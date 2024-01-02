المنصة تكشف عن الرحلات الجوية والإقامات الفندقية وأماكن تأجير السيارات الأقل تكلفة للمسافرين من دولة الإمارات في 2023

مانيلا والقاهرة وعمّان تتصدر قائمة أبرز الوجهات لدى المسافرين من دولة الإمارات*

المنصة شهدت تطوراً ملحوظاً خلال 2023 من أجل مساعدة المسافرين على إيجاد أفضل الرحلات الجوية والفنادق وخدمات تأجير السيارات باستخدام الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى جانب اللغات الجديدة وتحسينات الوصول وعودة ميزة الشهر الأقل تكلفة مع العديد من المزايا الجديدة**

دبي: كشفت منصة سكاي سكانر عن توجهات المسافرين واتجاهات السفر المتنوعة من دولة الإمارات خلال العام 2023، وذلك من أجل مساعدة المسافرين على استكشاف العالم.

أبرز الوجهات في 2023 لدى المسافرين من دولة الإمارات

تصدرت عاصمة الفلبين مانيلا قائمة أبرز الوجهات في 2023، حيث تجمع بين الوجهات التاريخية والثقافية إلى جانب المرافق المعاصرة. وتحتضن المدينة مجموعة من المعالم التاريخية، مثل مدينة إنتراموس المحاطة بالجدران، إلى جانب خيارات المأكولات الشعبية والأمسيات النابضة بالحياة ووجهات التسوق، مما أتاح للمسافرين من دولة الإمارات الاستمتاع باستكشاف شوارع المدينة.

وجاءت القاهرة في المرتبة الثانية كأبرز وجهات العام لدى المسافرين من دولة الإمارات، حيث تجمع العاصمة المصرية بين الآثار القديمة والأجواء المعاصرة، وتشتهر بتمثال أبو الهول وأهرامات الجيزة التي تتضمن هرم الجيزة الأكبر، أحد عجائب الدنيا السبع من العالم القديم.

رحلات الطيران والفنادق وخدمات تأجير السيارات الأقل تكلفة لعام 2023

شهد هذا العام اختيار المسافرين من دولة الإمارات لوجهات بديلة ومنخفضة التكلفة تتميز بإرثها الثقافي ومأكولاتها الشهية. وأشارت بيانات سكاي سكانر إلى أن العاصمة التركية أنقرة هي واحدة من الوجهات الأقل تكلفة مع رحلات عودة بتكلفة متوسطة بلغت 491 درهم إماراتي خلال 2023. كما تشتهر أنقرة بأسواقها المزدحمة وأطباقها التركية الشهيرة والأمسيات النابضة بالحياة التي تحتضنها، بالإضافة إلى إطلالاتها البانورامية الخلابة ووجهات الجذب التاريخية والثقافية.

وحددت سكاي سكانر الوجهة الأقل تكلفة لحجزها خلال الشهر بالنسبة للمسافرين من دولة الإمارات خلال 2023***، إلى جانب الفنادق الأقل تكلفة من فئة ثلاث نجوم والمدن التي تقدم خدمات تأجير السيارات بأقل تكلفة في 2023****.

تصدرت ثيروفانانثابورام في كيرالا بالهند قائمة المدن الأقل تكلفة من حيث الإقامة الفندقية ضمن الفنادق من فئة ثلاث نجوم، حيث جاءت هذه النتيجة بعد تحليل الأسعار في آلاف الوجهات عالمياً، وتبلغ تكلفة الإقامة وسطياً للمسافرين من دولة الإمارات 92 درهم إماراتي.

تصدرت بوخارست قائمة المدن الأقل تكلفة من حيث خدمات تأجير السيارات، حيث تبلغ تكلفة استئجار السيارة ليوم واحد من قبل المسافرين من دولة الإمارات 69 درهم إماراتي. وتوفر المدينة خياراً مثالياً للاستمتاع برحلة على الطريق الروماني الذي يتكامل مع القرى من العصور الوسطى والقلاع القديمة وجبال كاربات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أيوب المأمون، خبير السفر لدى سكاي سكانر: "يُظهر هذا العام جهود دولة الإمارات المبذولة لدعم حرية السفر الدولي على الرغم من الضغوطات المالية. ونشهد كيفية ارتباط سلوك المسافرين بالتوجهات الناشئة في عام 2024، حيث أشار تقرير اتجاهات السفر لعام 2024 بنسخته الأحدث إلى أن التكاليف ما زالت إحدى الاعتبارات الرئيسية للسفر، إلا أن المسافرين يواصلون البحث عن تجارب مميزة لاستكشاف الثقافات المختلفة، كما أصبحوا يتبعون أساليب أكثر وعياً عند سفرهم.

