ضمن إطار مساعيها لتحفيز النمو في قطاع الضيافة

دبي: أعلنت The Hospitality Network عن موعد انطلاق مؤتمر أصحاب المصلحة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2023، المقرر عقده في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 نوفمبر في فندق لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس بدبي، والذي سيجمع بدعوات خاصة كبار قادة قطاع الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بهدف تعزيز التعاون وتشجيع الابتكار ودعم ممارسات الاستدامة داخل القطاع.

في النصف الأول من العام الجاري، شهدت دبي عدداً قياسياً من السياح الوافدين متجاوزة المستويات المسجلة قبل ظهور جائحة كوفيد-19، حيث استقبلت 8.55 مليون زائر دولي ممن باتوا على الأقل ليلة واحدة ، مسجلة زيادة كبيرة مقارنة بالفترة ذاتها من الأعوام السابقة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الإيرادات السياحية في السعودية أكثر من ثلاثة أضعاف في الربع الأول من عام 2023 لتبلغ 37 مليار ريال سعودي مع زيارة أكثر من 7.8 مليون سائح المملكة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، محققة الأداء الأعلى لها خلال ربع سنة. هذه التطورات مجتمعة تساهم في تعزيز مكانة الشرق الأوسط كوجهة سياحية عالمية بارزة. ويأتي إطلاق مؤتمر أصحاب المصلحة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2023 بهدف تعزيز نمو القطاع، وتوفير منصة حيوية لأصحاب المصلحة في قطاع الضيافة لمواجهة التحديات المتغيرة باستمرار.

من المتوقع أن يستقطب مؤتمر أصحاب المصلحة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2023 أكثر من 500 صانع قرار، بما في ذلك أصحاب الفنادق ومطوري المشاريع الضخمة والمشغلين والمستشارين الرئيسيين الذين يديرون ويطورون مئات الفنادق في المنطقة. وستساهم جلسات النقاش حول الاتجاهات الحديثة والتحديات التي تواجه الصناعة، بتعزيز الاستثمار في الابتكار والاستدامة التي تعتبر محركات رئيسية لتسريع وتيرة نمو القطاع. وسيشكل المؤتمر نقطة تلاقي لمجالات مختلفة مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات الهندسية والفنية والتصميم والمشتريات، مما يساعد على تعزيز التواصل بين الإدارات وتسهيل تبادل المعرفة.

وبهذه المناسبة، أكدت مارتينا بيوركينور، المديرة العامة في The Hospitality Network، أهمية هذا الحدث قائلة: "نحن حريصون على جمع كبار القادة في قطاع الضيافة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تتمتع بإمكانات نمو هائلة وواعدة، خصوصًا الإمارات والسعودية اللتين تشهدان ازدهارًا غير مسبوق في قطاع السياحة. وسيكون مؤتمر أصحاب المصلحة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2023 منصة مثالية للمشاركين للتواصل وبناء علاقات حيوية، واستخلاص الأفكار والرؤى من خبراء الصناعة، واستكشاف حلول مبتكرة للعدد المتزايد من مشاريع الضيافة القادمة في هذه المنطقة الديناميكية المتنامية باستمرار.

من المنتظر أن يوفر المؤتمر جدول أعمال متنوع وأن يضم متحدثين مؤثرين ونافذين من مؤسسات مرموقة مثل البحر الأحمر الدولية، وشركة رؤى المدينة القابضة، وفنادق ومنتجعات فور سيزونز، وفنادق ومنتجعات انتركونتيننتال وإس تي آر. ويَعِد الحدث بتوفير جلسات تواصل مثمرة وعروض تقديمية مثيرة من قبل خبراء في مجال الضيافة فضلًا عن اجتماعات ولقاءات شخصية.

وبالنسبة للخبراء في قطاع الضيافة، يمكنهم تدوين تواريخ المؤتمر القادمة في جدول أعمالهم وهي "تجمع أصحاب المصلحة في قطاع الضيافة بالسعودية لعام 2024" في 14 مايو بالرياض، و"مؤتمر أصحاب المصلحة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024" في نوفمبر 2024 بدبي. وستبني هذه الفعاليات المقبلة على النجاح الذي حققه مؤتمر أصحاب المصلحة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2023، وستدعم قطاع الفنادق من خلال توفير فرص قيّمة للتواصل والتعلم والتعاون.

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