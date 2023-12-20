استضاف مركز "إن جي إن" للتدريب منتدى جوجل للمطورين "DevFest 2023 Manama" الذي نظمته مجموعة مطوري جوجل – المنامة (GDG Manama) بالتعاون مع مجموعة خبراء جوجل المطورين، ومنصة كيرني الشبابية، وذلك في مقر المركز ببرج البحرين التجاري العالمي. وقد مثل هذا الحدث فرصة مثالية للمهنيين والطلاب ومطوري البرمجيات ورواد الأعمال والمهتمين بالتكنولوجيا للتواصل وتبادل المعرفة والخبرات والتعرف على أحدث المستجدات في الصناعة ومناقشتها.

وتضمن المنتدى مجموعة من المحاضرات وورش العمل حول الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وحزمة أدوات تطوير البرامج والتطبيقات التي تقدمها "جوجل"، مثل Flutter و Angular ومنصة "جوجل كلاود" للحوسبة السحابية وتقنيات تطوير الويب الحديثة الأخرى التي تقدمها، كما تم استعراض أحدث الابتكارات والمشاريع الرائدة التي تقدمها "جوجل" في هذا المجال وكيفية تطبيقها على مختلف الصناعات والمجالات بما يخدم الشركات ويحسن الكفاءة والإنتاجية في العمل.

وأتيحت للمشاركين فرصة للمناقشة والتفاعل مع خبراء "جوجل" والمتحدثين المدعوين، حيث تم تقديم جلسات حوارية ونقاشية تتيح للمشاركين طرح الأسئلة والحصول على نصائح وتوجيهات من الخبراء في مجال التطوير والتكنولوجيا، والتعرف على أحدث الاتجاهات في مجال التكنولوجيا والتوجهات المستقبلية في مجال تطوير التطبيقات والويب.

وبهذه المناسبة، أكدت مديرة مركز "إن جي إن" السيدة زينب أسيري أن هذا الحدث وفر فرصًا قيّمة للمشاركين للاستفادة من ورش العمل والجلسات النقاشية التي أقيمت خلاله، حيث مكنهم من توسيع معرفتهم ومهاراتهم وقدراتهم في مجال تطوير البرمجيات والمجالات ذات الصلة، بما يصب في تنمية مهارات الشباب البحريني وتشجيعهم على ريادة الأعمال التقنية بما يسهم في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجعله المحرك الأساسي للنمو ضمن رؤية مملكة البحرين 2030.

وأكدت السيدة أسيري حرص مركز "إن جي إن" على دعم المبادرات التي تقدم فرصة حقيقية لإطلاع الشباب البحريني على مشاريع وتجارب ناجحة في مجال تقنية المعلومات على مستوى العالم، وتزويدهم بكافة الأدوات اللازمة للارتقاء بإمكاناتهم استكمالًا لجهود تطوير وصقل مهارات الكوادر الوطنية ليكونوا الخيار الأمثل لأصحاب الأعمال، مشيرةً إلى التزام المركز بتوفير كل الموارد والدعم اللازمين لمتابعة مخرجات هذا الحدث وتحقيق أهدافه ومواصلة التعاون مع كافة الشركاء للنهوض بالطاقات الشبابية في مجال التكنولوجيا.

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