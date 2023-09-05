أكثر من 40 جمعية دولية أكّدت مشاركتها

خبراء عالميّون يناقشون في دبي الاتجاهات الحديثة في أمراض الجلد وطب التجميل في الفترة من 22 – 24 سبتمبر

دبي: يتطلّع المختصّون في مجال الأمراض الجلدية وطب التجميل، والعناية بالبشرة والجمال، إلى أن يشهد القطاع ثورة علمية وتكنولوجية غير مسبوقة مع انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية وطب التجميل (ميدام 2023) في الفترة من 22 – 24 سبتمبر 2023، حيث سيتضمّن الحدث إقامة 47 ندوة وورشة عمل متخصصّة في ستة برامج علمية تقام بالتوازي طيلة أيام المؤتمر الثلاثة ، حيث سيتم تسلّيط الضوء على الموضوعات الرئيسيّة والجديدة في طب الجلد والتجميل، كما سيناقش المؤتمرون 207 ورقة بحثية مُحكَّمَة في 207 محاضرة علمية تعرض أحدث الأبحاث والمعلومات حول الدراسات الجديدة، والمواضيع العاجلة والملحّة المتعلّقة بالأمراض الجلديّة والتجميل، والتي سيتم تسليط الأضواء عليها خلال المحاضرات العلميّة المتخصصّة الموزّعة على ستّة برامج علميّة متوازية، بينما سيشهد المعرض المصاحب عرض أحدث الأجهزة المتطوّرة والاتجاهات الجديدة في هذا القطاع.

ورش عمل

يستضيف المؤتمر مجموعة من ورش العمل العلمية والعملية المتخصصّة المرخّصة من هيئة الصحة في دبي لتدريب الأطباء عمليًا على أحدث أساليب الحقن التجميلي والطب التجميلي ومكافحة الشيخوخة؛ وسيشهد اليوم الأول استضافة البرنامج العلمي للمنظّمة العربيّة للجراحة التجميلية، بينما سيستضيف اليوم الثاني البرنامج العلمي المتخصصّ للأكاديمية الأسيوية لزراعة الشعر، وذلك للمرّة الأولى في الشرق الأوسط، ويمثّل هذا إضافة مهمّة للأطباء والعاملين المتخصّصين في هذا المجال، فيما سيستضيف اليوم الثالث ورشة عمل لتدريب الأطبّاء عمليًّا على الجديد في علم التشريح الجلدي في مختبرات التشريح في كلية الطب بجامعة الشيخ محمد بن راشد الطبية، بحضور أطباء عالمييّن متخصّصين.

مكانة دبي

وعن ذلك قال الدكتور خالد النعيمي رئيس المؤتمر: "يحتل ميدام مكانة مهمّة على أجندة المؤتمرات الدولية المتخصصّة في طب الأمراض الجلديّة والتجميل، ويعمل على رفد المختصّين والمهتمّين بطبّ الأمراض الجلدية والتجميل بأحدث ما وصل إليه العلم في هذا المجال، عبر استضافة البرامج العلمية والتدريبية لعدد من الجمعيّات والمنظّمات الطبيّة الرائدة، وجلب التقنيات الحديثة إلى دبي والمنطقة، وإتاحة الفرصة أمام الجيل الجديد من أطباء دول منطقة الشرق الأوسط لاكتساب الخبرات والتعلّم والاطلاع على الأفكار الجديدة، ولا شك أن نجاح ميدام كحدث طبي يُعدّ الأكبر في مجاله في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يعززّ مكانة دبي كوجهة عالميّة لإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض العالمية في المنطقة".

نموّ متواصل

يأتي انعقاد المؤتمر في الوقت الذي توقّع فيه أحدث تقرير لــ "جيتنوكس" أن يصل سوق الأمراض الجلدية العالمي إلى 34.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، فيما أشارت تقارير مركز "بريسيدنس للأبحاث" إلى ازدهار سوق مستحضرات التجميل الطبيّة العالمي ليصل إلى حوالي 21.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب 9.4٪ خلال الفترة من 2021 إلى 2027، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة الوعي بأمراض الجلدية وأحدث التقنيات في مجال العناية بالبشرة والطلب المتزايد على إجراءات التجميل.

موضوعات مهمّة

يُناقش المؤتمر جملة من الموضوعات المهمّة، بما في ذلك المستجدّات في علاج البهاق، والأدوية البيولوجية الجديدة لعلاج الإكزيما الوراثية والصدفية، والأدوية الجديدة لعلاج الثعلبة، وحب الشباب، وشيخوخة البشرة؛ وسوف تشهد الدورة الثامنة للحدث إبرام اتفاقيات تعاون مع عدد من الجمعيات الدوليّة والخبراء العالميين لتعزيز الممارسات الجلدية والتجميلية المُتقدمة في دول منطقة الشرق الأوسط. وقد أكدت أكثر من 40 جمعية ومنظّمة طبيّة عالميّة وحكوميّة، مشاركتها في الحدث؛ بما في ذلك الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD)، والجمعية الكورية الجنوبية للأمراض الجلدية (SKDS) والجمعية الدولية للأمراض الجلدية (ISD)، كما تم توجيه الدعوة لجميع رؤساء الجمعيات في منطقة الشرق الأوسط للمشاركة بالمؤتمر.

