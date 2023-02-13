أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع عن إطلاق منصة "آيدكس نكست جين"، ولأول مرة ضمن النسخة السادسة عشرة من معرض "الدفاع الدولي (آيدكس 2023)" والنسخة السابعة من معرض "الدفاع البحري (نافدكس 2023)" واللذين يعقدان تحت رعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتنظم مجموعة أدنيك معرضي (آيدكس ونافدكس 2023) بالتعاون مع وزارة الدفاع، ويوفران منصة دولية لعرض التقنيات والابتكارات في قطاع الدفاع الدولي، وملتقى عالمي لاستعراض أحدث تطورات قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة، ويشكلان فرصة لعقد الشراكات الاستراتيجية قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية من مختلف دول العالم.

وتوفر " آيدكس نكست جين" التي تستقطب ما يزيد عن 82 شركة ناشئة من 25 دولة حول العالم منصة مثالية تتيح للشركات طرح الأفكار والمنتجات واستراتيجيات الأعمال، واستعراض أحدث الابتكارات والحلول التقنيات في مجال الدفاع أمام مجموعة من أهم القادة وصناع القرار، والوفود الرسمية وكبرى الشركات العالمية في قطاع الدفاع على مستوى العالم. وتتيح الفرصة أمام رواد الأعمال وتعزيز العلاقات والأعمال التجارية من خلال لقاء المستثمرين والتواصل مع كبار الشخصيات في القطاعات الدفاعية العالمية وتكوين شراكات فاعلة تسهم في خلق فرص تجارية واستثمارية عبر كافة الصناعات الدفاعية.

ويتماشى إطلاق منصة "آيدكس نكست جين" لأول مرة ضمن فعاليات معرضي (آيدكس ونافدكس 2023) مع مكانة أبوظبي ودولة الامارات على خارطة الصناعات الدفاعية في العالم، ومع كونها مركز عالمي للابتكار والمبتكرين، حيث ستشكل فرصة حقيقية للاستفادة من خبرات أفضل الشركات الناشئة من خلال رفد القطاع بأفضل الحلول والتقنيات والمعدات الدفاعية الناشئة التي تتمتع بالكفاءة العالية وتعزز جهود تطوير الصناعات الدفاعية والعسكرية في المستقبل.

وتعد منصة "آيدكس نكست جين"، التي تقام لأول مرة إضافة نوعية للمعرضين تساهم تعزيز المكانة العالمية الرائدة لهما كأكبر المعارض الدفاعية على مستوى العالم، حيث ستوفر للشركات الناشئة من مختلف دول العالم استعراض الحلول والأنظمة والتقنيات المتطورة التي اصحبت تلعب دوراً محورياً في دعم تطور الصناعات الدفاعية على مستوى العالم.

ويمثّل معرضا آيدكس ونافدكس الحدثين الأكبر من نوعهما على مستوى العالم، وتتزامن الدورة القادمة لآيدكس مع مرور 30 عاماً على انطلاق هذا المعرض، كما يشارك في المعرضين كبار القادة والمسؤولين وصناع القرار والوزراء، إلى جانب خبراء القطاع والمختصين من جميع دول العالم.

ويوفر معرضا آيدكس ونافدكس منصة رائدة عالمياً تستعرض أحدث ابتكارات وتقنيات قطاع الدفاع الدولي، إلى جانب أحدث التقنيات والمعدات التي طورتها القطاعات الدفاعية في جميع أنحاء العالم.

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