دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت "إنفورما كونكت"، وهي الشركة الرائدة عالمياً في مجال تنظيم وإدارة الفعاليات في منطقة الشرق الأوسط، بنجاح اليوم الأول من معرض ومؤتمر "إنترموبيليتي إكسبو 2023" (Intermobility Expo 2023)، الذي يمثّل أحد أبرز الفعاليات المنتظرة على جدول أعمال الشركة، والذي انطلق يوم الثلاثاء الموافق في 21 نوفمبر في مركز التجارة العالمي بدبي.

ترأس معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حفل الافتتاح الرسمي للدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر "إنترموبيليتي إكسبو 2023" (Intermobility Expo 2023)، الذي اشتهر سابقاً بإسم ""جلف ترافيك"، القمة الأبرز والأضخم في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في مجال النقل الذكي والتنقل المستقبلي. وقد شارك في حفل الافتتاح نخبة من الخبراء الصناعيين والمندوبين الحكوميين.

جمع اليوم الأول من المعرض مجموعة من أبرز الجهات المعنية في قطاع النقل في منطقة الشرق الأوسط لتسليط الضوء على التطورات الجديدة في مجال التكنولوجيا، وكيف يمكن الاستفادة منها لمعالجة مخاطر الطرق وتعزيز السلامة، باعتبارها من العوامل الحاسمة في إدارة المدن الديناميكية في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. وقد شهدت الجلسات مشاركة كبيرة وحماسية من الحضور لمناقشة مواضيع متنوعة من قبيل "قيادة التغيير: دور الحكومة في إطارة التنقل"، ما يؤكد على التأثير الأساسي للحكومة في رسم معالم قطاع التنقل.

وكان لسعادة الشيخ ناصر ماجد القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، حضور لافت في هذه المناسبة، أثنى خلاله على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ في إعادة تصور منظومة النقل. وقال في هذا السياق: "تضع الدولة نصب عينها تحقيق رؤيتها بإنشاء نظام نقل ذكي ومترابط، يدمج التقنيات المتقدمة، والمركبات ذاتية القيادة، والبنية التحتية الذكية، مع تركيز قوي لتوجيه التحوّل نحو التنقل الأخضر، كما هو موضح في مبادرة ’السوق العالمي للسيارات الكهربائية‘. بالتالي، وإدراكاً منها للأهمية الاستراتيجية لنظام النقل المتكامل لتعزيز النمو الاقتصادي والانسجام الاجتماعي والاستدامة البيئية، تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة رائدة عالمياً في طليعة تبني المبادرات الطموحة في هذا المجال."

من جانبه، أشار أحمد خليل، مدير المعرض في شركة "إنفورما كونكت"، التي تعدّ القوة الدافعة وراء هذه المبادرة الضخمة: "نحن مقتنعون بأن المنطقة أصبحت على أهبة الاستعداد لاعتماد مجموعة أكثر شمولاً من الآليات. وفي هذا الإطار، ستتيح التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي إيجاد حلول مذهلة للتغلب بسلاسة على أي عقبات في منظومة النقل. كذلك، نحن واثقون من أننا نمهد الطريق لجمع مجموعة متوعة من الخبراء ضن منصة واحدة بهدف مناقشة ومشاركة الاتجاهات الناشئة في مجال النقل المستقبلي والاعتراف بإمكانياتها الواعدة."

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*المصدر: ايتوس واير

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