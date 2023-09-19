دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، في معرض "رؤية الإمارات للوظائف" الرائد في سوق العمل وتطوير المهارات والتواصل، والذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وقد وضعت ماجد الفطيم هدفًا طموحًا، يتمثل في توظيف 3000 من المواطنين الإماراتيين بحلول العام 2026، وذلك في إطار دعمها المستمر لبرنامج "نافس" الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، وضمن التزام الشركة بتطوير المواهب المهنية الوطنية كجزء من استراتيجيتها لتحقيق النمو المستدام.

وسيتمكن زوار معرض "رؤية" الباحثين عن فرص العمل، من التواصل بشكل مباشر مع فريق ماجد الفطيم، لاستكشاف مختلف المسارات الوظيفية المتاحة وفرص التدريب والتطوير التي تقدمها ماجد الفطيم للكوادر الإماراتية.

ويمكن للمهتمين التعرف على المزيد عن الفرص الوظيفية المتاحة لدى ماجد الفطيم في قاعة 2، جناح B2-2 بمركز دبي التجاري العالمي.

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عن "ماجد الفطيم"

تأسست "ماجد الفطيم" في العام 1992، وهي شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في 16 دولة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ويعمل فيها 46 ألف موظف يمثلون 114 جنسية. وتقدم مراكز التسوق والمجتمعات ووجهات البيع بالتجزئة والترفيه التابعة للشركة خدماتها لنحو 600 مليون عميل سنويًا.

تبلغ قيمة الأصول المملوكة لشركة "ماجد الفطيم" 18 مليار دولار أمريكي، وتمتع الشركة بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) ضمن قائمة الشركات الخاصة في المنطقة. وتلتزم الشركة بتحقيق هدف "المحصلة الإيجابية" لترشيد استهلاك المياه وإزالة الكربون بحلول عام 2040.

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