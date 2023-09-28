تستعرض يوروريبار مجموعة واسعة من قطع غيار السيارات من علامات تجارية متعددة خلال معرض أوتوميكانيكا دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت مجموعة ستيلانتيس، إحدى شركات صناعة السيارات الرائدة في العالم، أن يوروريبار مجموعة متعددة العلامات التجارية لمنتجات خدمة السيارات ستشارك في معرض أوتوميكانيكا دبي، المقرر عقده في الفترة الممتدة من 2 إلى 4 أكتوبر 2023، في مركز دبي التجاري العالمي بالإمارات العربية المتحدة.

يُعد معرض أوتوميكانيكا دبي منصة رائدة في قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات والتواصل والتعاون التجاري. وسيتواجد يوروريبار في القاعة 8، الجناح D12، حيث سيعرض أحدث تشكيلة من المنتجات.

يتواجد يوروريبار في أكثر من 100 دولة، ويحمل مجموعة متعددة العلامات التجارية لمنتجات خدمة السيارات (بما في ذلك قطع الغيار، الإكسسوار، الإطارات، الزيوت، المواد المستهلكة، وغيرها)، تابعة لمجموعة ستيلانتيس. وفي ظل وجود أكثر من 17,000 منتج، توفر يوروريبار نطاقاً عريضاً من الخدمات في السوق، حيث تجمع بين الجودة والتكلفة المعقولة وقوة الأداء. وهي الخيار الأمثل لتلبية احتياجات جميع الوكلاء والموزعين. وتحظى جميع قطع الغيار بضمان لمدة عامين بما يناسب احتياجات وتطلعات العملاء الذين يولون أهمية لحسن الأداء والموثوقية.

نجحت يوروريبار في ترسيخ مكانتها في الشرق الأوسط، وتتوفر منتجاتها حالياً في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومؤخراً، قدمت يوروريبار مجموعة متنوعة من قطع غيار السيارات ومستلزمات الصيانة من العلامات التجارية المتعددة والشاملة لتلبية المتطلبات المتنوعة لسوق الشرق الأوسط.

بالتوازي مع خطط توسيع مجموعة منتجاتها، تعزز يوروريبار تعاونها مع الشركاء لزيادة حضورها وتواجدها في قطاع خدمات ما بعد البيع المستقلة. وتهدف يوروريبار إلى تبوأ مكانة رائدة في سوق قطع الغيار المستقلة.

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نبذة عن يوروريبار:

يتواجد يوروريبار في أكثر من 100 دولة، و يحمل مجموعة متعددة العلامات التجارية لمنتجات خدمة السيارات (بما في ذلك قطع الغيار، الإكسسوار، الإطارات، الزيوت، المواد المستهلكة، وغيرها)، تابعة لمجموعة ستيلانتيس ومتخصصة في خدمة وإصلاح السيارات وصيانتها. وفي ظل وجود أكثر من 17,000 منتج، توفر يوروريبار نطاقاً عريضاً من الخدمات في السوق، حيث تجمع بين الجودة والتكلفة المعقولة وقوة الأداء. وهي الخيار الأمثل لتلبية احتياجات جميع الوكلاء والموزعين

نبذة عن ستيلانتيس:

ستيلانتيس (Stellantis N.V. ، المدرَجة في بورصات NYSE/MTA/Euronext Paris تحت الرمز STLA) هي إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في صناعة السيارات وتوفير سبل التنقّل. وتجسّد علاماتها التجارية العريقة والأيقونية شغف المؤسِّسين من أصحاب الرؤى المتفردة والعملاء العصريين عبر منتجاتها وخدماتها المبتكرة، والتي تشمل ’أبارث‘ (Abarth)، ’ألفا روميو ‘ (Alfa Romeo)، ’كرايسلر ‘ (Chrysler)، ’سيتروين ‘ (Citroën)، ’دودج ‘ (Dodge)، ’دي إس أوتوموبيلز ‘ (DS Automobiles)، ’فيات ‘ (Fiat)، ’جيب ‘ (Jeep®)، ’لانسيا ‘ (Lancia)، ’مازيراتي ‘ (Maserati)، ’أوبل‘ (Opel)، ’بوجو ‘ (Peugeot)، ’رام ‘ (Ram)، ’فوكسهول ‘ (Vauxhall)، ’فري تو موف‘ (Free2move) و’ليزيس‘ (Leasys). وانطلاقاً من ميزة التنوع، تقود المجموعة الصناعة وتطمح لأن تصبح أعظم شركة مستدامة في تقنية التنقّل، بينما تحقق القيمة المضافة لكافة الأطراف المعنية ولجميع المجتمعات التي تنشط فيها. لمزيد من المعلومات: www.stellantis.com.