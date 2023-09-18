يستعرض وفد أبوظبي رؤية "عاصمة رأس المال" أمام قطاع الاستثمارات الخاصة وإدارة الأصول في أوروبا.

ينعقد مؤتمر "سوق الأسهم الدولية IPEM 2023" في باريس تحت عنوان رئيسي وهو "السعي للتفوق"، عبر تقييم قدرة قطاع رأس المال الخاص على تجاوز فئات الأصول الأخرى.

وفد أبوظبي يضمّ ممثلين عن المؤسسات الرائدة في الإمارة وهم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسوق أبوظبي العالمي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومكتب أبوظبي للمقيمين، صندوق أبوظبي للاكتتاب، وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبنك أبوظبي الأول.

أبوظبي – تشارك نخبة من الكيانات الرائدة في أبوظبي في تمثيل العاصمة الإمارتية من خلال حضور وفد رفيع المستوى فعاليات مؤتمر "سوق الأسهم الدولية IPEM 2023". وينعقد هذا المؤتمر الرائد على مستوى قطاع رأس المال الخاص، في العاصمة الفرنسية باريس من 18 إلى 20 سبتمبر 2023.

وضمّ الوفد الموحد لأبوظبي ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسوق أبوظبي العالمي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومكتب أبوظبي للمقيمين، وصندوق أبوظبي للاكتتاب، وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبنك أبوظبي الأول . حيث تجسد هذه المجموعة طليعة المشهد المالي في إمارة أبوظبي، وتجتمع للكشف عن رؤية الإمارة باعتبارها "عاصمة رأس المال"، والتعريف بالفرص الاستثمارية الني توفرها العاصمة الإماراتية لقطاع الأسواق الخاصة الأوروبية. وفي ظلّ انخفاض تقييمات الأصول في الأسواق، ستشكل الأعوام القادمة تحديًا حتى لأكثر المستثمرين خبرة. ومع ارتفاع معدّلات الفائدة، سيخوض الوفد في المناقشات المتعلقة بخطط الشركاء العموميون لمراجعة استراتيجياتهم وأساليبهم الاستثمارية سعيًا لتحقيق القيمة. وبالمثل؛ دراسة الكيفية التي ينظر من خلالها الشركاء المحدودون نحو تخصيص استثمارات رؤوس الأموال، وتحديد القطاعات وفئات الأصول التي ستستفيد من هذه التغييرات.

منعقداً تحت عنوان "السعي للتفوق"، يركز مؤتمر "سوق الأسهم الدولية IPEM 2023" في دورته الحالية المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس على إجراء بحث معمق في واقع وأنشطة قطاع رأس المال الخاص. ويهدف المؤتمر إلى التأكد من القدرة الكامنة لدى الأسواق الخاصة في التفوق على فئات الأصول الأخرى. وسيجمع هذا المؤتمر المتميز تحت مظلّته نخبة من القيادات والمفكرين ذوي الرؤية المستقبلية في مجالات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري وصناديق التحوّط والقطاع المالي عمومًا.

وبعد مشاركة سوق أبوظبي العالمي الناجحة في الدورة الثامنة من مؤتمر "سوق الأسهم الدولية IPEM 2023" التي عقدت العام الماضي في مدينة كان الفرنسية، يستمر سوق أبوظبي العالمي هذا العام في تأكيد حضوره البارز على الساحة الدولية. حيث يعد هذا المؤتمر من أبرز وأكبر مؤتمرات سوق رأس المال الخاص، و يُوفر منصّة قوية وموثوقة لسوق أبوظبي العالمي، يعرض من خلالها منظومة العمل الشاملة والمتطورة التي تقدمها إمارة أبوظبي للأطراف المعنية بقطاع رأس المال الخاص.

