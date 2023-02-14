شهد الملتقة الذي عقد تحت رعاية معالي محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، حضور أكثر من 2600 شخص وتنظيم أكثر من 2400 اجتماع على مدار يومين

تم توقيع 12 اتفاقية رئيسية في عدة مجالات رئيسية، مما يعزز التعاون الدولي ويدعم تقدم البنية التحتية للسوق المالية في المملكة

شهد الملتقى الإعلان عن الفائزين بجوائز السوق المالية السعودية2022

الرياض: تحت رعاية معالي محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، اختتمت مجموعة تداول السعودية أعمال النسخة الثانية من ملتقى السوق المالية السعودية 2023. وفي أعقاب النجاح الكبير الذي حققته النسخة الافتتاحية خلال العام الماضي والتقدم الملموس في القطاع خلال العام الماضي، شهدت النسخة الثانية لهذا العام مشاركة أكثر من 2600 شخص حضروا أكثر من 2400 اجتماع فضلاً عن توقيع 12 اتفاقية رئيسية. كما شارك في الملتقى ما يزيد على 330 مستثمراً يمثلون أكثر من 130 شركة استثمار عالمية، حيث أتاح لهم الحدث الالتقاء مع أكثر من 100 مؤسسة من المنطقة وخارجها.

وجمع ملتقى السوق المالية السعودية 2023 نخبة من قادة الرأي والمصدرين والمستثمرين والجهات الحكومية على مدار يومين حافلين بالحوارات والنقاشات المثمرة لاستكشاف القضايا الرئيسية التي تواجه القطاع ومناقشة تطور الأسواق المالية العالمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود الشركات السعودية في تلبية المعايير العالمية في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما ساهم الملتقى في إثراء النقاشات المتعلقة بالابتكارات الرقمية التي تدفع عجلة التقدم في القطاع، مثل الخدمات المصرفية المفتوحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور التقنية المالية في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وشملت قائمة المتحدثين المشاركين في الملتقى كلاً من معالي الأستاذ محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية؛ وأدينا فريدمان، الرئيس والرئيس التنفيذي لبورصة "ناسداك"؛ وسارة السحيمي؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية؛ وأمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة "أرامكو".

بهذه المناسبة، قال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية: "مع اختتام النسخة الثانية من ملتقى السوق المالية السعودية التي انعقدت تحت كريمة من معالي محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أظهرت المملكة العربية السعودية تقدماً ملموساً في مساعيها نحو بناء سوق مالية رائدة. وفي ضوء الزخم الكبير الذي شهدته أسواقنا على مدار العام الماضي، شكل هذا الحدث منصة مثالية أتاحت لنا استعراض التقدم المحرز على صعيد تعزيز مكانة السوق المالية السعودية كوجهة استثمارية رئيسية تربط بين الأسواق في الشرق والغرب، ومدى تطور بنيتنا التحتية، والتأكيد على التزامنا بدعم وتكريم أهم الجهات التي ساهمت في تحقيق هذه الإنجازات".

وشهد الملتقى الإعلان عن سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية بين مجموعة تداول السعودية والجهات التالية:

وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة السوق المالية السعودية

تركز الاتفاقية على الأهداف المشتركة للجهات المعنية الثلاث لدفع التنمية المستدامة في السوق المالية السعودية وتمكينها من تحقيق النجاح على المدى الطويل، فضلاً عن تعزيز معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

شركة كلاريتي إيه آي

تهدف الاتفاقية المبرمة مع " شركة كلاريتي إيه آي" إلى زيادة مستويات الوعي ومشاركة المعرفة حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن خلال التعاون الوثيق، سيتم إنشاء العديد من المنصات المخصصة لتمكين الشركات المدرجة من توفير بيانات حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وكذلك قياس أدائها وفقاً للمعايير الدولية.

واختتم الملتقى فعالياته بحفل توزيع جوائز السوق المالية السعودية 2022، الذي أقيم بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط. وتهدف جوائز السوق المالية السعودية إلى تكريم المشاركين المتميزين في السوق ممن يلتزمون بأفضل الممارسات عبر مجموعة متنوعة من المجالات والأنشطة.

وشملت قائمة الفائزين بجوائز السوق المالية السعودية لهذا العام كلاً من:

-جائزة أبرز طرح عام أولي - السوق الرئيسية​ - الحفر العربية

-جائزة أبرز طرح عام أولي - نمو- جاهز الدولية

-جائزة أفضل إدراج مباشر - عزم السعودية

-جائزة أفضل طرح خاص - تأثير المالية

-جائزة أفضل عضو مقاصة عامة​ - البنك السعودي البريطاني (ساب)

-جائزة أفضل عضو مقاصة مباشر​ة - دراية المالية

-جائزة أفضل وسيط - الأهلي المالية

-جائزة أفضل أمين حفظ - نورذن ترست

-جائزة أفضل جهة أبحاث - المجموعة المالية هيرميس

-جائزة أفضل جهة لعمليات طرح الأسهم​ - الأهلي المالية

-جائزة أفضل جهة لعمليات طرح أدوات الدين - الراجحي المالية​

​-جائزة أفضل جهة لعمليات الاندماج والاستحواذ - بنك إتش إس بي سي ​

​-جائزة أفضل مدير أصول - ​جدوى للاستثمار

​-جائزة وسيط المشتقات الأكثر نشاطاً - الأهلي المالية

-جائزة أفضل بنك استثماري - الأهلي المالية

-جائزة أفضل برنامج علاقات مستثمرين - سابك​

-جائزة أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات​ - سابك

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن تداول السعودية

شركة تداول السعودية هي الجهة الوحيدة المصرّح لها بالعمل كسوق لتداول وإدراج الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية. وتعد تداول السعودية واحدة من أكبر الأسواق المالية الـ 67 الأعضاء في الاتحاد الدولي للبورصات، والسوق المالية الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، وثالث أكبر سوق مالية بين نظيراتها في الأسواق الناشئة.

لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.saudiexchange.sa

ملتقى السوق المالية السعودية: www.scmf.events

للاستفسارات الإعلامية:

أحمد جبر

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