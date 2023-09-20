لمناقشة مستجدات القطاع العقاري محلياً وعالمياً

وليد عباس: الحكومة حريصة على دعم القطاع العقاري لدوره في تنشيط الاقتصاد .. والمعرض يسهم في رسم آفاق الاستثمار التنموي في مصر

القاهرة: انطلقت اليوم أولى فعاليات النسخة الثانية عشر من معرض سيتي سكيب مصر، أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وأفريقيا، وذلك تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي تنظمه شركة إنفورما ماركتس Informa Markets، الرائدة عالمياً في تنظيم المعارض، ويستمر حتى 23 سبتمبر بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة.

يشارك في معرض سيتي سكيب 2023 أكثر من 70 عارضاً، ويضم عدد كبير من المشروعات العقارية ذات التصاميم المعمارية العالمية الحديثة. ويقدم المعرض فرصة للتواصل وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال العقارات بين كل المهتمين بذلك القطاع الاستراتيجي، بما يسهم في رسم مستقبل خريطة العقارات في مصر، ويعمل على تحفيز فرص الاستثمار محلياً وعالمياً.

أفتتح الدكتور/وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، معرض سيتي سكيب مصر 2023، وأكد خلال كلمته الافتتاحية أن القطاع العقاري يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني، ويسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل للعديد من القطاعات الأخرى مثل البناء والتشييد والصناعة.

وقال: إن الحكومة أصدرت العديد من القرارات والتسهيلات التي ساهمت في تنشيط القطاع العقاري ومَكنت المطورين العقاريين من توسيع وزيادة استثماراتهم، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وجعل مصر مركزًا إقليمياً وعالمياً للاستثمارات المختلفة في كافة القطاعات.

كما أضاف: "يلعب معرض سيتي سكيب دوراً مهماً في المساهمة في تدفق الاستثمارات في القطاع العقاري، ونمو الطلب على تملك العقارات بغرض السكن أو الاستثمار، وكذلك الاطلاع على تطورات القطاع خلال الفترة الحالية والمستقبلية، وأن المعرض يعد منصة مثالية لعرض المشروعات العقارية الجديدة، بالإضافة إلى توفير مجالاً للتواصل المباشر بين المواطنين الراغبين في شراء عقار والمطورين العقاريين، مما يسهل عملية التفاوض وعقد الصفقات المختلفة".

ولفت إلى أن المعرض يعد فرصة أيضاً للاطلاع على التقنيات المتطورة التي تقود القطاع العقاري، بما في ذلك أحدث اتجاهات التصميم والهندسة والبناء، بالإضافة إلى التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وغيرها، والتي تسهم في تحفيز فرص الاستثمار ورسم مستقبل قطاع العقارات بمصر.

وأوضح أن منصة Cityscape Talks 2023، التي يتم تنظيمها على مدار أيام المعرض وتضم خبراء من قطاع العقارات والقطاعات الحكومية والمستثمرين وصناع القرار، سيكون لها دوراً مهماً في مناقشة مستقبل القطاع، حيث من المقرر أن تعطي نظرة ثاقبة حول أهم التطورات في القطاعين العام والخاص، وآفاق الاستثمار المستقبلية، وخيارات التمويل، والرهون العقارية، والاستدامة في القطاع العقاري، وتناقش العديد من الموضوعات المهمة، مثل دور الحكومة المصرية في دعم القطاع العقاري، وآفاق الاستثمار في القطاع، وخيارات التمويل المتاحة للمطورين العقاريين، ودور البنوك في التمويلات المختلفة وتفضيلات المستثمرين.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض حضوراً كبيراً من المستثمرين والمطورين العقاريين والعملاء والجمهور، حيث يعد المعرض بمثابة منصة فريدة للتواصل وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال العقارات بين كل المهتمين بذلك القطاع الاستراتيجي، والذي يسهم في دعم ونمو هذا القطاع الحيوي وتحفيز الاستثمارات فيه. وتتضمن فعاليات المعرض منصة Cityscape Talks لمناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص.

#بياناتحكومية

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نبذة عن سيتي سكيب:

في عام 2011، أقيمت أولى معارض سيتي سكيب، المنظمة من قبل شركة انفورما ماركتس، حتى أصبح واحداً من أهم المعارض الإقليمية الكبيرة والذي تم عقده في عدة بلاد منها مصر، والسعودية، والبحرين، وقطر. يشارك في المعرض أكثر من 70 عارضًا على مساحة مغطاة لأكثر من 35 ألف متر مربع في 4 صالات عرض، تضم مئات المشروعات المختلفة. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 20 ألف زائر، وبحضور مشاركة قوية من كافة الجهات والمؤسسات وتحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وتتضمن فعاليات المعرض النسخة الثانية عشر تنظيم منصة Cityscape Talks، والتي تستهدف مناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص.