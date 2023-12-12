تركزت المناقشات على تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء السلام

الدوحة: شارك خبراء مرموقون من جامعة حمد بن خليفة، في منتدى الدوحة 2023، الذي عُقد خلال الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر 2023 تحت شعار " نحو بناء مُستقبل مُشترك".

وتعليقًا على المشاركة في منتدى الدوحة 2023، قال الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة: "تعكس جودة وعمق المناقشات التي جرت في منتدى الدوحة لهذا العام الدور البارز الذي تؤديه قطر على الساحة الجيوسياسية العالمية، وتفخر جامعة حمد بن خليفة بإتاحة الفرصة لها لاستعراض تميزها كمركز بحثي للسياسات الاستباقية والاستشرافية التي تلبي أهداف دولة قطر، استنادا إلى قدرات أعضاء هيئة التدريس المعترف بهم عالميًا في إثراء عملية صنع القرار من خلال المساهمات المؤثرة والمستنيرة في العديد من القضايا ذات العلاقة".

وقام المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية (جِسر)، بالشراكة مع مركز ستيمسون، بتنظيم مائدتين مستديرتين، بمشاركة خبراء رفيعي المستوى وكبار صانعي السياسات، حيث ركزت الأولى على "الحلول المبتكرة لحوكمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السيبرانية الناشئة"، في حين ناقشت المائدة المستديرة الثانية التحدي المتمثل في "بناء السلام: تحسين الحلول الإقليمية وتنشيط المشاركات العالمية"، وخلال هذه الجلسة، قدم الدكتور سلطان بركات، القائم بأعمال مدير المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية، إلى جانب خبراء آخرين، رؤىً وأفكارًا حول تقرير مشترك نشره المعهد، ومنتدى الدوحة، ومركز ستيمسون، تحت عنوان "مستقبل التعاون الدولي"، حيث ركزوا خلاله على كيف يُمكن للمؤسسات الدولية دعم وتيسير الجهود لمنع النزاعات العنيفة، والاستعداد للسيطرة عليها، والاستجابة لها في المناطق والدول الهشة.

كما دعت الأمم المتحدة ومنتدى الدوحة الدكتور سلطان بركات لإدارة مائدة مستديرة مشتركة بعنوان "تحقيق السلام: مسارات متكاملة لمنع النزاعات وتعزيز العمل الإنساني وبناء السلام"، حيث تبادل كبار مسؤولي الأمم المتحدة إلى جانب عدد من السفراء، الذين شغلوا مناصب رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجهات النظر حول كيفية ارتباط الجهود الفعَّالة للأمم المتحدة في منع النزاعات ونجاح الوساطة وحفظ السلام وتعزيز المساعدات الإنسانية، بالتصورات العامة المختلفة لأعمالها، وكيف يمكن أن تُرسخ فهمًا ومعرفة أفضل لدورها في مناطق النزاع.

وقد استضافت كلية السياسات العامة مائدة مستديرة بعنوان "سياسات اليوم من أجل غدٍ متماسك"، والتي ناقشت التراجع المُقلق للتماسك الاجتماعي وآثاره على المجتمعات السلمية، وسلطت الضوء على جهود الجامعة في تطوير مؤشر التماسك الاجتماعي ذي الصلة بمنطقة الشرق الأوسط وجنوب الكرة الأرضية، حيث شارك في المناقشات الدكتور ليزلي بال، عميد الكلية، والدكتور لوجان كوكرين، والدكتور كيم مولوني، والدكتور أنيس بن بريك، مدير برنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية.

ويُعد المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية (جِسر) مؤسسة فكرية جديدة ومستقلة ومتعددة التخصصات، وتم إطلاقه في الأول من أكتوبر 2023، ويهتم في المقام الأول بالتصدي لمعالجة التحديات العالمية المتعلقة بمجالات الحوكمة والتقدُم والسلام، كما يهدف المعهد إلى المساهمة بشكل واضح في ترسيخ ودعم وجهات النظر العربية والإقليمية حول التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه دولة قطر والشرق الأوسط ودول العالم في العصر الراهن.

هذا، وتعمل كلية السياسات العامة على تحقيق أهداف جامعة حمد بن خليفة في المساهمة بتطوير السياسات الفعالة وتقييمها وتعميق الحوار بشأنها دعمًا لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعد الكلية اليوم واحدة من كليات السياسة العامة ومراكز المعرفة الرائدة في المنطقة والعالم.

#بياناتحكومية

-انتهى-





نبذة عن جامعة حمد بن خليفة:

ابتكار يصنع الغد

تأسست جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عام 2010 كجامعة بحثية؛ لتساهم في تطوير دولة قطر والمنطقة بأسرها، فضلًا عن تدعيم مركزها وتأثيرها العالمي. ومن خلال موقعها في المدينة التعليمية، تلتزم جامعة حمد بن خليفة ببناء القدرات البشرية وتعزيزها، عبر التجارب الأكاديمية الثرية والمناهج المبتكرة والشراكات الفريدة. وتقدم الجامعة مجموعة من البرامج الأكاديمية متعددة التخصصات في المرحلة الجامعية وفي الدراسات العليا من خلال كلياتها، كما تُوفر الجامعة فرصًا فريدة في مجالي البحوث والمعرفة من خلال معاهدها ومراكزها البحثية. للمزيد من المعلومات عن جامعة حمد بن خليفة، يُرجى زيارة: www.hbku.edu.qa