مذكّرات تفاهم

نجح ميدام في توقيع مذكرات تفاهم مع 27 جمعية للتعاون العلمي داخل المنطقة وخارجها، بما في ذلك جمعية التعاون الجنوب أسيوي (SAARC AAD) لطب أمراض الجلد، والجمعية الروسية للأمراض الجلدية، والأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD)، وقد أسهم التعاون مع هذه الجمعيات في تعميق التواصل مع أبرز الخبراء في مجال الأمراض الجلدية في مختلف دول العالم.

مبادرة العطاء

تُعدّ مبادرة "العطاء" أحد المبادرات الإنسانية المستمرّة لمؤتمر ميدام منذ انطلاقته الأولى قبل سبع سنوات، وقد تعهّد من خلالها بدعم جهود المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، الشريك الإنساني للمؤتمر، وبتقديم الرعاية الصحّيّة في منطقة الشرق الأوسط، وتشجيع الشركاء على دعم برامج المفوّضيّة الإنسانية، وتخصيص جزء من دخل المؤتمر لتحقيق هذا الغرض.

يهدف المؤتمر إلى جمع المهتمين والعاملين في مجال الأمراض الجلدية والتجميل تحت سقفٍ واحد، لتبادل الخبرات وعرض التجارب، وتبادل آخر المستجدّات العلميّة؛ ويُشار إلى أن النسخة السابعة للمؤتمر في العام الماضي، شهدت حضور أكثر من 2,500 مشارك من 43 بلداً، بزيادة أكثر من 350% عن الدورة الأولى التي انطلقت عام 2016، وبلغ عدد المشاركين فيها 700 مشارك، و6 منظّمات طبية.

يُقام مؤتمر ميدام في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 22 - 24 سبتمبر 2023، والمؤتمر مفتوح أمام المختصّين في الأمراض الجلدية، والجراحة التجميلية، وطب التجميل، والمتدرّبين في طبّ الأمراض الجلدية والجراحة التجميلية، وطلبة كلّيّات الطب، والعاملين في القطاع الطبي.

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عن ميدام

يوفر مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية وطب التجميل (ميدام) منصة دولية تهدف إلى تعزيز التعاون على المستويين العلمي والسريري في مجال الأمراض الجلدية وطب التجميل. وتنطلق حالياً الدورة الثامنة من المؤتمر الذي تستضيفه دبي وتنظمه جمعية الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل في سبتمبر من كل عام.

وتطور ميدام منذ انطلاقه في عام 2016 تحت إشراف لجنة توجيهية بقيادة الرئيس الدكتور خالد النعيمي، ونائب الرئيس الدكتور زهير الفردان من دولة الإمارات، والأمين العام الدكتور سعد الصقير، والرئيس الفخري الدكتور سامي الصقير من المملكة العربية السعودية. وأصبح المؤتمر فعالية عالمية تجمع أبرز جمعيات الأمراض الجلدية وخبراء التجميل والجراحة التجميلية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دول مثل روسيا ونيوزيلندا وتشيلي والولايات المتحدة. ويستقطب ميدام أطباء الأمراض الجلدية لتبادل أحدث الاكتشافات في هذا المجال، كما يوفر ملتقى لتعزيز التعاون العلمي بين جمعيات الأمراض الجلدية في الشرق الأوسط، وإفريقيا وشبه القارة الهندية.

لقد أصبح تجمعًا عالميًا لجمعيات الأمراض الجلدية والتجميل والجراحة التجميلية من جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك دول مثل روسيا ونيوزيلندا وشيلي والولايات المتحدة. لم يقم ميدام فقط بتأسيس نفسه كمركز لأطباء الأمراض الجلدية لتبادل آخر التحديثات في هذا المجال، ولكن أيضًا كنقطة التقاء للقادة الرئيسيين في مجتمعات الأمراض الجلدية من الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية ، للتعاون علميًا.

وتأسست جمعية الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل في عام 2021، وهي مؤسسة دولية نشطة غير ربحية تشكل جزءاً من مركز جمعية دبي التابع لغرفة دبي، والتي تنضوي بدورها تحت مظلة حكومة دبي. وتعزز الجهود الجماعية لرواد مجتمع الأمراض الجلدية في الشرق الأوسط الممارسات القائمة على الأدلة، وتضمن أعلى مستويات الرعاية للمرضى وترسخ التعاون الذي يرتقي بمعايير الرعاية الجلدية والتجميلية داخل المنطقة وخارجها. وتدعو المؤسسة إلى زيادة التنوع وتعزيز مفاهيم المساواة والتميز في طب الأمراض الجلدية والتجميلية من خلال التعليم والاستشارة والإرشاد.

وتمتد شراكات ميدام لتشمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بصفتها الشريك العالمي للشؤون الإنسانيةن وقد تعهدت ميدام بدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ودعوة الشركاء والداعمين للتبرع لبرامج المفوضية. ويتمثل هدفنا في سد فجوة التقدم التكنولوجي في التعليم بين الشرق والغرب من خلال إطلاق المنصة العالمية في المنطقة وتوفير الفرص للجيل القادم من أطباء الأمراض الجلدية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

www.meidamconf.com أو www.meidamassociation.com أو www.drk.ae