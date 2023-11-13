اختتام برنامج الذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى تعريف أطباء القسطرة القلبية بأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال علاجات أمراض القلب التداخلية

انتهاء الدورة التدريبية لبرنامج تنمية مهارات القيادة لدى الأطباء في هذا المجال بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لقسطرة القلب وتصوير الأوعية الدموية

ينعقد المؤتمر من 16 وحتى 18 نوفمبر في فندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي، دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعلن الجمعية الخليجية لقسطرة القلب عن إطلاق نسختها الخامسة من المؤتمر السنوي الرائد لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يجمع تحت منصته كبار اخصائي طب القلب التداخلي وعدد من اختصاصي القلب والجراحات التداخلية على المستويين الإقليمي والعالمي، للبحث في العلاجات المستقبلية ومناقشة أحدث ما توصل إليه العلم والأبحاث في هذا المجال لتعزيز التعاون بين الهيئات الإقليمية والدولية إلى جانب تبني أفضل الممارسات في مجال جراحات القلب التداخلية والأوعية الدموية، وينعقد المؤتمر في الفترة من 16 الى 18 نوفمبر 2023 في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي في دبي.

وعلق الدكتور فواز المطيري رئيس الجمعية واستشاري أمراض القلب والقسطرة بمركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بالحرس الوطني بالرياض عن سعادته بتدشين المؤتمر قائلاً: “سيناقش الحدث في نسخته الخامسة عدداً من الموضوعات الهامة التي تم تسليط الضوء عليها مؤخرا في مجال العلاجات القلبية عالمياً. سيتم عرض بث حي للعمليات وكيفية معالجة التحديات التي يمكن مواجهتها في مجال العيب الخلقي إلى جانب مناقشة أبرز التحديات للتجارب السريرية التي تم عرضها في جميع المؤتمرات العالمية والإقليمية ويقوم بعرضها نخبة كبيرة من أطباء القلب والقسطرة التداخلية في جميع دول العالم ".

يتألف مجلس إدارة "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب" والتي هي جزء من جمعية القلب الخليجية، من خبراء إقليميين متخصصون في مجال علاجات القسطرة القلبية والجراحات التداخلية بقيادة الرئيس الدكتور فواز المطيري، استشاري أمراض القلب والقسطرة بمركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بالحرس الوطني بالرياض بالمملكة العربية السعودية، ونائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله شهاب أخصائي أمراض القلب من دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمين العام للجمعية الدكتور موسى أكبر استشاري امراض القلب والقسطرة ورئيس وحدة أمراض القلب في مستشفى الصباح من الكويت، وأمين الصندوق الدكتور خالد ثاني، رئيس قسم طب القلب والأوعية الدموية والقسطرة في مجمع السلمانية الطبي في البحرين، بالإضافة إلى عشرين طبيب من ذوي الخبرة والاختصاص من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك البحرين والكويت والإمارات وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية. كما يرحب المجلس بالمشاركة الوطنية والإقليمية لأخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية والزمالة الطبية وقطاع الرعاية الصحية بشكل عام للعمل معًا وتحمل مسؤولياتنا تجاه المرضى.

وأضاف الدكتور فواز قائلا: "تماشياً مع إلتزام الجمعية "الخليجية لقسطرة القلب" في مواكبة أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال، لذلك سيتم تغطية مختلف موضوعات التحول الرقمي ودوره خاصة في مجال تطوير الرعاية الصحية، وكيفية استخدام وتطبيق الذكاء الاصطناعي لتعزيز دراسة وعلم طب القسطرة القلبية، وسرعة اكتشاف الأمراض وتحسين دقة التشخيص عبر تطبيقات الواقع الافتراضي، مما يساهم في تعزيز تجربة المريض والطبيب في الإجراءات التداخلية في آن معاً. كما سنستعرض أيضاً المزيد حول عملية استخدام الذكاء الإصطناعي في التصوير المقطعي وأهميته في تعزيز مرحلة التشخيص للصمامات، والتعرف أكثر على علم الروبوتات والتحكم عن بُعد في مجال أمراض القلب التداخلية والمشاركة في التدريب العملي على الذكاء الإصطناعي في التصوير التاجي والتداخلي والمقطعي للأوعية الدموية التاجية، وعلم وظائف الأعضاء بإعتماد الواقع المعزز للواقع الإفتراضي بإستخدام الروبوتات. وسيتم منح المشاركين شهادة حضور إلكترونية معتمدة من "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب" و"جمعية القسطرة والتدخلات القلبية الوعائية" وستكون هذه الجلسة الختامية لبرنامج الذكاء الاصطناعي الذي بدأ منذ يونيو 2023."

