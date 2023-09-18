ينظمه إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة

يحظى بمشاركة العديد من الشركات والعلامات التجارية

تنطلق يوم 28 سبتمبر الجاري في مركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة الثانية من معرض "الأصايل 2023"، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمشاركة العديد من الشركات والعلامات التجارية المتخصصة بمستلزمات الخيول والجمال والصقور، إضافة إلى عدد من الأندية والجمعيات الحكومية المعنية بالصيد والفروسية والصقارة.

ويُعد معرض "الأصايل 2023"، الذي تمتد فعالياته حتى 1 أكتوبر القادم، الحدث الأبرز من نوعه على مستوى إمارة الشارقة الذي يشكل وجهة مميزة لعشاق رياضات الصيد والفروسية من الهواة والمحترفين، فيما يستقطب حضوراً كبيراً من الملّاك والمربين، وأندية الخيل والهجن والصقور، والأطباء البيطريين المختصين.

ويكشف الحدث هذا العام عن أبرز منتجات العناية بالخيل والهجن وطرق تربيتها وتجهيزات الاسطبلات ومركبات ومعدات نقل الحيوانات، إلى جانب العديد من الخدمات والمنتجات المرتبطة بهذه الثقافة العربية الأصيلة، كما يقدم عرضاً متنوعاً لأجود أنواع الصقور ومعلومات حول طرق ومبادئ ممارسة الصقارة.

مستهدفات استراتيجية

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، أن تنظيم المعرض يأتي في إطار سعي غرفة الشارقة لتحقيق العديد من المستهدفات الاستراتيجية من أبرزها تعزيز زخم المعارض والفعاليات والأنشطة في المنطقة الوسطى والشرقية في إمارة الشارقة لدورها المهم في دعم كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية، إلى جانب ترسيخ التراث الإماراتي الأصيل وضمان استدامته، لاسيما وأن رياضات الصقور والهجن والخيول من الرياضات التراثية العربية التي تحظى باهتمام كبير وواسع في دولة الإمارات، حيث يشكل الحدث إضافة نوعية للفعاليات التراثية والتجارية التي تحرص الغرفة على تنظيمها سنوياً ومن أبرزها مهرجان المالح والصيد البحري، ومهرجان الذيد للرطب.

وأشار سعادة العويس إلى أن المعرض على الرغم من حداثته إلا أنه تمكن في نسخته الأولى من تحقيق العديد من النجاحات، وتحرص غرفة الشارقة على بذل أقصى الجهود لمواصلة تعزيز مكانة الحدث وتفعيل دوره في صون التراث الوطني وجذب المزيد من العارضين وتلبية متطلبات سكان المنطقة وزوارها من عشاق الرياضات التراثية من خلال إتاحة الفرصة لهم لاقتناء أحدث وأجود أدوات ومستلزمات الخيول والهجن والصقور.

أهمية متنامية

من جانبه أكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن الحدث يحظى هذا العام بحضور واسع من قبل ملّاك ومربي الخيل والهجن والصقور التي تشارك إلى جانب أهم الشركات والعلامات التجارية العاملة في هذا المجال ما يعكس أهمية الحدث المتنامية ودوره في إتاحة الفرصة للعارضين للتواصل وتبادل الخبرات والتجارب، وعرض منتجاتهم أمام عدد كبير من الزوار والمهتمين واطلاعهم على فنون الفروسية والصقارة، مؤكداً أن النسخة الثانية من المعرض ستشهد العديد من المنتجات والفعاليات الجديدة التي تُلبّي طموحات العارضين والزوار، معرباً عن شكره وتقديره لغرفة الشارقة لدعمها المتواصل لكافة المعارض والفعاليات التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة، ومثنياً على الجهود الرائدة التي تبذلها فرق عمل إكسبو الذيد لإطلاق المعرض وضمان نجاحه.

ويقدم "معرض الأصايل" الذي يفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى 10 مساءً، ويوم الجمعة من الثالثة عصراً حتى 11 مساءً، منصة مهمة للمشاركين والزوار للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في تربية ورعاية الحيوانات الأصيلة، من خلال ما يتضمنه من أنشطة وورش تعليمية عن طرائق رعاية الخيول والهجن والصقور وأنواع الأمراض التي تصيبها وأساليب علاجها.

#بياناتحكومية

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