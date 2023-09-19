ستقام جوائز الصحة السنوية الرابعة ، التي تنظمها مجلة الصحة تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ، في 21 نوفمبر 2023 في دبي ، وستكرم المساهمات المتميزة والتألق المبتكر. سيتم قبول الترشيحات ابتداء من 17 سبتمبر 2023 ، وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل سيقام في دبي يوم 21 نوفمبر 2023 ، والذي سيحضره أكثر من ألف شخص - بما في ذلك مشاهير عرب و مشاهير بوليوود البارزين بالإضافة إلى قادة الرعاية الصحية والمتخصصين.

منذ نسختها الافتتاحية ، كانت جوائز الصحة السنوية منصة للدعاية وتعزيز الإنجازات الهامة في قطاع الرعاية الصحية. تهدف جوائز الصحة السنوية 2023 إلى إلهام المتخصصين في الرعاية الصحية والمؤسسات للحلم الكبير والشروع في مساعي كبيرة. النسخة الرابعة من هذه الجوائز المرموقة ، التي تعتبر أكبر وأعرق جوائز الرعاية الصحية في المنطقة ، مفتوحة الآن للترشيحات من مؤسسات الرعاية الصحية والأفراد.

ومن المقرر أن يتم تكريم حفل توزيع الجوائز بحضور سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ، وزير التسامح والتعايش ، الذي سيترأس كضيف رئيسي لتكريم الفائزين المستحقين. ومن المقرر عقد أكبر تجمع للمتخصصين في الرعاية الصحية يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023 ، ابتداء من الساعة 11 صباحا ، وسيعقبه مأدبة غداء تقام في قاعة بني ياس ، جراند حياة ، دبي.

وفقا لدراسة حديثة حول قطاع الرعاية الصحية في المنطقة ، من المتوقع أن يرتفع السوق إلى 71 مليار دولار بحلول عام 2026. وأوضح الدكتور ثومبي محي الدين أهداف المبادرة قائلا: "تهدف جوائز الصحة إلى تعزيز التميز في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة. مع مستويات عالية من الجودة والكفاءة المتاحة بأسعار معقولة ، فإن المنطقة ، ودبي على وجه الخصوص ، هي وجهة شهيرة للسياح الطبيين. ستصبح المنطقة مركزا للسياحة العلاجية نتيجة للتحسينات في الجودة والبنية التحتية.”

يتم إدارة جوائز مجلة الصحة بخبرة لضمان الشفافية والعدالة في تقييم المرشحين.

تتميز جوائز الصحة لعام 2023 بمجموعة متنوعة من الفئات التي تعترف بالتميز في قطاع الرعاية الصحية. تحت فئات الشركات ، ستعترف المجلة بالتميز لمختلف الكيانات مثل المستشفيات والعيادات وخدمات المختبرات وخدمات الأشعة والصيدليات وشركات الأدوية وشركات التأمين الطبي ومراكز اللياقة البدنية ومقدمي المعدات واللوازم الطبية ومنظمات التكنولوجيا المبتكرة ومنظمات مساهمة المسؤولية الاجتماعية للشركات والسياحة الطبية وتطوير البنية التحتية للمستشفيات والكيانات المخصصة لعلاج أصحاب الهمم.

في الفئات الفردية ، ستحترم الصحة المساهمات في الرعاية الصحية من منظور شخصي. وتشمل هذه الفئات قادة في مجال الرعاية الصحية, تضم المؤسسين, أصحاب, ورجال الأعمال في هذا المجال; المديرين التنفيذيين في مجال الرعاية الصحية, تشمل أدوارا مثل الرئيس التنفيذي, مدير العمليات, مدير التسويق, والمدير المالي; الأطباء, الجراحين, والأخصائيين الطبيين الذين يظهرون خبرة استثنائية; النساء في مجال الرعاية الصحية اللواتي قطعن خطوات ملحوظة في الصناعة; باحثون مبتكرون في مجال الرعاية الصحية يتجاوزون الحدود; الممرضات المتفانين الذين يقدمون; والصيادلة ضمان الاستخدام الآمن والفعال للأدوية. تحتفل هذه الفئات بشكل جماعي بالتفاني والابتكار داخل مجتمع الرعاية الصحية-مع الاعتراف بدورها المحوري في تعزيز الصحة والرفاهية.

الترشيحات لجوائز الصحة 2023 مفتوحة الآن ويمكن تقديمها لما يزيد عن 60 فئة من الشركات والأفراد. لمزيد من التفاصيل حول الجائزة وفئاتها ولتقديم ترشيحاتكم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.healthmagazine.ae/awards

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عن مجلة الصحة

مجلة الصحة هي مجلة رائدة في مجال الصحة ونمط الحياة في المنطقة، تم إطلاقها في عام 1999. وتحظى بتقدير كبير وقراءة من قبل شريحة كبيرة من المتخصصين في الرعاية الصحية وعامة الناس في المنطقة والعالم. وهي مجلة نصف شهرية، ثنائية اللغة (الإنجليزية والعربية)، ويبلغ توزيعها 12000 نسخة ويبلغ عدد قراءها حوالي 80000 قارئ. وهي مرخصة من المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويغطي مجموعة متنوعة من المواضيع مثل الصحة ونمط الحياة والعافية واللياقة البدنية والجمال والأسرة والأبوة والنظام الغذائي والتغذية والرفاهية والأزياء.

تتمتع مجلة الصحة بحضور كبير على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. يجذب موقع الويب الديناميكي والمدونة وصفحات الوسائط الاجتماعية أعدادا كبيرة من الزوار من جميع أنحاء العالم. المجلة تلهم الصحة ونمط الحياة وتنظم أيضا أحداثا منتظمة.