• كراكال ستعرض مجموعتها التجارية من المسدسات والبنادق بأشكال متعددة

• عرض كراكال سيشمل بنادق صيد متطورة من "ميركل" و"أسلحة ليوا" بالإضافة إلى بنادق ومسدسات فاخرة فريدة من نوعها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة:- تشارك كراكال، الشركة التابعة لمجموعة ايدج والرائدة في إنتاج الأسلحة الخفيفة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، للمرة السادسة عشر في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023، بصفتها المنتج الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة للمسدسات والرشاشات والبنادق وبنادق القنص عالية الأداء.

وتشارك كراكال في النسخة العشرين من الحدث والمُقام في الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، باعتبارها راعي القطاع، حيث تعرض مجموعتها التجارية الكاملة من البنادق الدقيقة والمسدسات متعددة الاستخدامات. كما سيعرض جناح كراكال بنادق ألمانية فاخرة من إنتاج الشركة الألمانية التابعة لها "ميركل" ومنتجات من "ليوا آرمز" ومنتجات من لهب للذخائر الخفيفة،

من جهته، قال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال: “إنه لمن دواعي فخرنا المشاركة مرة أخرى كراعٍ للقطاع في دورة جديدة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. وتعكس جهود كراكال المبتكرة لتصبح منتجًا رائدًا للأسلحة الخفيفة في المنطقة ومنافسًا عالميًا في سوق الأسلحة النارية، إلى جانب تعزيز التزامنا بمبادرات "الصناعة 4.0" و"اصنع في الإمارات" التي وضعتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. يعتبر معرض هذا العام حدثاً مثيرًا بالنسبة لكراكال، حيث نعرض أسلحتنا المحلية الصنع ونحتفل بالإرث الفريد لدولة الإمارات من خلال طرح مسدسات وبنادق صيد فريدة من نوعها".

وسيشمل عرض كراكال مجموعة "ميركل" من بنادق الصيد HELIX bolt-action وK5 أحادية الطلقة و bolt-action JAEGER، بالإضافة إلى ثلاث بنادق صيد من نوع HELIX DELUXE بنقوش مخصصة مستوحاة من مواقع التراث والحياة البرية في دولة الإمارات. كما سيتم عرض بنادق الصيد CHAYEH Z20 من "أسلحة ليوا" ومجموعة متنوعة من الذخيرة ذات العيار الصغير من لهب للذخائر الخفيفة.

والجدير بالذكر أن كراكال ستعرض ثلاثة مسدسات فاخرة مرصعة بمعدن البلاتين الثمين وبزخارف ذهبية عيار 24 قيراط، تكريماً لمعلم خالد في دولة الإمارات واحتفاءً بأبطاله.

وستعرض كراكال أيضًا مسدسات ENHANCED F و F GEN II و 2011 وبندقية CAR 816 وبنادق CAR 817 DMR وCSR 308 وCSR 338.

يعتبر معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أكبر معرض للصيد والفروسية والحفاظ على التراث في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويستقطب الحدث السنوي البارز أكثر من 150ألف زائر محلي وعالمي لاستكشاف أحدث التقنيات والابتكارات والاتجاهات في مجالات الفروسية والصيد والتخييم والصيد التقليدي والحديث. وتحت شعار "الاستدامة والتراث ... طموح متجدد"، يتيح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023 لشركة كراكال فرصة تعزيز ارتباطها بالجمهور الإماراتي، وتسليط الضوء على منتجاتها من الأسلحة الخفيفة الرائدة، فضلاً عن تعزيز حضورها وسمعتها عالميًا.

ويمكنكم زيارة كراكال في الجناح رقم 12A01ضمن أروقة المعرض.

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نبذة عن كراكال

تأسست كراكال في عام 2007، وهي شركة رائدة إقليمياً ودولياً في مجال الأسلحة الخفيفة عالية الأداء. وعلى مدى أكثر من 15 عامًا، تقوم الشركة بتصميم وهندسة وابتكار وتصنيع الأسلحة الخفيفة ذات الفعالية المثبتة لصالح قوات إنفاذ القانون والقوات الأمنية والعسكرية. وتشمل مجموعة منتجات كراكال المسدسات والرشاشات والبنادق الهجومية وبنادق القنص ذات العيارات المتنوعة. وتنعكس خبرة كراكال في جودة وأداء وموثوقية مجموعتها المتزايدة من الأسلحة، حيث تقوم بدمج أحدث التطورات التكنولوجية لمواكبة الطبيعة المتغيرة والصعبة للحرب وتلبية متطلبات المهام المتنوعة للعملاء في دولة الإمارات وخارجها.

وتعد كراكال جزءًا من قطاع الصواريخ والأسلحة في ايدج، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://caracal.ae

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة edgegroup.ae

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