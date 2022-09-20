تنعقد خلال الفترة من 1 حتى 2 مارس وتسلط الضوء على تحولات مناخ الاستثمار العالمي

عبد الله بن طوق: إنفستوبيا 2023 ستطرح جيلا جديدا من الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات منها تكنولوجيا النقل والمناخ والغذاء والطاقة

محمد علي الشرفاء: إنفستوبيا منصة ملائمة لمناقشة التوجهات الاقتصادية الحالية والمستقبلية وسبل تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني

انفستوبيا 2023 ستعقد تحت عنوان" استشراف الفرص في عصر التغيرات".. وتركز على الفرص الاستثمارية المحلية والدولية

أبوظبي- تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي مؤتمر إنفستوبيا العالمي خلال الفترة من 1 حتى 2 مارس 2023، تحت عنوان "استشراف الفرص في عصر التغيرات"، والذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي.

جاء الإعلان عن النسخة الجديدة من إنفستوبيا 2023، خلال مؤتمر صحفي عقده معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، خلال ملتقى الأعمال الذي نظمته "إنفستوبيا" مع «اقتصادية أبوظبي» بالعاصمة الإماراتية، بحضور شركاء إنفستوبيا وعدد من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين من القطاعين العام والخاص.

وستناقش النسخة القادمة من إنفستوبيا التحولات التي يشهدها مناخ الاستثمار العالمي في ظل التغيرات الاقتصادية والتي أوجدت مفاهيم اقتصادية جديدة تتعلق بالواقع الافتراضي والاقتصاد الاخضر والمستدام وانعكاساتها على أولويات الاستثمار في قطاعات حيوية منها مجالات تكنولوجيا الغذاء والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ والتقنيات الحديثة المرتبطة بقطاع النقل والشحن والخدمات اللوجيستية، والفرص الاستثمارية المرتبطة بهذا القطاعات في الأسواق العالمية.

قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات: "لقد أثبتت التحديات، التي تواجه اقتصادات العالم حاليًا، أن هناك حاجة استراتيجية إلى تطوير مزيد من الحلول التنموية عبر قطاعات اقتصادية جديدة قادرة على استيفاء متطلبات التنمية المستدامة وتوليد فرص النمو." وتابع معاليه أن مؤتمر إنفستوبيا العالمي سيتناول في نسخته الجديدة العام المقبل، جيلا جديدا من الفرص الاستثمارية في تكنولوجيا النقل والمناخ والغذاء والطاقة والتي باتت تشكل رهانا حقيقيا للتنمية المستدامة وركائز أساسية لاقتصادات المستقبل."

وأكد بن طوق أن دولة الإمارات وضعت هدفا طموحا للخمسين عاما المقبلة، للانتقال نحو نموذج تنموي جديد أكثر انفتاحاً على العالم وأكثر تطوراً، وقائم على التكنولوجيا المتقدمة وأصحاب المواهب والابداع والأفكار الناشئة، مشيرا إلى أن انفستوبيا إحدى المبادرات الرائدة التي تدعم الطموحات الوطنية من جانب، ومن جانب آخر تقدم مساحة جديدة لتعزيز الحوار الاستثماري العالمي والمساهمة في إطلاق أفكار مبتكرة تصنع فرص نمو جديدة ومستدامة.

قال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «تأتي مشاركتنا في تنظيم مؤتمر إنفستوبيا ضمن جهودنا لتعزيز سمعة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار، وتكريس مكانة أبوظبي كوجهة مزدهرة ومفضلة للأعمال والاستثمارات».

وأكد معالي الشرفاء: «نجحت أبوظبي في تأسيس بيئة اقتصادية داعمة، وإنجاز بنية تحتية واتصالات بمستويات عالمية، وتتميز برؤية ومنهج لريادة الأعمال لتوفير فرص النمو للمستثمرين، ونرى أن إنفستوبيا، التي تعد إحدى المبادرات الاستراتيجية الرئيسية ضمن "مشاريع الخمسين"، منصة ملائمة لمناقشة التوجهات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، وسبل تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني».

