الدوحة- قطر: حصلت شركة/ كي بي إم جي في قطر على جائزة "أفضل شركة استشارية للتحول الرقمي" في حفل توزيع جوائز التمويل الدولي 2023، تقديراً لتميزها في خدمات التحول الرقمي.

وقد كُرمت الشركة بهذه الجائزة تقديرًا لتفوقها في تقديم خدمات التحول الرقمي، حيث أقيم الحفل الكبير في إمارة دبي للاحتفال بإنجازات الشركة المتميزة في هذا المجال.

يعتبر حفل توزيع جوائز التمويل الدولي مناسبة لتكريم الجهات المتميزة في المجال المالي، حيث يركز على تقدير المواهب والقيادة والتميز في السوق الدولية. يجري اختيار الفائزين من المُرشحين بناءً على تقييم إنجازاتهم السابقة، ويقام حدث احتفالي مميز يكرم الجهات القيادية في الساحة المالية.

وقال السيد/ أحمد أبو شرخ، الشريك الرئيسي في المنطقة لشركة كي بي إم جي- قطر: "يسعدنا تلقي هذه الجائزة في حفل توزيع جوائز التمويل الدولي 2023، مما يعكس التزامنا المستمر بالتميز والابتكار والشراكات المؤثرة". واستطرد قائلاً "تمثل جهود فريقنا في دمج التقنيات الرقمية المتقدمة في خدماتنا الاستشارية الحجر الأساس لنجاحنا، ويجسد هذا التكريم التزامنا المتواصل بتحقيق التميز ".

تصدرت شركة/ كي بي إم جي في قطر قائمة الشركات الرائدة في مجال التحول الرقمي، حيث تقدم مجموعة من الخدمات تشمل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين وحلول الحوسبة السحابية. وقد صُممت هذه الخدمات لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء ومساعدتهم في التطور في عصر الرقمنة، ودفع عجلة التغيير الإيجابي ورفع مستوى الأعمال في دولة قطر.

تعتبر هذه الجائزة إضافة مهمة إلى تاريخ الشركة في قطر، حيث تعكس تميزها في المجال. وتشتهر الشركة -التي تأسست في قطر منذ عام 1977- بخبرتها في مجال التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية. ولطالما عرفت الشركة بالتزامها المستمر بالجودة والابتكار، مما أسهم في نموها الملحوظ وتعزيز حضورها القوي في المنطقة.

نبذة عن شركة/ كي بي إم جي في قطر: تعتبر شركة/ كي بي إم جي في قطر جزءاً من شبكة "كي بي إم جي" العالمية، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات المهنية، بما في ذلك عمليات التدقيق والضرائب والاستشارات. تضم الشركة فريقاً متنوعاً يشمل أكثر من 350 موظفًا وشريكًا محترفًا من 42 جنسية مختلفة، مما يعزز بيئة الابتكار والتميز.

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