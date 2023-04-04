السيد/ ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة: أصبح المحاسبون القانونيون الهنود الآن من أنجح قادة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة والذين يساهمون في نمو تجارتنا الثنائية مع الهند التي تجاوزت 49 مليار دولارًا أمريكيًا العام الماضي ".

السيد/ سنجاي سودهير، سفير الهند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "يشكل المحاسبون الهنديون القانونيون البالغ عددهم 8000 محاسب العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة".

المحاسب القانوني هاريكيشان رنكوات، رئيس معهد المحاسبين القانونيين في الهند فرع دبي: "اليوم، نعلن عن مبادرة جديدة - سوستيك التي تعني التكنولوجيا المستدامة من خلال الابتكار - شعارنا الجديد. معهد المحاسبين القانونيين في الهند سينظم فرع دبي أكثر من 40 حدثًا، بما في ذلك خمس مؤتمرات دولية بما في ذلك واحد حول الاستدامة. "

نجم بوليوود الذي تحول إلى فاعل خير السيد/ فيفيك أوبيروي: "هناك امرأة وراء نجاح الرجل. أقول، وراء نجاح كل عمل هناك محاسب قانوني. لديك كل من الأقفال والمفاتيح في يدك. يمكنك إطلاق العنان للإمكانيات ويمكنك زرع بذور التغيير ".

السيد/ راجيش سوماني، نائب رئيس فرع معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين في دبي: "نحن نركز أيضًا على تمكين المرأة في فرع معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين في دبي، حيث إن 44 في المائة من المحاسبين القانونيين في الهند هم من النساء."

المحاسب القانوني جاي براكاش أغاروال، أمين فرع معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين في دبي: "التكنولوجيا المستدامة من خلال الأفكار المبتكرة أمر لا بد منه وإلا فإن أفعالنا ستكون موضع تساؤل من قبل جيلنا المستقبلي."

يلعب المحاسبون القانونيون الهنديون دورًا كبيرًا في اقتصاد الإمارات المتنامي، حيث يدير أكثر من 8000 محاسب قانوني هندي الآن الشؤون المالية لبيوت الأعمال الكبيرة وفقًا لكبار المسؤولين الحكوميين، الذين تحدثوا في مؤتمر كبير بعنوان: سد الفجوة: الصحة والثروة، الذي نظمه فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند، والذي أكمل 40 عامًا في الإمارات العربية المتحدة.

حيث اشار الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الاجتماع الكبير لـ قادة الأعمال والمهنيون في مجال المحاسبة والمسؤولون الحكوميون.

أصبح المحاسبون القانونيون وخاصة المحاسبون القانونيون الهنود، من أنجح قادة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة والذين يساهمون في نمو تجارتنا الثنائية مع الهند التي تجاوزت 49 مليار دولار أمريكي العام الماضي.

"بتوقيع أول عقد شراكة اقتصادية شاملة مع الهند، ستزداد التجارة والاستثمار في اتجاهين، وأنا متأكد من أن مجتمع الأعمال الهندي والمحاسبين القانونيين سيلعبون دورًا كبيرًا في توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية"

يتكون المحاسبون القانونيون في جميع أنحاء العالم من 15 معهداً مع أكثر من 1.8 مليون محاسب قانوني وطالب في 190 دولة.

معهد المحاسبين القانونيين في الهند لديه حوالي 3,51.000 محاسب قانوني مؤهل في الهند وخارجها و2,00.000 مساعد مقال. علاوة على ذلك، هناك حوالي 750.000 طالب مسجلين في دورات المحاسبة القانونية التي يقدمها معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين في الوقت الحالي.

حاليًا، يوجد المعهد في 47 دولة من خلال 45 فرعًا و33 مكتبًا تمثيليًا عبر 77 مدينة عالمية. لها مكاتب خارجية في دبي وسنغافورة. من بين 8000 محاسب قانوني هندي نشط في القطاع الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة، هناك 1400 محاسب قانوني يقودون حاليًا منصب مدير مالي، وفقًا للسيد/ سنجاي سودهير، السفير الهندي في الإمارات العربية المتحدة.

