الهيئة شريك الاستدامة للمنتدى

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي حضوراً نوعياً في الدورة الحادية والعشرين من منتدى الإعلام العربي، الذي شاركت فيه الهيئة بوصفها شريك الاستدامة. ونظم نادي دبي للصحافة منتدى الإعلام العربي 2023 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 26-27 سبتمبر 2023، في مدينة جميرا، دبي.

استعرضت الهيئة خلال منتدى الإعلام العربي 2023 أهم مشاريعها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ومن أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم وعند اكتماله، سيسهم المجمع في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. كما شارك عدد من مهندسي الهيئة الشباب في جلسة نقاشية تحت عنوان "الشباب والتغير المناخي"، حيث سلطوا الضوء على جهود الهيئة لدعم تأهيل وتمكين الشباب وتحفيزهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم في مجال العمل المناخي والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

شارك في الجلسة النقاشية خلال فعاليات منتدى الإعلام العربي 2023 كلٌ من المهندسة مريم خانصاحب، مدير – الاستدامة المؤسسية؛ والمهندس جمال السبت، مهندس أول – التغير المناخي والاستدامة؛ والمهندسة عذبة الشحي، مهندس أول – التغير المناخي والاستدامة في هيئة كهرباء ومياه دبي. وركزت الجلسة على فعاليات وبرامج ومبادرات الهيئة في مجال الاستدامة وجهودها لتمكين الشباب من قيادة العمل المناخي.

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