وتؤكد المشاركة الواسعة لوفد أبوظبي على الالتزام بتعزيز التعاون والابتكار في مجال استثمارات رأس المال الخاص. وبالنيابة عن سوق أبوظبي العالمي يترأس المدير المسؤول عن ملتقى أسبوع أبوظبي المالي في سوق أبوظبي العالمي جلسة في مؤتمر "سوق الأسهم الدولية IPEM 2023" في باريس هذا العام.

وقال سعادة حارب المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين: "أبوظبي هي إحدى أهمّ الوجهات المفضلة للمستثمرين والمقيمين، ونحن ملتزمون بالاستمرار في استقطاب المستثمرين العالميين الرئيسيين في القطاع المالي إلى عاصمة رأس المال. وسيتيح هذا المؤتمر فرصة قوية موثوقة لتقديم المنظومة العالمية لأبوظبي وإطار عملها المتميز لجذب أفضل المواهب العالمية والمستثمرين ورجال الأعمال وتحفيزهم على إطلاق أعمالهم من أبوظبي، باعتبارها وجهة مفضلة للعمل والعيش والازدهار مع عائلاتهم في المستقبل".

وقال بدر العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة: "ساهمت التحولات غير المسبوقة التي شهدتها أبوظبي على مدى نصف قرن في ترسيخ مكانتها كأحدى أقوى الاقتصادات وأكثرها تنوعا واستدامة في المنطقة. ولا تزال الإمارة وجهة مفضلة للاعبين العالميين المبتكرين نظرا لبيئتها الاستثمارية التقدمية، واللوائح التمكينية، والمرونة الاقتصادية، و المواهب، وسهولة العيش، والبنية التحتية المتطورة والاتصال".

وفي معرض تعليقه على المشاركة في هذا المؤتمر الدولي، قال السيد أرفيندرامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي: "يحرص سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع شركائه من كبرى المؤسسات في إمارة أبوظبي على المشاركة في مؤتمر "سوق الأسهم الدولية IPEM 2023" في باريس، وتسليط الضوء على المزايا الاستراتيجية التي تقدمها أبوظبي للمستثمرين العالميين والأطراف المشاركة في هذا القطاع. ويفتح هذا المؤتمر أفقًا فريدًا للتواصل مع القيادات الفكرية وصناع القرار حول العالم، واستكشاف مسار الأسواق الخاصة على الساحة المالية الدولية التي تشهد تطورات متلاحقة. كما نتطلّع إلى المساهمة بشكل فعّال في حوارات هذا المؤتمر التي ستصوغ المستقبل وتسعى نحو التفوق في الأداء، تأكيدًا على التزام سوق أبوظبي العالمي الراسخ بالابتكار والتميز التنظيمي وبتعزيز النمو المستدام".

وتسعى مؤسسات أبوظبي المشاركة في مؤتمر "سوق الأسهم الدولية IPEM 2023" في باريس لعرض خبراتها الجماعية وإستراتيجياتها المدروسة ونهجها التعاوني، للمساهمة في تحقيق الهدف الشامل للمؤتمر والمتمثل بتحديد مستقبل أسواق رأس المال الخاصة وقدرتها على الأداء المتفوق والمستدام.

#بياناتحكومية

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نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي ، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة . فقد ساهم سوق أبوظبي العالمي منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ، في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال ، كما يشكل حلقة وصل إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم .

يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم التي تشمل المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي ، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي .

صُنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم حيث يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية ، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق الإستفادة من خصائص الشمول ، والتطور ، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي والأسواق العالمية الأخرى .

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @adglobalmarket و"لينكد إن":@Abu Dhabi Global Market (ADGM).

للتواصل من قبل المؤسسات الإعلامية:

سيمون هيلز

رئيس منطقة الشرق الأوسط

شركة إدلمان سميث فيلد

البريد الالكتروني: simon.hailes@edelmansmithfield

كاجا محيسن

الاتصال المؤسسي والإعلام ، سوق أبوظبي العالمي

البريد الالكتروني: media@adgm.com