ومنذ إطلاقها العام الماضي، تعمل إنفستوبيا على بناء شبكة قوية من الشراكات مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء ومؤسسات إقليمية ودولية معنية بتحفيز الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الجديد، حيث وقعت إنفستوبيا شراكات مهمة مع شركات عالمية مثل "كريبتو دوت كوم"، و"بلاك روك"، و"ديلويت" الشرق الأوسط، و"أكسنتشر" الشرق الأوسط، كما تتعاون إنفستوبيا مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لدراسة واستقراء الفرص الاستثمارية في الأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط.

وقد شهد الشهر الجاري، توقيع شراكة جديدة مع منتدى "سولت" في نيويورك والذي يمثل أحد أبرز منتديات ريادة الأعمال والاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيكون أحد الشركاء في المؤتمر المقبل لإنفستوبيا 2023 بأبوظبي.

ونجحت إنفستوبيا من خلال مؤتمرها السابق، والذي عقدته بإكسبو دبي 2020، في إطلاق حوارات استراتيجية دولية في 12 قطاعا اقتصادياً حيوياً مثل التعليم والطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد والتوريد والفضاء والتقنيات الزراعية والرعاية الصحية، ذلك بمشاركة وحضور أكثر من 800 مشاركاً من 45 دولة بمن فيهم مسؤولين حكوميين ومستثمرين وقادة شركات ناشئة وصغيرة ومتوسطة ورواد الأعمال وخبراء وغيرهم من الشركاء الرئيسيين الذين ناقشوا الموضوعات التي تؤثر على الاستثمار العالمي والإقليمي، وتبادلوا الأفكار حول تعزيز فرص الاستثمار المستقبلية هذا بالإضافة إلى سلسلة من الحوارات العالمية والتي أطلقتها إنفستوبيا في الهند وسويسرا والولايات المتحدة والمغرب.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن "إنفستوبيا":

"إنفستوبيا" هي منصة عالمية تهدف لتحفيز الاستثمارات العالمية وتحقيق المزيد من النمو والابتكار بما يخدم رفاه وازدهار الأجيال القادمة. وتسعى "إنفستوبيا" لتعزيز الدور المحوري والقيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة كمحفز لدعم الاقتصادات الحالية والمستقبلية وفهم اتجاهات الاستثمار المستقبلية.

وتحظى "إنفستوبيا" بدعم من عدد من الشركاء المحليين والعالميين، من ضمنهم دائرة التنمية الاقتصادية- أبوطبي، "كريبتو دوت كوم"، "بلاك روك"، "ديلويت" الشرق الأوسط، "أكسنتشر" الشرق الأوسط، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة).

تمثل "إنفستوبيا" إحدى المبادرات الرئيسة ضمن «مشاريع الخمسين» التي أعلنتها حكومة الإمارات عام 2021، والتي تهدف إلى بناء الاقتصاد الأفضل والأكثر ابتكارا في العالم. وتحت رعاية وزارة الاقتصاد، ترسي "إنفستوبيا" دعائم جديد بحيث يتعاون المستثمرون من حول العالم معًا لصياغة نماذج مبتكرة للبنية الاقتصادية المستقبلية وشراكات ستنتج فرصا استثمارية جديدة.

عن دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي

تعمل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي على تنظيم الأعمال وقيادة المبادرات الاقتصادية لتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة ومتنوع ومستدام.

تتبنى «اقتصادية أبوظبي» أفضل السياسات الاستراتيجية المدروسة والمبنية على أحدث الأبحاث والبيانات الإحصائية وتكرس جهودها للارتقاء بمسيرة النهضة والتنمية في مختلف القطاعات، وتقوم بإعداد البرامج والخطط الاستراتيجية واعتماد أفضل الممارسات واستخدام أحدث التقنيات والاستفادة من الخبرات العالمية في المجال الاقتصادي. وتعمل الدائرة على تطوير المناخ الاستثماري الاقتصادي في الإمارة من خلال تعزيز آفاق التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والارتقاء به إلى أفضل المستويات بأسلوب مبني على الشفافية والابتكار وتبادل المعرفة من أجل تعزيز بيئة الأعمال، ما يساهم في جعل إمارة أبوظبي وجهة عالمية مفضلة للأعمال والاستثمارات.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.added.gov.ae

للتواصل الإعلامي:

mediateam@ded.abudhabi.ae