· خاطبت إيجاز المتخصصين السعوديين والإقليميين البارزين في مجال إدارة المرافق

· سلطت إيجاز الضوء بشكل خاص على كيفية قيام التقدم التكنولوجي عبر استخدام الذكاء الاصطناعي بربط الأشخاص والأصول والمساحات، لجعل إدارة المرافق أكثر كفاءة واستدامة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: ألقت جافيريا إيجاز، العضو المنتدب لشركة هاي تك للحلول التكنولوجية الذكية المبتكرة ومقرها الإمارات العربية المتحدة، يوم أمس الكلمة الرئيسية لمؤتمر جمعية إدارة المرافق بالشرق الأوسط (ميفما كونفكس 2023) الذي يستمر على مدار يومي 16 و17 أكتوبر في فندق ماندارين أورينتال في الرياض، المملكة العربية السعودية.

خاطبت إيجاز خلال عرضها التقديمي الذي قدمته بعنوان "التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي: إحداث ثورة في إدارة المرافق وإدارة الطاقة"، المتخصصين السعوديين والإقليميين البارزين في مجال إدارة المرافق حول أهم وأبرز القضايا الرئيسية في إدارة المرافق بالتزامن مع تحرك الصناعة نحو تبني الأصول الذكية الجديدة الأكثر تطوراً التي تدعم إنترنت الأشياء والمزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

إن هذه الأصول الذكية ليست ضرورية فقط عندما تحتاج إلى التصليح فحسب، ولكن هي ضرورية أيضاً عندما تكون الصيانة مطلوبة، بما في ذلك الموارد التقنية والأدوات والمواد التي ستكون مطلوبة، حيث سلطت إيجاز الضوء بشكل خاص على كيفية قيام التقدم التكنولوجي عبر استخدام الذكاء الاصطناعي بربط الأشخاص والأصول والمساحات، لجعل إدارة المرافق أكثر كفاءة واستدامة.

وأضافت إيجاز قائلة "إن التحول إلى استخدام الصيانة التنبؤية التي يقودها الذكاء الاصطناعي باستخدام التقنيات المستقبلية بما في ذلك أنظمة إدارة المباني التي تدعم إنترنت الأشياء، يساعد متخصصي إدارة المرافق على تحسين التكلفة والكفاءة التشغيلية والاستدامة، حيث يمكن تقليل وقت السفر للتحقق من المشكلات وتشخيصها، ويتم طلب المواد والأدوات المطلوبة مسبقًا ويتم حل أي مشكلات من خلال نشر فريق صيانة ذكي وقادر".

وأردفت إيجاز حديثها قائلة: "إن تقديم هذه الفوائد الفعالة من حيث التكلفة لأصحاب المباني ومديريها وتوفير خبرة معززة لموظفيهم ومستأجريهم، سيكون أمرًا بالغ الأهمية للحصول والحفاظ على الميزة تنافسية".

وأقيم حفل افتتاح الحدث بحضور سعادة الدكتور إيهاب بن غازي الحشاني، نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، حيث تم إلقاء الكلمة الافتتاحية للمؤتمر من قبل جمال لوتاه رئيس جمعية إدارة المرافق بالشرق الأوسط.

ألقى كلمات الترحيب خلال المؤتمر كلاً من: عبد الله سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقارات في المملكة العربية السعودية، ومحمد بن عبد الله المرشد، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس الهيئة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية، وأحمد بالخيور، المدير التنفيذي للعقود والدعم الهندسي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في السعودية.

يعمل الحل الرقمي لشركة هاي تك وهي جزء من مجموعة فارنك، على ربط الأشخاص والأصول والمساحات من مواقع بعيدة متعددة، باستخدام منصات تحليلية ذكية، للتنظيف والأمن والصيانة، بحيث تتم إدارتها ومراقبتها مركزيًا من خلال استخدام تقنيات إنترنت الأشياء وأنظمة إدارة المباني والسحابة، والتعلم الآلي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تدعم الحلول الكفاءات التشغيلية ورفاهية الموظفين والاستدامة مع توفير مبالغ كبيرة للعملاء عن طريق تقليل تكاليف القوى العاملة بنسبة تصل إلى 17% عن طريق التحويل من الإدارة التشغيلية التقليدية لإدارة المرافق إلى الإدارة الذكية لشركة هاي تك.

تقع غرفة القيادة والتحكم الخاصة بشركة هاي تك، والتي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في مركز سكن الموظفين المتطور التابع لشركة فارنك في جبل علي، بحيث يمكن لـشركة هاي تك الاستفادة من النطاق الترددي المتزايد وزمن الاستجابة المنخفض للغاية والأمان المعزز من خلال تقنيات تبني الجيل السادس من الواي فاي وشبكة (5G) الجيل الخامس من التكنولوجيا الخلوية اللاسلكية.

لمزيد من المعلومات حول شركة هايتك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: (www.hitekservices.com).

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نبذة عن شركة هاي تيك:

تعتبر شركة هايتك للخدمات (HITEK Services) جزءاً من مجموعة فارنك التي يوجد مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بأكثر من 40 عاماً من الخبرة في مجالات إدارة المرافق والضيافة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة.

تعمل مجموعتنا الواسعة من التطبيقات الذكية على تمكين عملائنا في مجال التحول الرقمي والتجاري والتكنولوجي. وتهدف حلولنا إلى دعم العمليات التشغيلية الأقل حجماً والأكثر استدامة التي تزيد من الإنتاجية وتقلل من استهلاك الطاقة.

ويمكن لشركات إدارة المرافق التي ترغب في تطوير قدراتها الرقمية الاستفادة من خدمات شركة "هايتك" والتواصل معها عبر البريد الإلكتروني: ekservices.cominfo@hit

نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 8,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com