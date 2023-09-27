من المقرر طرح الإصدار اللوحي قياس 500 ملم من المفتاح الكهربائي متوسط الجهد (UniGear ZS1) من "إيه بي بي"، في معرض "أديبك 2023"، ليوفر حلاً مُغيراً لقواعد اللعبة للصناعات التي لديها قيود على المساحة

سوف تستعرض "إيه بي بي" مجموعة من الحلول المبتكرة في إدارة الطاقة وصحة الأصول في "أديبك 2023"، تجسيداً لالتزامها بتوفير تكنولوجيا ذكية، وآمنة، وموثوقة ومستدامة

أبوظبي: أعلنت "إيه بي بي" ABB، وهي شركة تكنولوجيا رائدة، أنها ستكشف عن الإصدار اللوحي قياس 500 ملم من "يوني جير زد إس 1" UniGear ZS1، أحدث حلولها في تكنولوجيا المفاتيح الكهربائية متوسطة الجهد المعزولة بالهواء، وذلك في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023، الحدث الذي تستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر 2023.

وسيُعرض المفتاح الكهربائي المتكامل والمستدام من "إيه بي بي" والمزوّد بحل لمراقبة صحة الأصول في جناح الشركة رقم 3110 في القاعة 3 بالمعرض. وبالإضافة إلى المفتاح الكهربائي، ستقدم "إيه بي بي" باقة متنوعة من الحلول المبتكرة الأخرى، بما في ذلك شاحنها الخاص للمركبات الكهربائية. ويتميز المفتاح الكهربائي UniGear ZS1 بأنه حلّ رائد على مستوى الصناعة لمعالجة التحديات الحرجة التي تواجه قطاعات مثل النفط والغاز، والمصافي، والمؤسسات الخدماتية والمباني شاهقة الارتفاع.

ويمثل هذا الاصدار اللوحي مقاس 500 ملم المزوّد بقاطع دائرة متوسط الجهد وحلول لمراقبة صحة الأصول، والمصمم للمفتاح الكهربائي المعزول بالهواء، قفزة كبيرة إلى الأمام عندما يتعلق الأمر بالمستويات العالية من الموثوقية والجودة والاستدامة. ومن بين التحديات التي يمكن للإصدار الأحدث من UniGear ZS1 المساعدة على معالجتها، تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز السلامة. ويعد المنتج بمثابة دليل على التزام "إيه بي بي" بتجاوز حدود المألوف والممكن على مستوى الصناعة.

ووفقاً لـ"كارول ماجر"، مدير مجموعة المنتجات العالمية، قسم المفاتيح الكهربائية UniGear في "إيه بي بي"، "فإن إصدار UniGear ZS1 قياس 500 ملم هو ثمرة التزامنا الثابت بتوفير حلول مبتكرة لها تأثير حقيقي على عملائنا. كما يعكس المنتج شغفنا بالهندسة المستدامة وتركيزنا على دعم عمليات إزالة الكربون وخفض الانبعاثات في الصناعات القائمة. ونحن متحمسون لاستعراض هذا الحل المبتكر في معرض "أديبك 2023".

يتميز هذا الاصدار من المفاتيح الكهربائية بتصميم أنيق، ما يوفر حلاً رائعاً للبيئات المقيدة بالمساحة، ويمكّن من توزيع وإدارة الطاقة على نحو فعّال ومسؤول بيئياً. ويدمج المفتاح الكهربائي مكونات بلاستيكية حرارية فائقة الحداثة عوضاً عن مواد العزل المركبة التقليدية غير القابلة للتدوير. ولا يسهم هذا الخيار الاستراتيجي في تقليل البصمة البيئية للمنتج فحسب وإنما يتماشى بسلاسة أيضاً مع مهمة "إيه بي بي" الشاملة للحدّ من الأثر البيئي لعروضها.

ويرتقي إصدار UniGear ZS1 قياس 500 ملم أيضاً بمعايير السلامة من خلال ما يتميز به من تصميم مبتكر ومزيج من المواد المنتقاة بعناية. حيث يوفر تصميم اللوحة الضيق طول إجمالي أقصر للمفتاح الكهربائي ووزن مخفّض، مما يمنح مرونة أعلى في استبدال المفاتيح الكهربائية للمباني القديمة تماشياً مع زيادة الطلب على الطاقة. ولا تتنازل تحسينات السلامة هذه عن الموثوقية أو الجودة، مما يجعل UniGear ZS1 خياراً موثوقاً للصناعات التي تُعطي الأولوية للسلامة التشغيلية.

وتعقيباً على مشاركة "إيه بي بي" في "أديبك 2023"، قال "مراد نزار"، نائب رئيس قسم "حلول توزيع الكهرباء" في "إيه بي بي": "تأتي مشاركتنا في أديبك تأكيداً على التزامنا نحو تلبية متطلبات الطاقة ودفع عجلة تحول الطاقة العالمي. إن الابتكار مع تحقيق أثر حقيقي هو ميدان نحتل فيه مكانة ريادية، ويعد الإصدار الأحدث من المفتاح الكهربائي UniGear ZS1 خير دليل على ذلك. نحن حريصون على دعم دولة الإمارات وعموم المنطقة في تحقيق أهدافها الطموحة للمناخ، وذلك تماشياً مع استراتيجية الإمارات للوصول للحياد المناخي بحلول 2050".

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نبذة عن "إيه بي بي" ABB:

تعد شركة إيه بي بي شركة رائدة في كل من تقنيات الطاقة والأتمتة، تعمل على تمكين مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في استغلال الموارد. تجمع حلول الشركة بين المعرفة الهندسية والبرمجيات لتعزيز عمليات التصنيع والتنقل والتزوّد بالطاقة والتشغيل. إن إرث الشركة مبني على أكثر من 130 عاماً من التميز، حيث يلتزم موظفو "إيه بي بي" البالغ عددهم 105 آلاف موظف بدفع عجلة الابتكارات التي تسهم في تسريع وتيرة التحول في القطاع الصناعي. www.abb.com