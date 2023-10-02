في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الحلول اللوجستية المستدامة، أعلنت اللجنة المنظمة لإكسبو 2023 الدوحة عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة جي دبليو سي تؤهلها لتكون مزود الخدمات اللوجستية للمعرض، وذلك نظراً لسجلها الحافل في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة للأحداث العالمية الكبرى بما في ذلك بطولة كأس العالم قطر 2022TM.

تعكس الاتفاقية حرص اللجنة المنظمة على أن يقدم إكسبو 2023 الدوحة تجربة فريدة للمشاركين والزوار من جميع أنحاء العالم، وتؤدي دوراً إيجابياً في الارتقاء بالقطاع اللوجستي في الدولة، وإتاحة الفرصة للشركات الوطنية للاستفادة من فرص بناء شراكات دولية وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وقال المهندس محمد علي الخوري الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة للبستنة: "تعتبر الخدمات اللوجستية عنصرًا أساسيًا في نجاح حدث بهذه الأهمية؛ فهي العمود الفقري الذي يساهم في تدفق البضائع والمشاركين بسلاسة وفعالية. ولا شك أن اختيار شركة لوجستية متخصصة يعزز جاهزيتنا لهذا الحدث العالمي ويسهم في دعم الشركات الوطنية في القطاعات الحيوية كافة داخل الدولة."

ومن جانبه، صرح الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة جي دبليو سي: "نعرب عن فخرنا واستعدادنا الكامل لبذل الجهود المطلوبة كافة من أجل إنجاز المهمة الموكلة إلينا وتلبية الاحتياجات اللوجستية لإكسبو 2023 الدوحة للبستنة. لا بد لي أيضاً من الإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في إطار رؤيتها الوطنية 2030 التي تتمحور حول التطور والنمو والاستدامة. ستكون الدولة محط أنظار العالم في العام الحالي، ويحتم ذلك علينا بذل قصارى جهدنا وتوظيف كل الخبرات المتاحة لنا من أجل تقديم الدعم اللوجستي للفعاليات المتنوعة في إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، هذا الحدث الكبير الذي يمتاز بتنظيمه الراقي ورؤيته الاستثنائية”.

هذا ويعقد إكسبو 2023 الدوحة تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، ويهدف إلى توحيد جهود الدول والمنظمات والأفراد في جميع أنحاء العالم من أجل التوصل إلى حلول بيئية وزراعية مبتكرة في دولة قطر والعالم.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن إكسبو 2023 الدوحة للبستنة:

إكسبو 2023 الدوحة هو أول معرض دولي للبستنة يقام في دولة قطر وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعقد إكسبو 2023 الدوحة تحت إشراف وتنظيم وزارة البلدية، وذلك تبعاً لمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع الإدارة البيئية والتنمية المستدامة في صميم مهمتها.

ينطلق إكسبو 2023 الدوحة في 2 أكتوبر 2023 ويستمر 179 يوماً حتى 28 مارس 2024 ويسعى إلى استقطاب أكثر من 3 ملايين زائر على أن يوفر لهم فرصة الاطلاع على الحدائق المنسقة وحضور جلسات نقاشية ومؤتمرات، بالإضافة إلى العروض الحية، والاستمتاع بالفنون وابتكارات الطهي في المساحة المخصصة في حديقة البدع التي تمتد على مساحة 1.7 مليون متر مربع وتطل على المياه الفيروزية للخليج العربي.

وبرعاية المركز الدولي للمعارض والجمعية الدولية لمنتجي البستنة، يستقطب إكسبو 2023 الزوار والمنظمين من 80 دولة من حول العالم بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات الوطنية والدولية ذات الصلة والهيئات الحكومية ونخبة من المسؤولين (المحليين والإقليميين والدوليين) والمنظمات غير الحكومية والشركات التجارية، والرعاة، والشركاء، والموردين، ووسائل الإعلام (المحلية والإقليمية والدولية) والزوار المحليين والإقليميين والدوليين.

ويعقد إكسبو 2023 الدوحة تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل" ويهدف إلى تشجيع الابتكارات المستدامة والحدّ من التصحّر. وسيلهم الزوار للمشاركة في التغيير ضمن أربعة مواضيع أساسية هي: الزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي والاستدامة .

لمزيد من المعلومات وللاطلاع على آخر الأخبار، يرجى زيارة: www.dohaexpo2023.gov.qa/

نبذة عن المكتب الدولي للمعارض:

المكتب الدولي للمعارض (BIE) هو منظمة حكومية دولية تأسست عام 1928. يتولى المكتب مسؤولية الإشراف على جميع المعارض الدولية (إكسبو) وتوفير الدعم اللازم لها، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في مكتب 179 دولة. تُعد معارض الإكسبو أحداثاً عالمية كبرى، يستكشف كل منها موضوعاً محدداً وتتضمن مشاركات دولية من شتى دول العالم تتخللها اكتشافات مثيرة للاهتمام وتجارب متفردة تُبرز الآفاق المستقبلية والتقدم الذي أحرزته البشرية. يُنظم المكتب الدولي للمعارض حالياً أربعة أنواع رئيسية من المعارض تحت رعايتها وهي: المعارض العالمية، والمعارض المتخصصة، ومعارض البستنة، وترينالي دي ميلانو.

اعتُمِدت معارض البستنة رسمياً مِن قِبل المكتب الدولي للمعارض منذ عام 1960، ويهدف هذا النوع من المعارض إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل المعارف والحلول بين البلدان ومنتجي البستنة والقطاع الزراعي من خلال معالجة القضايا الرئيسية المتمثلة في أنماط الحياة الصحية والاقتصادات الخضراء والمعيشة المستدامة والتعليم والابتكار.

يُنظّم إكسبو 2023 الدوحة تحت رعاية المكتب الدولي للمعارض. www.bie-paris.org

نبذة عن الجمعية الدولية لمنتجي البستنة:

الجمعية الدولية لمنتجي البستنة هي مؤسسة دولية غير حكومية تهدف إلى دعم منتجي البستنة. وتهدف الرابطة إلى وضع الخدمات التي تختص بالزهور والنباتات وتنسيق الحدائق على جدول الأعمال الدولي واتباع رؤية تركز على:

تحفيز الطلب المتزايد على أشجار الزينة والنباتات والزهور في جميع أنحاء العالم.

حماية ودعم مصالح القطاع.

تعزيز موقعها كمركز دولي للمعلومات والمعرفة في مجال البستنة. ووضع أفضل الممارسات في زراعة النباتات وإنتاج أشجار الزينة.

يرتكز عمل الجمعية الدولية لمنتجي البستنة على اتفاقية دولية، وهي مسؤولة عن الموافقة على المعارض الدولية التي تعنى بالبستنة وتنظيمها بالتعاون مع المكتب الدولي للمعارض (www.bie-paris.org) منذ عام 1960. وقد تزايد الاهتمام بمثل هذه المعارض مع استضافة ملايين الزوار في معارض إكسبو حول العالم.

الجمعية الدولية لمنتجي البستنة هي شريك دولي رئيسي في إكسبو 2023 الدوحة. www.aiph.org

نبذة عن جي دبليو سي

تأسست جي دبليو سي في عام 2004 وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية والأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد والنقل وإدارة السجلات إضافة إلى خدمات النقل والانتقال محلياً ودولياً. تقدم الشركة هذه الخدمات عبر شبكة شحن عالمية وبنية تحتية لوجستية ضخمة تمتد على أكثر من 4 مليون متر مربع. كانت جي دبليو سي أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022™.

للتواصل معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي @gwclogistics