ومن المتوقع أن نشهد اختيار المسافرين من سكان دولة الإمارات لمدن منخفضة التكلفة توفر مأكولات شهية ووجهات جذب مميزة وطقساً مناسباً، حيث تتصدر أوساكا في اليابان قائمة أبرز الوجهات لعام 2024.

كما سيشهد عام 2024 توجه المسافرين من دولة الإمارات إلى الدول الأخرى لمشاهدة فنانيهم المفضلين، حيث أشار 38% من المسافرين إلى أنهم على استعداد للسفر إلى وجهات قريبة لسماع أغانيهم المفضلة على المسرح، بينما يقول 19% آخرون أنهم على استعداد للسفر لمسافات طويلة".

كيفية مساعدة سكاي سكانر للمسافرين حول العالم خلال عام 2023

ساعدت سكاي سكانر أكثر من 100 مليون مستخدم شهرياً من جميع أنحاء العالم في العثور على رحلة الطيران وأماكن الإقامة الفندقية وخدمات تأجير السيارات المثالية لهم خلال عام 2023، وواصلت المنصة تعزيز وتطوير موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي لتسهيل مهمة المسافرين في التخطيط والحجز لرحلتهم القادمة (وبميزانية محدودة) قدر الإمكان.

ويشارك بييرو سييرا، الرئيس التنفيذي لشؤون المنتجات، لمحة عما أطلقته المنصة وما تقوم بتجربته على المستوى العالمي** للمساهمة في تحقيق رغبات المسافرين على أرض الواقع:

تطوير تصميم وخدمات المنصة التي توفرها للمسافرين

تختبر المنصة أداة "احلم واستكشف المعززة بالذكاء الاصطناعي" ضمن أسواق محددة لترى كيف يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي المسافرين على استكشاف وجهات جديدة وتجارب استثنائية، وذلك من خلال سؤالهم عن نوع الرحلة التي يفكرون القيام بها.

بدأت المنصة مؤخراً تجربة كيفية عرض بدائل رحلات القطارات لمساعدة المسافرين على العثور على خيار النقل الأفضل بالنسبة لهم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.*****

قدمت المنصة خلال عام 2023 العديد من تحسينات الوصول إلى لوحة ألوانها، وعززت تجربة قارئ الشاشة الخاص بها بشكل كبير على موقعها الإلكتروني وضمن تطبيقها الذكي. كما طورت المنصة تجربة موظفيها الجدد هذا العام من خلال إتاحة الفرصة لهم لخوض تجربة مختبر التعاطف، وإجراء تدريب مكثف لهم، بالإضافة إلى تعريفهم بأفضل الممارسات المعتمدة خلال عملية تطوير المنتج.

سجلت سكاي سكانر ارتفاع عدد المسافرين العالميين الذين يختارون خدمة استئجار سيارات منخفضة الانبعاثات إلى أكثر من ثلاثة أضعاف منذ إطلاقها العام الماضي. واتخذت المنصة في شهر يونيو خطوة هامة في إطار سعيها للوصول إلى الحياد المناخي من خلال نشر خطة العمل المناخية الخاصة بها.

أطلقت المنصة هذا العام أداة سكاي سكانر شات جي بي تي، وتعاونت مع مجموعة من شركاء السفر الجدد؛ بما في ذلك جاكس فلايت كلوب، وبيوتيفول ديستينيشن، وجايد جيك، وفير فيرست، وبتيت فيوت، وكيرلي تيلز، وذا ترافل مام، وغيرها، بالإضافة إلى إدراج علامتها التجارية على برادات وثلاجات سامسونج الذكية.

