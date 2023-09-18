دبي، الإمارات العربية المتحدة، تستعد "ورشة حكومة دبي" للمشاركة في معرض "رؤية الإمارات للتوظيف 2023 الذي سيعقد خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي. الذي يُعد من أهم المنصات التي تجمع بين المؤسسات الإماراتية والشباب الباحث عن فرص عمل وتدريب من خلال استضافتها سلسلة من جلسات الحوار والورش التفاعلية التي ترسم ملامح الحياة الوظيفية واستكشاف الفرص المتاحة للتدريب والتوظيف في أكثر من 20 قطاعاً متنوعاً.

وخلال فعاليات المعرض، ستُعلن "ورشة حكومة دبي" عن عدد من الشواغر في مجالات التدقيق والمالية والمشتريات والصيانة الهندسية.

وتأتي مشاركة "ورشة حكومة دبي" في هذا المعرض انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بضرورة توفير فرص عمل استثنائية للشباب الإماراتي، لتأهيله لقيادة المستقبل والإسهام في تحقيق محاور وأهداف مئوية الإمارات 2071. كما تُظهِر هذه المشاركة التزام "ورشة حكومة دبي" بإثراء المسيرة المهنية للكفاءات والمواهب الإماراتية، وتعزيز دورها في سوق العمل.

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