كما تضم اللجنة العلمية لمؤتمر الجمعية الخليجية لقسطرة القلب عدد من أبرز الأطباء من الوطن العربي الذين ساهموا في وضع محتوى متميز يناقش أحدث التقنيات في مجالات القسطرة القلبية، منهم الدكتور أحمد الشطي (دولة الكويت)، الدكتور عيسى الظاهري (دولة الإمارات)، الدكتور فواز البردولي (دولة البحرين)، الدكتور مثنى القريشي (دولة العراق)، الدكتور عمر التميمي، (دولة قطر) – الدكتورة رشا البواردي والدكتورة سندس سمرقندي (دولة السعودية).

ومن جهته، علق نائب رئيس الجمعية، الدكتور عبدالله شهاب قائلاً: "إن ما يبرز في انعقاد المؤتمر هذا العام هو إضافة جلسات نقاشية مميزة ولأول مرة تتعلق بدور الذكاء الاصطناعي وأهميته في اكتشاف أبرز التحديات والتجارب التي قدمتها جمعية القسطرة والتدخلات القلبية الوعائية (SCAI). كما سنتناول أيضاً مناقشة طرق العلاج المختلفة، ونشر المعرفة والوعي في عدد من الحالات على وجه الخصوص، حالة امرأة حامل تعاني من ضيق شديد في الصمام المترالي والتحديات التي يمكن مواجهتها من خلال حالات العيب في الحاجز الأذيني (ASD)، إلى جانب مناقشة حالة أخرى لاحتشاء عضلة القلب (STEMI) لدى امرأة حامل أيضاً.

وتهدف "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب" الى قيادة المجتمع الطبي المختص في جراحات القلب والأوعية الدموية من خلال توفير الإرشاد والتعليم ومشاركة أحدث ما توصلت إليه العلاجات من أبحاث في مجال الرعاية الصحية للمرضى. وتتمثل مسؤولية الجمعية الخليجية لقسطرة القلب في تعزيز أعلى مستويات التعليم الممكنة وأدوات البحث والتفاعل المجتمعي الى جانب مشاركة المسؤولية المجتمعية تجاه المرضى من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية.

وقال الأمين العام للجمعية الدكتور موسى أكبر، إستشاري أمراض القلب التداخلية ورئيس وحدة أمراض القلب في مستشفى الصباح في الكويت: " لطالما شكلت مؤتمرات "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب" وعلى مدى السنوات الماضية منصة تتمتع بالمصداقية الواسعة على المستويين الإقليمي والعالمي. فنحن نحرص دوماً في "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب" على تعزيز مسؤوليتنا المجتمعية والاستمرار في نشر الوعي لدى العاملين في القطاع، إذ تشكل هذه الفعاليات نقطة تحول للارتقاء بهذا القطاع من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين الأطباء من مختلف أنحاء العالم. ولقد شاهدنا خلال السنوات الماضية ارتفاع نسبة المشاركة في مؤتمراتنا بشكل كبير من الدول العربية والعالمية، وانضمام العديد من المؤسسات والجمعيات، لا سيما جمعيات القلب الأندونيسية وجمعية القلب الباكستانية وجمعية القلب اليابانية وغيرها الكثير.... ومن هنا يسرنا دعوتكم لحضور النسخة الخامسة للجمعية "الخليجية لقسطرة القلب".