إيجاد حلول بسيطة لصعوبات التخطيط والحجز للعطلات

تعمل سكاي سكانر على تطوير خاصية "استكشف كل الوجهات". واختبرت المنصة في أكتوبر الماضي إمكانية تضييق نطاق بحث المسافرين، أياً كان نوع رحلتهم، سواء كانوا يبحثون عن شواطئ رائعة أو وجهة مميزة لتناول الطعام أو أي خيار آخر. كما تستعد المنصة لتعزيز هذه الخدمة بشكل أكبر خلال عام 2024.

يمكن للمسافرين الآن حفظ رحلات الطيران التي بحثوا عنها مسبقاً للعودة إليها في وقت لاحق، وذلك من خلال الضغط على رمز القلب عبر تطبيق سكاي سكانر المخصص للهواتف المحمولة فقط حالياً. وترسل المنصة إشعاراً ينبه المستخدمين في حال ارتفاع سعر التذكرة أو انخفاضه.

تدعم سكاي سكانر اعتباراً من أغسطس الماضي 32 لغة، بما في ذلك اللغات التي تمت إضافتها خلال 2023؛ والتي تضم اللغة الهندية والعديد من اللغات الأخرى.

بدأت المنصة بتجربة آلية إظهار الخيارات البديلة في صفحة النتائج للمسافرين، ويوضح أحدث الاختبارات ما إذا كانت الرحلة المباشرة متاحة في يوم بديل أم لا.

طورت المنصة بشكل مستمر آلية تقييمات ومراجعات المسافرين لديها خلال عام 2023 لمساعدة المسافرين على اختيار أفضل مقدمي الخدمة، بما في ذلك تقييمات إكسبيديا وتريب أدفايزر التي تظهر الآن في نتائج الفنادق، إضافة إلى تقييمات الرموز التعبيرية لشركات الطيران ووكلاء السفر عبر الإنترنت والمتوفرة على تطبيقها المخصص للهواتف المحمولة.

مساعدة المسافرين على الحصول على أرخص الأسعار للرحلات

أعادت المنصة تفعيل إحدى أدواتها الشهيرة في توفير المال، والمعروفة باسم "الشهر الأقل تكلفة"، مما يسهل على المسافرين الاطلاع على أرخص تكلفة شهرياً والشهر الأقل تكلفة في السنة لزيارة وجهة معينة عند البحث عن "التواريخ المرنة".

أصبح من السهل العثور على أرخص سعر لرحلة الطيران ضمن لوحة البحث على موقع المنصة باستخدام أداة ترميز بالألوان.

واصلت المنصة على مدار العام تقديم مجموعة واسعة من الأسئلة الشائعة حول العديد من الوجهات المختارة، مما يوفر للمسافرين رؤى واضحة حول مواضيع متنوعة، مثل أرخص وقت للسفر، أو متوسط تكلفة فندق أربع نجوم، أو استئجار سيارة في وجهة معينة، وذلك بمجرد البحث عن "رحلات سكاي سكانر إلى...".

#بياناتشركات

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لمحة عن سكاي سكانر:

تعد سكاي سكانر إحدى الشركات الرائدة في قطاع السفر، حيث تقدم المساعدة للمسافرين للتخطيط لرحلاتهم وحجزها بسهولة وثقة. تساعد منصة سكاي سكانر شهرياً ملايين من المسافرين من 52 دولة و32 لغة مختلفة مع أكثر من 1200 شريك سفر موثوق، لإيجاد أفضل خيارات الرحلات الجوية، وحجوزات الفنادق، وأفضل صفقات استئجار السيارات.

وتستفيد الشركة من أحدث التقنيات لتبسيط إجراءات السفر، وتوفير الحلول المباشرة والشفافة من خلال إمكانية البحث ضمن أكثر من 80 مليار عرض يومياً، ما يضمن للمسافرين الاطلاع على أفضل الخيارات المتاحة من خلال منصة واحدة.

تأسست سكاي سكانر في 2003 مع عدد من المكاتب المنتشرة في أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية، حيث يتم تطوير الابتكارات التي تركز على المسافرين باستخدام البيانات والتحليلات. وتلتزم العلامة بالمساعدة في رسم مستقبل أكثر مسؤولية لقطاع السفر بالتعاون مع شركائها، ليتمكن المسافرون من استكشاف العالم بكل سهولة.