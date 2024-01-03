أعلنت شركة مدل بيست فوز "آيه جيه تروّث" بمسابقة "إكس بيرفورم 2023، إحدى مبادرات مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى" التي تم إطلاقها بالتعاون مع YouTube وبالشراكة مع سباق جائزة السعودية الكبرى إس تي سي للفورمولا 1 وتوفر منصة للأصوات الغنائية الطموحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء اختيار الفائز من قبل لجنة تحكيم فنية ضمت عدداً من القيادات والخبراء المرموقين في صناعة الموسيقى، وبعد تقييم ما قدمه المتنافسون الخمسة المتأهلون للمرحلة النهائية من أداء مُلهم في المسابقة التي انطلقت ضمن فعاليات "مؤتمر إكس بي لمستقبل الموسيقى"، حيث شهدت المسابقة عبر مراحلها منافسة قوية بين آلاف المواهب الموسيقية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال آي جيه تروث (AJ Truth) بعد إعلان فوزه "أعتزُ ويسعدني كل السعادة الفوز بهذه المسابقة. ونصيحتي لكل الموهوبين، إن كنت تسعى للفوز، فيجب عليك التخطيط للنجاح، والتحضير للنجاح، وتوقع النجاح! وسوف أستمرُ في العمل الجاد وبذل الجهد لكي أحوز محبة الجمهور".

ثَمّنَ آي جيه تروث (AJ Truth) جهود إدارة إكس بي ولجنة التحكيم وكل الذين دعموه وآمنوا به، وخصَّ بالذكر شركة "ديغن" للإنتاج، وختم مؤكداً "ثقتكم بي لن تضيع ".

وتعتبر مسابقة "إكس بيرفورم" المنصة المثالية لاختبار أجمل المواهب ذات الحضور الفني والجاذبية وأعذب الأصوات الغنائية. حيث خاض المتنافسون اختبارات الأداء الحي وتحدي نشر مقاطع قصيرة عبر YouTube (YouTube Shorts) مع مراعاة أفضل المعايير الفنية للنشر والتي تعلموها من خلال المشاركة في المعسكر التدريبي لـ YouTube في الصيف الماضي لتستمر الرحلة وصولاً إلى التنافس على ساحة مهرجان إكس بي لمستقبل الموسيقى 2023 وتتويج الفائز بالمسابقة.

وسيشهد سباق جائزة السعودية الكبرى إس تي سي للفورمولا 1، والذي سيقام في مدينة جدة عام 2024، مشاركة "آيه جي تروث" بجانب أفضل 10 متنافسين في المسابقة على مسرح السباق الذي يعد من أهم الفعاليات الرياضية في المملكة. وبالإضافة إلى ذلك، حصل "آيه جي تروث" على اتفاق حصري للتعاون مع مدل بيست ريكوردز، وعضوية لمدة عام في المركز السعودي للموسيقى بالرياض. ومع نجاح تجربة "آيه جي تروث"، يبدو المستقبل حقاً مشرقاً للموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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نبذة عن "مدل بيست":

مدل بيست هي شركة ترفيه موسيقي رائدة في المملكة العربية السعودية، وتعنى بتقديم المواهب المحلية، والإقليمية والعالمية الراسخة والناشئة. ومن خلال تجارب ترفيهية حية مبتكرة، تهدف الشركة إلى ربط الجماهير الإقليمية بكبار الفنانين من مختلف أنحاء العالم، ومع التركيز على الفعاليات والموسيقى والمواقع، تعمل مدل بيست على إحداث تغيير في المشهد الموسيقي ليس فقط في المملكة العربية السعودية، ولكن في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة www.mdlbeast.com

للتواصل الإعلامي:

مدل بيست: media@mdlbeast.com