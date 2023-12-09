مسقط: تجسيداً لمكانته الرائدة باعتباره البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في السلطنة، حصد بنك نزوى مؤخرًا جائزة "أقوى بنك إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد في سلطنة عُمان لعام ٢٠٢٣" وذلك ضمن حفل توزيع جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد في نسختها التاسعة والتي أقيمت في البحرين، حيثُ تعدُ هذه الجائزة بمثابة شهادة على التزام البنك بتحقيق التميز من خلال ابتكار أفضل المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات قاعدة عملائه الواسعة.

وتسلَّم الجائزة نيابة عن البنك الفاضل محمد الغساني، نائب المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك نزوى، و تجدر الإشارة إلى أن البنك يحصلُ على هذه الجائزة للعام الثالث على التوالي، بعد فوزه بها في عامي ٢٠٢٢ و ٢٠٢١. كما شهد الحفل حضور كبار الشخصيات وكبار المسؤولين التنفيذيين من قطاعي الأعمال و المصارف الإقليمية.

وتعليقًا على فوز البنك بالجائزة، قال الفاضل محمد الغساني: «تأتي هذه الجائزة تتويجاً لجهود البنك الدؤوبة التي يبذلها في تقديم خدمات وحلول عالية الجودة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد ساهمت مبادراتنا في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، المدعومة بالتحول الرقمي والحلول المالية الرائدة والشراكات الاستراتيجية، على تقديم مستويات عالية من الأداء وتحقيق نتائج استثنائية.

وأردف الغساني: «نظرًا لكون الابتكار جوهر مساعينا، فإننا نواصلُ التزامنا الراسخ بإيجاد الحلول المالية التي لا تؤدي إلى دفع عجلة نمو الصناعة المصرفية الإسلامية في السلطنة فحسب، بل تتوافق أيضًا مع الاحتياجات المتنامية و المتغيرة لكافة عملائنا».

يشار إلى أن جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد هي منصة بارزة لتكريم الأفراد والمؤسسات لمساهماتهم وإنجازاتهم المتميزة في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد، حيثُ يخضع الفائزون بحفل توزيع الجوائز لعملية تقييم صارمة، حيثُ يتم تقييمهم من قبل لجنة من الخبراء المستقلين استناداً على نموذج الكفاءة المطور من مؤسسة كامبريدج للمالية الإسلامية.

ظل بنك نزوى مستجيباً لاحتياجات عملائه عبر مختلف القطاعات، ومع إطلاق حساب الأطفال الأول من نوعه المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وعروض البطاقات المصرفية الصديقة للبيئة، يواصلُ البنك وضع معايير جديدة في مشهد التمويل الإسلامي، علاوة على شبكة الفروع المنتشرة في جميع أرجاء السلطنة و المجهزة بالكامل لتلبية الاحتياجات المصرفية للعملاء، يضعُ البنك أيضًا الرقمنة الفعالة لخدماته ضمن هرم أولوياته من خلال تطبيق الهاتف المحمول الذي يجعل خدمات البنك في متناول الجميع.

ويرتبط نجاح بنك نزوى بإدخال أدوات مالية رائدة وقدرته على دمجها في محفظته المصرفية للأفراد، ومن خلال سعيه الدائم على تنويع المنتجات والابتكار، يقومُ البنك بإعادة صياغة القطاع المصرفي الإسلامي، مقدماً نموذجاً رائعاً من البراعة المالية وتجربة مصرفية استثنائية لعملائه.

#بياناتشركات

-انتهى-