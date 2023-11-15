افتتح أمس الثلاثاء سفير غانا بالقاهرة، فريق/ عميد بوامه أكوا سفير فوق العادة، والسيد/ محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك، فعاليات الدورة السابعة من المعرض الدولي للملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات Destination Africa 2023، والذي تنظمه جمعية المصدرين المصريين بالتعاون مع المجلس التصديري للغزل والنسيج والمفروشات المنزلية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة خلال الفترة من 14 الي 15 فبراير 2023.

كما قام وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت بتفقد أجنحة الشركات العارضة، مشيداً بالتنظيم الرائع لمعرض ديستينيش افريقيا وجذبه اهتمام المشترين الدوليين حول العالم.

وصرح السيد/ محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك، المفوض العام للمعرض، أن معرض ديستينيش افريقيا نجح على مدى سنوات في جذب اهتمام الأسواق الرئيسية لصناعات الملابس والمفروشات والمنسوجات لمصر من كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، كما حظي بأولوية كبيرة لدي المشترين الدوليين من افريقيا وآسيا حيث يعد أهم حدث للتبادل التجاري يجمع مصنعي المنسوجات والملابس من مصر والدول الافريقية مع المشترين الدوليين من جميع انحاء العالم تحت سقف واحد.

وأوضح قاسم، أن الجمعية تولي اهتماماً كبيراً ضمن استراتيجيتها لزيادة الصادرات والنفاذ للأسواق، بتنظيم البعثات التجارية والمعارض المتخصصة والدراسات التسويقية للأسواق في عدداً من القطاعات الحيوية للدولة التي تحقق طفرة في نمو الصادرات وعلي رأسها قطاع الملابس والمنسوجات والصناعات الهندسية والأثاث وتكنولوجيا المعلومات والكيماويات.

وقال، إن هدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات مصرية يمكن تحقيقه وأكثر من ذلك من خلال تهيئة مناخ الاستثمار بسهولة المعاملات وتحسين بيئة التصدير وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المصنعين ومن ثم زيادة في الإنتاج وهو الأمر الذي يؤدي مباشرةً إلي زيادة في معدلات التصدير.

وكشف رئيس جمعية المصدرين المصريين، عن توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإطلاق مبادرة «الاستثمار من أجل التصدير»، موضحاً أن المبادرة تقوم علي محور التعاون مع الدولة في الترويج لفرص الاستثمار في أي مكان تتواجد فيه أنشطة جمعية المصدرين المصريين من بعثات تجارية ومعارض دولية وفي المقابل تعي الهيئة العامة للاستثمار دورها تماماً في تسهيل كافة الإجراءات التي تجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر كأولوية للمبادرة .

ولفت محمد قاسم إلي أن جمعية المصدرين المصريين أرسلت وثيقة مجتمع الأعمال لزيادة التصدير إلي مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتصدير للأخذ بها في وضع السياسات العامة والحوافز والتيسيرات لدعم المصدرين ومنظومة التصدير، مضيفاً كما ان الجمعية في تواصل دائم مع الأمين العام للمجلس الأعلى للتصدير ولجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة سبل زيادة الصادرات وتحقيق استراتيجية الدولة 100 مليارات دولار.

وقال المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين، إن معرض ديستينيش افريقيا شهد نمواً كبيراً وطلب متزايد من العارضين والمشترين الدوليين، كما نجح على مدى السنوات الماضية في الاستمرار ليكون ضمن خريطة المعارض الدولية المتخصصة.

وأكد أن ديستينيش افريقيا يعد فرصة ذهبية لزيادة الصادرات المصرية من مختلف صناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات، موضحا أن المعرض يقام هذا العام في دورته السابعة علي مساحة 3 آلاف متر مربع، بمشاركة 110 عارض وأكثر من 200مشتري دولي من جميع دول العالم.

وصرح طه، أن جمعية المصدرين المصريين تعتزم تنظيم 3 معارض دولية متخصصة خلال الفترة المقبلة بجانب المشاركة في معرض دبي العقاري بالإضافة إلى دراسة تنظيم بعثة تجارية إلي الاردن لنحو 30 شركة مصرية خلال فبراير ومارس العام المقبل.

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