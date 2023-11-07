

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يقام معرض الجواهر العربية خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2023 في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير، حيث يعد المعرض الحدث الأبرز في مجال المجوهرات والساعات على مستوى الشرق الأوسط، ويجمع أكثر من 650 مشارك من 30 دولة لمدة 5 أيام.

وستعرض مجوهرات آسيا مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الفاخرة في معرض الجواهر العربية، بما في ذلك ميسيكا، وستيفن ويبستر، وإم جي باي مايان جعفر، وآي دبليو سي شافهاوزن، وبانيراي، وروجر دوبوي، وبوفيه، وليبيه، وأراميديس، وأرنولد وأولاده.

كما يقدم مركز البحرين للمجوهرات أيضًا علامات تجارية راقية مثل غراف، وروبرتو كوين، وباتيك فيلبي، وشوبارد، وهوبلوت، وجيجر لو كولتر، وبياجيه، وبريجيت، وجيرالد تشارلز، وغراند سيكو، وأيه لانج سوهن، وأوميغا، وتاغ هوير، وفاشرون كونستانتين، تشارلز أودين وسيروس. ومن بين الوافدين الجدد إلى حدث هذا العام مجوهرات جوهرة، ومجوهرات جي حكيم، وفيفيان وفلاديمير.

سيقام المعرض هذا العام في 5 قاعات وتضم:

غرفة لكبار الشخصيات ونادي للتواصل وتوسيع شبكة العلاقات.

جناح Rising Stars، الذي يتيح لمصممي المجوهرات الشباب فرصة لعرض تصاميمهم. والتي تشمل علامات تجارية جديدة مثل مجوهرات مرمري، وفان دين أبيلي، ومجوهرات ليبلانك، ومجوهرات إمباير.

يقدم سوق الذهب فرصة فريدة لاستكشاف المجوهرات الذهبية الرائعة من العارضين المشهورين. وتشمل قائمة العارضين السراج لآلئ وألماس، ومجوهرات الصفا، ومجوهرات هلا، ومجوهرات زمردة، ومجوهرات فيكرام، ومجوهرات الهدى.

منطقة مخصصة لساعات اليد لعشاق الساعات وهواة جمع الساعات على حدٍ سواء.

ورش العمل التي تقدمها أكاديمية دبي للتصميم المرموقة، والتي تلبي جميع مستويات الخبرة، من المبتدئين إلى الطلاب المتقدمين. مما يساعد الطلاب على رسم وصناعة المجوهرات.

عقد برنامج حواري شامل حصرياً لعشاق المجوهرات هذا العام على مسرح Diamond Dialogues.وهو مصمم حصريًا لعشاق المجوهرات. قائمة المتحدثين لدينا تشمل:

كاترينا بيريز: قطع مجوهرات لا غنى عنها.

تريسي إليسون: الكشف عن قوة التعاون بين المؤثرين في صناعة المجوهرات.

ريناد العمودي: أناقة خالدة: رحلة ريناد العمودي في صناعة الساعات الفاخرة.

سارة هو: الكوكب الثمين: الاستدامة في المجوهرات الراقية.

نور محسن، تصميم مثل النخبة: سر النجاح.

عبير المعتوق، ابحث عن جوهرتك الداخلية.

نوران مرمري: صندوق مجوهراتك الخالد.

البرنامج متاح مجانا لجميع زوار معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية.

وبهذه المناسبة، قال محمد إبراهيم، المدير العام للمعارض في إنفورما ماركتس: “إن رضا العملاء هو أولويتنا القصوى، ونعلن هذا العام عن تقديم العديد من ورش العمل مع خبراء عالميين في مجال صناعة المجوهرات. كما سنقوم بتقديم جناح Rising Stars مجدداً بعد النجاح الباهر الذي حققه السنة الماضية، حيث يتيح الجناح لمصممي المجوهرات الشباب فرصة لعرض تصاميمهم."

وأضاف قائلا: "من خلال معرض الجواهر العربية الحصرية أصبحت البحرين مركزاً رئيسيا لعرض المجوهرات والساعات الثمينة وطرح التصاميم الكلاسيكية والمعاصرة والحصرية، وتقديم مجموعة كبيرة من المجوهرات والساعات المصنوعة باحترافية عالية، والأحجار الكريمة والاصدارات المحدودة لسوق المقتنيين في الشرق الأوسط."

كما يقدم معرض الجواهر العربية ميزة جديدة تماماً وهو جناح الزفاف هو جناح شامل لجميع احتياجات حفل الزفاف الخاص بك، من التخطيط إلى التنفيذ وما بعده. خدمات الزفاف، خبراء التجميل، الهدايا، أغطية الرأس والإكسسوارات، الفنادق، الكعك والمعجنات، ديكور المنزل، والأزياء الفاخرة - كل ذلك تحت سقف واحد. وتشمل بعض العلامات التجارية مثل أزياء نسيم الأندلس و بليسينج سارل، بي بلوميد سال، مريم المحميد، جول، فندق فور سيزون، أورانجيري كيك، غرفة وسن.