وقال إن الهند قد تجاوزت مؤخرًا المملكة المتحدة، حاكمها الاستعماري، لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم. وفي معرض شرحه عن الهند الجديدة، قال سعادة سنجاي سودهير، سفير الهند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، "يشكل 8000 محاسب قانوني هندي العمود الفقري لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة وكونها هندية، أنا فخور بذلك. تحررت الهند من الاستعمار قبل 75 عامًا. الهند الحديثة تدور حول الديمقراطية والقضاء والهند الرقمية والهند الناشئة. حتى في زمن كوفيد، ساعدت الهند العالم وربطته.

"في حين أن أكثر من 4 مليارات شخص في العالم ليس لديهم هوية رقمية، فإن جميع الهنود - أكثر من 1.4 مليار هندي لديهم الآن هوية رقمية. هذه هي الهند الجديدة. المستقبل هو التنمية المستدامة ونحن نتجه حاليا نحو هذا الاتجاه.

"نحن نسرع جهودنا نحو مجتمع نظيف وأخضر. لا يمكن التعامل مع تغير المناخ والاحتباس الحراري من قبل الحكومات فقط، بل يحتاجان إلى الأفراد للمساهمة. لقد حققنا هدف الحصول على 40 في المائة من الطاقة من مصادر الوقود غير الأحفوري، قبل 9 سنوات من الهدف ".

قام فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند، والذي برز أكبر فرع خارجي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند مع 3100 عضو يمثلون 1550 شركة، بتخطيط خارطة طريق طموحة للنمو في 24/2023 مع التكنولوجيا المستدامة من خلال الابتكار.

أعلن المحاسب القانوني هاريكيشان رانكاوات، الرئيس المنتخب حديثًا للجنة التنفيذية الجديدة لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند فرع دبي، عن خارطة الطريق الجديدة، أن منظمته قد نظمت عددًا من الأحداث المؤثرة تماشياً مع موضوع عام الاستدامة - الذي يجري حالياً. لوحظ في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة في عام 2023.

"إذا كنت تريد أن تذهب بسرعة، اذهب بمفردك. ولكن إذا كنت تريد أن تذهب بعيدًا، فاذهب معًا. لقد قطعنا شوطًا طويلاً منذ إنشاء فرع لمعهد المحاسبين القانونيين في دبي في عام 1982. وفي غضون 40 عامًا، أصبحنا أكبر فرع خارجي لـ لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند وسننمو معًا، "حي ثقال المحاسب القانوني هاريكيشان رانكاوات للأعضاء.

"كما تعلمون جميعًا، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عن شعار" الاستدامة "لعام 2023، لذلك قررت أيضًا استخدام نفس الموضوع لعام" من خلال الابتكار "وهو ما يعني نشر التقنيات المستدامة من خلال ابتكار أفكار جديدة. خلال العام، سنركز على الاستدامة والتكنولوجيا والابتكار.

"اليوم، نعلن عن خارطة طريق جديدة للعام المقبل. ستنظم لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند أكثر من 40 حدثًا، بما في ذلك أربع مؤتمرات بما في ذلك واحد حول الاستدامة. المؤتمر الدولي الثاني سيكون حول العملة مشفرة وبلوكشين، المؤتمر الثالث سيكون حول العقارات بينما المؤتمر الرابع سيكون حول التأمين.

وسيتبع ذلك مؤتمر سنوي دولي في نوفمبر، عندما تستضيف الإمارات قمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ العالمية. هذا الشهر، ننظم أربع فعاليات، بما في ذلك توزيع الوجبات الرمضانية - تماشيًا مع مبادرات المليار وجبة التي أطلقتها حكومة الإمارات العربية المتحدة.

كما كشف النقاب عن الشعار الجديد لسوستيك من خلال الابتكار.

"الثروة الحقيقية لا تتعلق فقط بالممتلكات المادية ولكن أيضًا بالصحة الجيدة وراحة البال والنمو الروحي"، كما قال، في إشارة إلى اقتباس من مؤسسة هارتفيرنس.

