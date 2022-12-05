البنك يتوِّج بهذه الجائزة للعام الحادي عشر على التوالي ضمن استبيان جلوبل فاينانس العالمية السنوي

الروضان: الوطني يحصد ثمار سنوات طويلة من الاستثمار في التكنولوجيا والأفراد

- الجائزة تبرهن على التزام طوال المدى بتأكيد ريادتنا في أسواق الصرف الأجنبية

توِّج بنك الكويت الوطني وللعام الحادي عشر على التوالي بجائزة أفضل مزود لخدمات أسواق الصرف في الكويت والشرق الأوسط للعام 2023، وذلك في الاستبيان السنوي الذي أجرته مجلة جلوبل فاينانس العالمية المتخصصة والذي تضمن استطلاع آراء محللي القطاع المصرفي والمدراء التنفيذيين للشركات والمتخصصين في مجال التكنولوجيا حول العالم.

وتضمنت معايير اختيار الفائزين بجائزة أفضل مزودي خدمات الصرف عدة عوامل من بينها: حجم المعاملات والحصة السوقية، ونطاق التغطية العالمية، وخدمة العملاء، والأسعار التنافسية والتقنيات المبتكرة. كما وضعت جلوبل فاينانس أيضًا في الاعتبار آراء محللي القطاع والمديرين التنفيذيين والمتخصصين في مجال التكنولوجيا.

وقامت مجلة جلوبل فاينانس بإعلان أسماء الفائزين بالجائزة ضمن الاستبيان الثالث والعشرين على مستوى 88 دولة وسبعة مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم، بالإضافة إلى إعلان الفائزين بجائزة أفضل مزودي أبحاث وتحليلات أسواق الصرف وتقنية تداول العملات الأجنبية.

ووقع الاختيار على بنك الكويت الوطني كواحد من أفضل البنوك على مستوى العالم وأحد أفضل البنوك في منطقة الشرق الأوسط وذلك لتوفيره خدمات أسواق الصرف الأجنبي إلى جانب بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبرى مثلJ.P. Morgan و Bank of America و kCitiban و BBVA و Société Générale

وأوضحت جلوبل فاينانس أن جوائز هذا العام كرمت البنوك التي قدمت لعملائها إرشادات وأداءً فائقين خلال هذه الأوقات الصعبة التي يشهد فيها العالم بلوغ معدلات التضخم أعلى مستوى منذ أربعة عقود وزيادة تقلبات أسواق الصرف الأجنبي بشكل كبير، حيث برهنت هذه التحديات على أن اختيار شريك مصرفي موثوق لخدمات أسواق الصرف يعد أمرًا بالغ الأهمية.

ويشكل الفوز بهذه الجائزة المرموقة وللعام الحادي عشر على التوالي تأكيداً جديداً على ريادة البنك محلياً وإقليمياً في تقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة لعملائه، حيث يجني الوطني ثمار استثماراته الضخمة في تطوير بنيته التحتية وذلك بهدف تقديم خدمات عالية الجودة لعملائه وذلك إلى جانب استثماراته في كوادره البشرية والتي تعد أفضل الكفاءات المصرفية.

وبهذه المناسبة قال مدير إدارة تداول العملات الأجنبية في بنك الكويت الوطني روضان الروضان: “إن حصولنا على هذه الجائزة للعام الحادي عشر على التوالي يعكس اتساع نطاق وجودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا، بالإضافة إلى كونها شهادة على العمل الجاد والمرونة والتفاني التي يتمتع بها فريق الخزينة في بنك الكويت الوطني".

وأوضح الروضان أن الجائزة تبرهن على التزام البنك طوال المدى تجاه تأكيد ريادته ونقاط قوته في أسواق الصرف الأجنبية وتقديم أسعار تنافسية وخدمة عالية الجودة للعملاء بالإضافة إلى توفير السيولة باستمرار حتى في ظروف السوق المتقلبة.

وأشار الروضان إلى أن الوطني يحصد ثمار سنوات طويلة من الاستثمار في التكنولوجيا والأفراد، مؤكداً على أن صناعة سوق العملات الأجنبية تعد تنافسية للغاية لذلك لن يتوانى البنك عن مواصلة الاستثمار وبقوة في التقنيات والعمل على تطوير المنصات الإلكترونية لتداول العملات الأجنبية لتلبي كافة احتياجات عملائه.

والجدير بالذكر أن مجلة جلوبل فاينانس العالمية التي تأسست في العام 1987 وتتخذ من نيويورك مقراً لها تعد من أعرق المجلات المتخصصة في قطاعي التمويل والاقتصاد ويبلغ عدد قرائها أكثر من 50 ألفاً من المديرين التنفيذيين ومسؤولي القرارات الاستثمارية والاستراتيجية في المؤسسات المالية في 193 دولة حول العالم.

وتجري المجلة سنوياً العديد من الاستبيانات حول الابتكار والربحية للبنوك والمؤسسات المالية حول العالم يتم على إثرها اختيار الأفضل على المستوى الإقليمي والعالمي.

ولمزيد من المعلومات حول جائزة أفضل مزود لخدمات أسواق الصرف للعام 2023 الصادرة عن مجلة جلوبل فاينانس يرجى زيارة الموقع الالكترونيhttps://www.gfmag.com/ :

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