وستتضمن الجواهر العربية عرض أزياء لمدة خمسة أيام، يعرض أحدث اتجاهات الموضة والمجوهرات من مصممين عالميين، وثلاث عروض يومية تبدأ في الساعة 6 مساءً و8:30 مساءً و10 مساءً.

قم بتحميل تطبيقنا Jewellery Arabia/Scent Arabia واحصل على آخر الأخبار والمعلومات حول الفعاليات والعلامات التجارية وخريطة المعرض على الرابط https://bit.ly/46PYBSN

ستقام النسخة 31 من معرض الجواهر العربية في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2023 في القاعات 3،5،6،7،8 في مركز البحرين العالمي للمعارض.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي: https://www.jewelleryarabia.com

#بياناتحكومية

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نبذة عن معرض الجواهر العربية:

يُقام معرض الجواهر العربية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وهو أكبر وأرقى معرض للمجوهرات والساعات في الشرق الأوسط تنظمه شركة "إنفورما ماركتس - Informa Markets".

تأسست عام 1992 ويتم عرض التصاميم الكلاسيكية والمعاصرة، ومجموعة كبيرة من المجوهرات والساعات المصنوعة باحترافية عالية، والأحجار الكريمة، وأدوات الكتابة الفنية والدقيقة، والاكسسوارات الفاخرة وغيرها من أنحاء العالم.

يفتح المعرض أبوابه هذا العام في 5 قاعات مع ميزات جديدة تماماً تشمل غرفة لكبار الشخصيات للتعارف والاسترخاء. علاوة على ذلك، تم تخصيص منطقة لساعات اليد لعشاق الساعات وهواة جمع الساعات. بالإضافة الى ذلك، يعود جناحRising Stars مجددا لإعطاء فرصة لمصممي المجوهرات الشباب لعرض تصاميمهم. كما يعود "سوق الذهب" البحريني التقليدي مرة أخرى بعد النجاح الباهر لسنة 2022. وأخيراً، سيتم عقد برنامج حواري شامل حصرياً لعشاق المجوهرات هذا العام في معرض الجواهر العربية على مسرح Diamond Dialogues.

كما يستضيف مجموعة متنوعة من ورش العمل المبتكرة والبرامج الأخرى كجزء من هدفها لتصبح منصة تعليمية رائدة لعشاق المجوهرات. ستقدم أكاديمية دبي للتصميم عددًا من الدورات التدريبية طوال فترة الفعالية.

ستقام النسخة 31 من معرض الجواهر العربية في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2023 في القاعات 3،5،6،7،8 في مركز البحرين العالمي للمعارض الجديد. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.jewelleryarabia.com

نبذة عن شركة إنفورما ماركتس:

يتم تنظيم معرض الجواهر العربية من قِبل شركة "إنفورما ماركتس - Informa Markets". وتعمل الشركة على إنشاء منصات ومعارض لمختلف الصناعات والأسواق المتخصصة لتوفر لها فرصًا تجارية وآفاق جديدة للابتكار والنمو. وتضم محفظة الشركة أكثر من 550 حدثًا دوليًا وعلامة تجارية بالعديد من الأسواق والقطاعات، ومنها قطاع الرعاية الصحية وصناعة الأدوية والبنية التحتية والبناء والعقارات والأزياء والملابس، وكذلك قطاع الضيافة وقطاع المأكولات والمشروبات والصحة والتغذية ومجالات متنوعة أخرى. ومن خلال تنظيم المعارض وتوفير حلول المحتوى الرقمي المتخصص وحلول البيانات، تُوفر شركة إنفورما ماركتس للعملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم فرص للمشاركة واكتساب المعارف والتجارب وتنفيذ الأعمال التجارية معًا. وبصفتها المُنظِّم الرائد للمعارض على مستوى العالم، تهدف الشركة لتعزيز نجاح ونمو مجموعة متنوعة من القطاعات المتخصصة، بحيث تمهد لها وسائل جديدة للازدهار طوال العام.

نحقق في إنفورما ماركتس نجاح باهر لمعايير الاستدامة في جميع عملياتنا، ومن خلال دراسة السوق نقدم نتائج مذهلة لعملائنا. نسعى في وضع الاستدامة ضمن أساسيات أعمالنا وإدارة معارضنا ووظائفنا اليومية.

هدف إنفورما ماركتس هو أن تصبح شركة أكثر استدامة من أي وقت مضى في جميع عملياتها. وتحافظ على التزامها المستمر المدعوم بالبصيرة والابتكار والتعاون في إحداث تأثير بيئي واجتماعي إيجابي على كل من المجتمعات والصناعات التي تعمل فيها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.informamarkets.com