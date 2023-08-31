أبوظبي: أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة وأدنوك وبلومبرغ اليوم عن الفريق الفائز في تحدي أدنوك-بلومبرغ للتداول في دولة الإمارات لعام 2023.

وتشكل المسابقة التي تُقام للعام الثالث جزءاً من مبادرة أدنوك-بلومبرغ التعليمية، وهي برنامج يهدف إلى مساعدة الطلبة على تطوير مهاراتهم في مجال تحليل البيانات المالية، ويمكّنهم من رؤية السوق من منظور الخبراء الذين يستخدمون محطات بلومبرغ تيرمنال على أساس يومي، مثل مديري المحافظ ومحللي الاستثمار والمداولين، بما في ذلك في أدنوك.

شارك في التحدي في نسخة عام 2023 أكثر من 300 طالب يمثلون 40 فريقاً من ثماني جامعات في دولة الإمارات، تأهلت منها خمسة فرق إلى النهائيات.

وتلقت الفرق الخمسة التي تم اختيارها - والتي تمثل جامعة هيريوت وات، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة )فريقين)، وكليات التقنية العليا - دعوة لحضور حفل توزيع الجوائز في مركز أبوظبي للطاقة. تركز اهتمام الفرق هذا العام على موضوعات الطاقة النظيفة ودور الإمارات كدولة مضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، والذي سيقام في الفترة من 30 نوفمبر إلى 15 ديسمبر في موقع معرض إكسبو 2020.

خضعت الفرق المتأهلة خلال الأشهر الأخيرة لتدريب مكثف أشرف عليه فريق خبراء بلومبرغ، حيث تمكن المشاركون من تطوير عرض تقديمي للنهائيات لعرضه على جمهور من المتخصصين في قطاع الطاقة. وسيحصل الفائزون على فرصة التدريب الداخلي في شركة أدنوك للتجارة العالمية، حيث ستتاح لهم فرصة صقل مهاراتهم كمتخصصين ماليين.

وتعليقاً على ذلك، أشادت سعادة الدكتورة أمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعليم بالتعاون المثمر بين الوزارة، وشركة أدنوك، وشركة بلومبرغ باعتباره نموذجاً ناجحاً على التأثير الإيجابي للشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص بهدف بناء وتعزيز مهارات الشباب وإعدادهم للمساهمة الفعالة في تنمية اقتصاد قائم على المعرفة بما ينسجم مع استراتيجية الدولة التنموية. وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي: "سنواصل في وزارة التربية والتعليم دعم وتشجيع كافة المبادرات الوطنية الرامية إلى نشر المعرفة وبناء الخبرة العملية بين الشباب، وذلك تماشياً مع سعي الوزارة لتقديم مسارات تعليمية ومعرفية للطلبة تساهم بالنتيجة في تعزيز تنافسية الدولة في كافة القطاعات والمجالات."

وتعليقاً على الإعلان، قال جوزيبي نيتي، الرئيس الإقليمي لبلومبرغ الشرق الأوسط وأفريقيا في حديثه قبل الحفل: "يسرنا أن نجدد تعاوننا مع أدنوك في هذه المسابقة المهمة جداً. يزود البرنامج الطلبة بالمهارات المالية المتخصصة، ما يمكنهم من النجاح في بيئة الأعمال العالمية سريعة الوتيرة والمتغيرة باستمرار. ويكشف مستوى المعرفة الذي أبداه المشاركون من جميع الفرق هذا العام عن المستقبل المشرق الذي ينتظر القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

من جانبه، قال سيف الفلاحي، نائب الرئيس التنفيذي لدعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في أدنوك: "تفخر أدنوك بدعمها لبرنامج أدنوك-بلومبرغ التعليمي الذي يهدف إلى تزويد الشباب بالخبرات والمهارات اللازمة لتمكينهم من المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة. تعكس شراكتنا مع بلومبرغ ووزارة التربية والتعليم التزامنا الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية والاستثمار في تطوير الجيل المقبل من الخبراء في مجالات التداول والتمويل. ويتمثل هدفنا في إعداد جيل ماهر ومتمكن يواكب مبادئ وتطلعات القيادة الرشيدة، ويساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز للشباب الموهوبين".

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نبذة عن مبادرة أدنوك-بلومبرغ التعليمية

في عام 2019، اتفقت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة بلومبرغ إل بي على تنفيذ برنامج تدريب وتطوير تحت اسم مبادرة أدنوك-بلومبرغ التعليمية – وهو برنامج مصمم لتزويد الجيل الجديد من الطلبة بالمهارات المالية المتخصصة اللازمة للتفوق في عالم دينامي شديد الاتصال. حتى الآن: قدمت هذه الشراكة دعمها لنحو 9 آلاف طالب، وتم تركيب 100 محطة بلومبرغ تيرمنال في خمس جامعات رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد هذه المبادرة لبنة أساسية لتنمية القوة العاملة في دولة الإمارات لتكون مجهزة للتعامل مع أسواق رأس المال والأوراق المالية وفئات الأصول – بدءاً من الدخل الثابت والأسهم، وصولاً إلى العملات الأجنبية والسلع والمشتقات.

للتواصل الإعلامي:

أويسين أومالي، بلومبرغ: oomalley2@bloomberg.net