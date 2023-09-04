مسقط: تماشيًا مع سعي السلطنة لقيادة التطور في المجال الطبي و الرعاية الصحية، تم الإعلان عن مواعيد و جدول أعمال معرض و مؤتمر عُمان للصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم في الرابع من شهر سبتمبر في فندق كراون بلازا القرم. حيث قدّم كل من الدكتورة قمرة السريري المديرة العامة لمركز ضمان الجودة و الدكتور سعيد المغيري مدير دائرة ضبط الجودة و سلامة المرضى بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة و آشلي روبرتس مدير عام شركة أعمال المعارض العُمانية (كونكت ) مقدمات عامة تتعلق بأهداف و تطلعات معرض و مؤتمر عُمان للصحة.

الحدث الذي سيستمر من تاريخ 18 إلى 20 سبتمبر في مركز عُمان للمؤتمرات و المعارض، يتم تنظيمه من قبل شركة أعمال المعارض العُمانية ( كونكت ) بشراكة إستراتيجية مع وزارة الصحة الُمانية الموقرة و بدعم من المديرية العامة للصيدلة و الرقابة الدوائية (PADC) والمديرية العامة لمركز ضمان الجودة (DGQAC) و المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة. و بالتزامن مع المعرض، سيقام مؤتمر عُمان للصحة المعتمد من برنامج التطوير المهني المستمر (CPD) و ذلك تحت رعاية وزارة الصحة الموّقرة.

الحدث الذي سيمتد لمدة ثلاثة أيام سيسلّط الضوء على أحدث التقنيات في الرعاية الصحية و الممارسات الطبية و الأبحاث من قبل الشركات العُمانية و الدولية و الوفود. بالإضافة إلى ذلك، الحدث المرتقب سيشجّع على خلق بيئة تعاونية بين خبراء الصناعة و تقديم منصة فعّالة لتعزيز و ترويج التجارة. سيشهد معرض و مؤتمر عُمان للصحة مجموعة من الجلسات المستنيرة و نقاشات تفاعلية حول مواضيع تغطي مستقبل الرعاية الصحية و التعلم و الاستثمار في الرعاية الصحية و الطب الحديث. سيصادف اليوم الثاني من المؤتمر يوم المرضى العالمي و سيحتوي على جلسات و مناقشات حول إشراك المرضى و الشراكة المجتمعية في الرعاية الصحية.

تعليقًا على الحدث الهام قالت الفاضلة الدكتورة قمرة السريرية المديرة العامة لمركز ضمان الجودة "نشكر شركة أعمال المعارض العُمانية ( كونكت ) على تنظيم هذا الحدث الهام الذي يجمع بين أعضاء القطاع الصحي على الصعيدين الوطني و الدولي. الحدث يحمل الكثير من الأهمية بالنسبة لقطاع الرعاية الصحية في سلطنة عُمان لمشاركة الخبرات المحلية على المستوى الدولي"

يتوافق معرض و مؤتمر عُمان للصحة مع رؤية عُمان للصحة 2050 من أجل وضع السلطنة كوجهة جذّابة للسياحة الطبية. بالإضافة إلى العلامات التجارية المحلية، سيشهد المعرض أيضًا مشاركة مستشفيات و عيادات من الهند و إيران و ماليزيا و بولندا و تايلند و باكستان و المملكة المتحدة و لبنان، من أجل تقديم عروض السياحة الطبية.

سيشهد الحدث مشاركة مجموعة متميزة من روّاد الصناعة الطبية من المنطقة، حيث ستقدّم شركة محسن حيدر درويش ) هوسبي كير ) منتجات الرعاية الصحية بالتركيز على تقديم منتجات عالية الجودة لمختلف الأقسام الطبية كالطوارئ و وحدة العناية المركزة و غرف العمليات و المعدات الجراحية.شركة Bluedot ( بلودوت ) ستعرض خدماتها المتقدمة في الإسعاف الجوي و المساعدة الطبية. سيشهد الزوار أيضًا الكشف عن منصة التجارة الإلكترونية لشركة الفارسي لتوريد الأدوات الطبية التي توفر أكثر من عشرة الآلاف منتج تغطي منتجات المختبرات و الأسنان و غيرها، و معداتهم المصنوعة محليًا المعروفة بأسم ( ترستا ). هذا التفاعل يعكس إعتراف الصناعة الطبية بالدور الفاعل الذي يلعبه معرض و مؤتمر عُمان للصحة في تعزيز العلاقات و عرض الإبتكارات و دفع نمو الصناعة الطبية.

سيحضر حفل إفتتاح معرض و مؤتمر عُمان للصحة وفد رفيع المستوى من ماليزيا، برئاسة السيد فاريزال بن جعفر الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجلس ماليزيا للسفر الصحي بتاريخ 18 سبتمبر. بالإضافة إلى حضور أبرز المستشفيات الخاصة في ماليزيا مثل Alpha IVF & Women’s Specialists و KPJ Healthcare Berhad, و Sunway Medical Centre، التي بدورها ستقدّم عروض الرعاية الصحية عالية المستوى و كذلك تعزز فرص التعاون لتوسيع نطاق تقديم الرعاية الصحية بجودة و بأسعار مناسبة.

وفي تعليقه على جناح ماليزيا في معرض و مؤتمر عُمان للصحة، قال الفاضل فاريزال جعفر الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجلس ماليزيا للسفر الصحي : " نلتزم بتقديم خبراتنا الطبية و تعزيز الإبتكار و تقديم حلول للرعاية الصحية عالية الجودة لتكون خيارًا مناسبًا للأفراد في الشرق الأوسط و بالتحديد العُمانيين الذين يبحثون عن العلاج في الخارج. بالتالي؛ أود أن أدعو روّاد الصناعة و الراغبين بالسفر للخارج لتلقي الرعاية الصحية، بزيارة جناح ماليزيا رقم 5500 القاعة رقم 3 لإكتشاف الرعاية الصحية الماليزية. كما أننا نتطلع للمشاركة في نقاشات تنويرية، و تبادل المعرفة و بحث فرص التعاون الذي سيساعدنا على توسيع نطاق حضورنا في المنطقة". و في كلمة الحدث، سيقدّم الرئيس التنفيذي بالإنابة أبرز النقاط حول نهج ماليزيا في إصلاح الرعاية الصحية و التقدم في مجال الرعاية الصحية.

الجدير بالذكر أن معرض و مؤتمر عُمان للصحة يهدف إلى تنمية الحوار و تسهيل التحالفات الإستراتيجية بين مؤسسات الرعاية الصحية العالمية المتميزة و الممارسين و الخبراء، فاتحًا المجال أمام سلطنة عُمان لتعزز مكانتها كمركز طبي رائد مع مزيد من التقدم نحو التفوق في مجال الرعاية الصحية.

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