يشهد الحدث هذا العام أيضا أكثر من 23 حالات معقدة سيتم مناقشتها مباشرة و30 منها مسجل على مدار ثلاثة أيام، إلى جانب 4 عمليات بث مباشر تنقل من: المركز الوطني لطب وجراحة القلب من المستشفى السلطاني في مسقط من عمان، ومستشفى القاسمي في الشارقة من الإمارات العربية المتحدة، ومستشفى الحرس الوطني من مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب في الرياض من المملكة العربية السعودية ومستشفى الأمراض الصدرية من الكويت.

صرح الدكتور خالد بن ثاني أمين الصندوق أن مؤتمر الجمعية الخليجية لقسطرة القلب سيعقد تحت رعاية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وهيئة الصحة في دبي. كما يستضيف المؤتمر بعض الهيئات الداعمة سنويا، بما في ذلك جمعية القلب الإماراتية، والجمعية الأمريكية لقسطرة القلب وتصوير الأوعية الدموية، والجمعية السعودية لقسطرة القلبية. وتقوم شركة أيكوم بإدارة الجمعية الخليجية لقسطرة القلب وتنظيم مؤتمرها السنوي وهي شركة رائدة في تنظيم المؤتمرات الطبية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف الدكتور خالد "شهد المؤتمر العام الماضي، حضور أكثر من 900 من مقدمي الرعاية الصحية وأخصائيين، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 450 مشارك من الحضور الإفتراضي. ونتطلع هذا العام لزيادة المشاركات الفعلية للحاضرين.

ومنذ إنطلاق المؤتمر في عام 2018، شهد زيادة في نسبة الحضور والمشاركات على الصعيد الإقليمي والدولي بمعدل يتجاوز 70٪ سنوياً."

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حول "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب":

تأسست "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب" وهي جزء من جمعي القلب الخليجية في عام 2018، لاستكشاف أفضل العلاجات المستقبلية في مجال جراحات القلب التداخلية، وترامناً مع النجاح والإنجاز الكبير الذي شهده الطب في هذا المجال على الصعيدين المحلي الإقليمي والعالمي وذلك بهدف جمع الجهود والخبرات لخدمة جميع العاملين في القطاع الطبي من مختلف أنحاء العالم، وحث الباحثين في مجال الرعاية الصحية للعمل معاً من أجل تطوير الجهود العملية والعلمية والبحثية لخدمة المجتمع. وتبرز مسؤولية "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب" في تعزيز تبني أفضل الممارسات العلاجية من خلال البحث والتعليم لتحقيق جودة الرعاية الصحية. ولتحقيق ذلك عززت الجمعية الخليجية لقسطرة القلب من استخدام أفضل الأدوات التعليمية والتفاعلية المجتمعية التي تؤكد على تبني سلوك أخلاقي أفضل من قبل أعضائها. وترحب الجمعية بالمشاركين على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تشجع أيضاً على تطوير رؤيتها للتعاون بين الهيئات الإقليمية والدولية في مجال التدخلات الجراحية في عمليات القسطرة القلبية.

برز دور الجمعية في السنوات الماضية من خلال تثقيف المجتمعات الإقليمية بأهمية الأنشطة البدنية التي تساهم في صحة القلب، ولذا واصلت "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب" دورها التعليمي لتدريب وتعليم جميع الأطباء العاملين في مجال "قسطرة القلب" في مختلف أنحاء الخليج العربي والشرق الأوسط عبر سلسلة من الفعاليات الافتراضية التي شهدت نجاحاً كبيراً. وبالتالي، فإن مؤتمر "الجمعية الخليجية لقسطرة القلب" السنوي لهذا العام سيتم بثه على الهواء مباشرة، وسيتم عقده كما في السابق في فندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي دبي، الإمارات العربية المتحدة. وبهذه المناسبة، نرحب بمشاركتكم عبر منصات التواصل الاجتماعي المشاركة في هذا الحدث الذي سيعقد في دبي في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2023، ونطلعكم من خلاله على أحدث ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا في هذا المجال. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط:

https://gisonline.org/