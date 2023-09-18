أبوظبي- دولة الإمارات العربية المتحدة: تدعو مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المصممين الناشئين للمشاركة في جائزة التصميم لعام 2023، بالتعاون مع علامة الأزياء الشهيرة "دولتشي أند غابانا"، وذلك عبر المشاركة من خلال زيارة الرابط هنا.

وتهدف جائزة التصميم الاستثنائية إلى تمكين المواهب الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك خريجي مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة لإبراز مواهبهم وإمكاناتهم الإبداعية في مجالات تصميم الأزياء والحرف اليدوية على المستوى المحلي والعالمي.

تفاصيل الجائزة:

ماذا تتضمن الجائزة: "جائزة التصميم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون – دولشي أند غابانا لعام 2023"

فئات الجائزة: الأزياء والمجوهرات والعطور

الفئة المستهدفة للتقديم في الجائزة: المصممون الإماراتيون الطموحون ممن يمتلكون شغف الإبداع والابتكار

أهمية المشاركة في الجائزة:

الأزياء: تهدف الجائزة إلى تحفيز المصممين المشاركين على المزج بين الثقافة الإماراتية التراثية والتصاميم الرائدة المستوحاة من تاريخ أبوظبي العريق والمشهد الفني النابض بالحياة.

المجوهرات: تهدف الجائزة إلى تحفيز المصممين إلى تصميم المجوهرات التي تحمل في تفاصيلها المزيد من خصائص التراث الإماراتي العريق وتعكس الجماليات التي تتميز بها تصاميم "دولشي أند غابانا" مثل استخدام التقنيات المخصصة للتصميم والخامات الطبيعية.

العطور: تدعو الجائزة المشاركين إلى ابتكار تركيبات عطرية فريدة تفوح بروائح الطبيعة المحلية وتعكس ملامح الثقافة والفنون والتراث الإماراتي الأصيل على أن يتناغم عبيرها مع المكونات الفاخرة التي تتميز بها عطور "دولتشي أند غابانا".

مزايا المشاركة في الجائزة:

سيتعاون المتأهلون ضمن القائمة النهائية مع "دولتشي أند غابانا" لإضفاء مزيد من الإبداع على تصاميمهم المبتكرة.

سيتم عرض الأعمال الفائزة في مهرجان أبوظبي الحدث العالمي الفني الفريد.

سيحظى المشاركون بفرصة تدريب عملي في المقر الرئيسي لشركة"دولتشي أند غابانا" في إيطاليا، تحت إشراف خبراء الصناعة.

وتسعى مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون و"دولتشي آند غابانا" إلى المساهمة بصورة مستمرة في تطوير صناعة تصميم الأزياء على مستوى المنطقة من خلال الاستفادة من الأساليب المبتكرة والتقليدية في آن واحد. وتعد الجائزة بمثابة منصة للاحتفاء بالتنوع الثقافي في إمارة أبوظبي وفرص لتعزيز الحوار العالمي حول صناع الأزياء والموسيقى والفنون. لمزيد من المعلومات حول مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومبادراتها، يرجى زيارة الرابط للموقع الإلكتروني الرسمي www.admaf.org.

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لمحة حول مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون:

تأسست «مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون» عام 1996، وهي بذلك تعد واحدة من أقدم المؤسسات الثقافية في منطقة الخليج العربي. وتعنى المجموعة بدعم منجز الثقافة والفنون واستدامة التنمية الثقافية، عبر احتضان الإبداع لما فيه خير المجتمع إسهاماً منها في إثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي، وتقدّم المجموعة طيفاً واسعاً من المبادرات منها مهرجان أبوظبي

والعديد من المنصات الشبابية والبرامج المجتمعية التي تستقطب جماهير متنوعة، كما ترعى الإمكانات الإبداعية داخل الإمارات وخارجها بالتعاون مع كبريات المؤسسات الثقافية المحلية والعالمية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.admaf.org

لمحة حول "دولتشي آند غابانا":

تأسست "دولتشي آند غابانا" عام 1985، وتعد شركة رائدة عالمياً في قطاع الأزياء والسلع الفاخرة. وتم تأسيسها من قبل دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا، وتحرص العلامة التجارية الشهيرة على تصدر المشهد الإبداعي عبر كافة المجالات التي تقدمها العلامة التجارية، بالإضافة إلى العمل دوماً على تطوير الاستراتيجيات. كما تعمل المجموعة على تصميم وإنتاج وتوزيع الملابس الراقية والجاهزة والسلع الجلدية والأحذية والإكسسوارات والمجوهرات والساعات التي تناسب الرجال والنساء والأطفال.

وبدأت العلامة التجارية منذ عام 2012 في تطوير مشروع "Alta Moda" الذي توسع ليشمل مجموعات أخرى بما في ذلك "Alta Sartoria" و"Alta Gioielleria" و"Alta Orologeria". وفي عام 2021، أطلقت الشركة خط انتاج تحت اسم "Dolce&Gabbana Casa"، للأدوات المنزلية والأثاث والتجهيزات الإضافية. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إنشاء شركة "Dolce & Gabbana Beauty" للتحكم المباشر في تصنيع وبيع وتوزيع منتجات العطور والمكياج، فيما تم إسناد فئة تصميم وانتاج النظارات إلى شركة "Essilor Luxottica"، الشريك المرخص للعلامة التجارية.

وتمتلك الشركة حالياً العديد من الشراكات في قطاعات الأغذية والمشروبات ونمط الحياة، وذلك بفضل التعاون الاستثنائي مع الشركاء الإيطاليين الذين يسهمون في تعزيز جهود الشركة وتميزها والترويج لمنتج محلي الصنع في إيطاليا ضمن مجالات تخصصهم.