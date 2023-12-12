أعدت إدارة مهرجان ساوندستورم 2023، الذي تنظمه شركة مدل بيست السعودية الرائدة في قطاع الترفيه الموسيقي، خطة محكمة لضمان السلامة والأمن وتقديم تجربة استثنائية لرواد المهرجان، الذي تقام فعاليات نسخته الرابعة في منطقة بنبان بالعاصمة الرياض في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، بمشاركة نحو 200 فنان محلي وإقليمي وعالمي.

تشمل الخطة العديد من الإجراءات الأمنية والترتيبات اللوجستية سواء في موقع المهرجان أو خارجه، والتي تضمن تحقيق السلامة والأمن بدرجة تزيد عن المعايير المطبقة في المهرجانات العالمية، ويشرف على تنفيذها أكثر من 350 مشرفاً محلياً ودولياً ذوي خبرات متميزة في ضبط الأمن والسلامة وإدارة الحشود، حيث يستعد المهرجان لاستقبال أكثر من 150 ألف زائر يومياً يحضرون العروض التي ستقدم عبر 8 مسارح تصل سعة أكبرها إلى 100 ألف شخص.

ومنذ وصول الرواد إلى ساحات الانتظار التي تستوعب ما يصل إلى 86 ألف سيارة، سوف يكون بانتظارهم طواقم مدربة لارشادهم إلى الدخول عبر 4 بوابات مؤمنة، حيث يتوافر نظام متكامل لتسهيل التنقلات داخل موقع المهرجان الذي تصل مساحته إلى 1.2 مليون متر مربع. وينتشر في أرجاء الموقع أكثر من 2000 موظف أمن بالإضافة إلى أكثر من 350 رجل أمن يعملون خارج ساعات للتأكد من سلامة الحضور. وتغطي أكثر من 200 كاميرا مراقبة تعمل بتقنية 360 كافة أنحاء المهرجان.

وتهدف الإجراءات إلى التأكد من حماية الجمهور وضمان سلامتهم داخل موقع المهرجان وحوله، وسلاسة الدخول والتنقل داخل موقع المهرجان، وتقديم الدعم الفوري والاستجابة، والتعامل دون تسامح مع أي مخالف لقوانين المهرجان وسياسة مدل بيست، ومنع أي مخالف لقوانين المملكة.

وخصصت إدارة مهرجان ساوندستورم 5 مراكز لطواقم برنامج "احترم"، يعمل بها 56 مشرفاً على البرنامج الذي يلتزم بصنع بيئة موسيقية ترفيهية أكثر أماناً واحتراماً، وذات مبادئ تحفظ سلامة الجميع، في إطار سياسة مدل بيست، وفق لائحة السلوكية للبرنامج. وتشمل إجراءات البرنامج في نسخة هذا العام من المهرجان إنذار المخالفين مع تسجيل بياناتهم قبل وصول تصرفاتهم إلى الدرجة التي تستوجب إبعادهم من المهرجان.

كما تشمل الإجراءات منع تغطية الوجه إلا لاعتبارات دينية، و الإساءة للآخرين بأي تلميحات أو ألفاظ، مع الحفاظ على الخصوصية ومنع تصوير الآخرين دون موافقتهم. كما تحظر تداول أو استخدام الممنوعات، مثل الأسلحة والمواد غير القانونية والألعاب النارية وأقلام الليزر والدرونز والعصي والصفارات والأبواق.

وتتضمن الإجراءات المطبقة توفير ماسح ضوئي للتبليغ عن المخالفات في مختلف المواقع والمسارح والممرات، إلى جانب توافر 4 مراكز إخلاء لطرد أي مخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وتشمل الإجراءات أيضا خططاً متكاملة لمواجهة الطوارئ وتقديم المساعدة الطبية إذا لزم الأمر من خلال فرق طبية تعمل عبر 8 مراكز للإسعافات الأولية منتشرة بموقع المهرجان ومزودة بأكثر من 20 سيارة إسعاف.

أعدت إدارة المهرجان أيضاً خطة اتصالات تتيح للرواد العثور على المعلومات اللازمة وإبلاغ تعليقاتهم وطلب المساعدة سواء عبر تطبيق مدل بيست أو برنامج "احترم" أو نقاط المعلومات أو أيٍ من العاملين داخل المهرجان. ويقدم تطبيق مدل بيست الإلكتروني للرواد تفاصيل عن المهرجان ومعلومات عن الفنانين المشاركين، وأوقات العروض، وشراء التذاكر، وخريطة إرشادية للحركة، وتفاصيل عن الحركة المرورية.

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نبذة عن "مدل بيست":

مدل بيست هي شركة ترفيه موسيقي رائدة في المملكة العربية السعودية، وتعنى بتقديم المواهب المحلية، والإقليمية والعالمية الراسخة والناشئة. ومن خلال تجارب ترفيهية حية مبتكرة، تهدف الشركة إلى ربط الجماهير الإقليمية بكبار الفنانين من مختلف أنحاء العالم، ومع التركيز على الفعاليات والموسيقى والمواقع، تعمل مدل بيست على إحداث تغيير في المشهد الموسيقي ليس فقط في المملكة العربية السعودية، ولكن في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا