه الخطوط الجوية القطرية خلال معرض دبي للطيران هذا الشهر".

ومن الجدير بالذكر أن القطرية لطائرات رجال الأعمال هي أكبر مالك ومشغل تجاري في العالم لطائرات جلفستريم G650ER مع امتلاكها لـ15 طائرة من الطراز نفسه. وقد صممت هذه الطائرة للرحلات طويلة المدى وتتميز بسرعتها الفائقة ومقصورتها الفسيحة والفاخرة لتقدم للمسافرين تجربة سفر في منتهى الرفاهية والراحة.

تتميز طائرة ايرباص A350-1000 بامتلاك أوسع مقصورة ضمن الفئات المماثلة، متيحة مساحة داخلية فسيحة فضلاً عن مقاعدها الواسعة مما يوفر للمسافرين حيزاً رحب في جميع المقصورات وذلك بالإضافة إلى كونها من أكثر المقصورات هدوءاً في أي من الطائرات ذات ممرين، الأمر الذي يتيح للمسافرين الاستمتاع برحلتهم.

وأما طائرة بوينغ B787-9 دريملاينر الفاخرة، أحدث إضافة إلى أسطول الناقلة القطرية، فهي تمتاز بسعتها الكبيرة حيث تتسع لـ311 وقعداً، 30 منها على درجة رجال الأعمال و281 مقعداً على الدرجة السياحية. ويمثّل مقعد الدرجة السياحية آخر ما توصّلت إليه التكنولوجيا وعالم التصميم، حيث تم تزويد كل مقعد فيها بشاشة لمس قياس 13 بوصة لمتابعة نظام أوريكس ون الترفيهي.

وترحّب الخطوط الجوية القطرية بجميع زوّار معرض دبي للطيران في الجناح الخاص بها في شاليه A 07 – 08خلال الفترة من 13 حتى 17 نوفمبر 2023.

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عن الخطوط الجوية القطرية

وتستمر الخطوط الجوية القطرية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية بسلسلة انجازاتها التي تجلت في حصولها على جائزة "أفضل درجة أعمال في العالم 2023" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2023 وذلك للمرة العاشرة في تاريخها. كما وحصلت أيضاً على جائزة "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" وجائزة "أفضل صالة لانتظار المسافرين على درجة رجال الأعمال" وجائزة "أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم" وذلك خلال معرض باريس الجوي 2023. وقد فازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة "أفضل شركة طيران في العالم" لسبع مرات في الأعوام (2011، 2012، 2015، 2017، 2019، 2021 و2022) ويعد ذلك إنجاز غير مسبوق.



وتسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها حاليّاً إلى 160 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الذي اختير مؤخرا كـ"أفضل مطار في الشرق الأوسط". وكان قد حصد جائزة "أفضل مطار في العالم" لعامين على التوالي من شركة سكاي تراكس العالمية لعامي 2021 و 2022.