قال المحاسب القانوني جاي براكاش أغاروال، أمين معهد المحاسبين القانونيين في فرع دبي في الهند: "التكنولوجيا المستدامة من خلال الأفكار المبتكرة هي المستقبل. لضمان عالم جميل مع توافر جميع الموارد اللازمة يتم تسليمها إلى جيلنا المستقبلي، ونحتاج إلى الابتكار والتكيف مع الاستدامة. وإلا فإن أفعالنا ستكون موضع تساؤل من قبل جيلنا المستقبلي. لذلك، فإن سوستيك من خلال الابتكار هي السبيل الوحيد للمضي قدمًا وباعتبارنا فرع معهد المحاسبين القانونيين في دبي، فإننا نكيف هذا الموضوع للعام 24/2023 ".

استلمت اللجنة الجديدة مهامها بتاريخ 27 مارس 2023. في يوم الأحد 2 أبريل، نظم معهد المحاسبين القانونيين في فرع دبي بدبي مؤتمرًا كبيرًا بعنوان: "سد الفجوة - الصحة والثروة" والذي حضره أكثر من 1500 متخصص ورجال الأعمال. القادة والشخصيات وكبار المسؤولين.

مع التركيز على الصحة والثروة، حث الدكتور كاملش د باتيل، مؤسس هارتفيرنس وهي منظمة غير ربحية، الجمهور على استخدام التأمل لزيادة تركيزهم والحفاظ على صحة جيدة.

وقال: "إن صحة الشخص في المستقبل تعتمد على نوعية القرارات المتخذة في الوقت الحاضر، بناءً على الحكم الأخلاقي السليم". "لا تنشئ قنوات متعددة، امتلك قناة واحدة حتى تتمكن من العمل على تحقيق أهدافك.

"قد يؤدي وجود الكثير من التطبيقات إلى تقليل عمر بطارية هاتفك. في الحياة أيضًا، نحتاج إلى طرق وأهداف أقل حتى نتمكن من زيادة تركيزنا لنكون قادرين على تكوين الثروة. استخدم التأمل لزيادة حدة التركيز. سوف يطهر قلبك ويساعد في بناء مستقبل أفضل. "

أسرت نجمة بوليوود التي تحولت إلى فاعل خير فيفيك أوبيروي الجمهور بخطابه، عندما قال، "يقولون هناك امرأة وراء نجاح الرجل. أقول، وراء نجاح كل عمل هناك محاسب قانوني.

"لدى أحد أعمالي شريكان - كلاهما محاسب قانوني. إنهم يديرون العمل، لذا لست مضطرًا للقيام بذلك. إذا كان لديك محاسبون قانونيون في شركتك، فلا داعي للقلق. إنهم يعرفون كيفية إدارتها، خاصة لضمان بقاء الأعمال مربحة.

وقال مخاطباً المحاسبين القانونيين، "لديك الأقفال والمفاتيح في يدك. يمكنك إطلاق العنان للإمكانيات ويمكنك زرع بذور التغيير ".

تأسس فرع معهد المحاسبين القانونيين في الهند (دبي) في عام 1982 وهو أكبر وأنشط وحائز على جوائز من بين 45 فرعًا خارجيًا لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند. لقد سجلت نموًا هائلاً في العضوية في السنوات الأخيرة ولديها حاليًا أكثر من 3100 عضو يمثلون أكثر من 1550 شركة متعددة الجنسيات وشركات أخرى.

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حول معهد المحاسبين القانونيين في الهند

معهد المحاسبين القانونيين في الهند هو هيئة قانونية تأسست بموجب قانون المحاسبين القانونيين لعام 1949 (القانون رقم 38 لعام 1949) لتنظيم مهنة المحاسبين القانونيين في الهند. خلال 73 عامًا من وجودها، حقق معهد المحاسبين القانونيين في الهند اعترافًا كهيئة محاسبية رائدة ليس فقط في الدولة ولكن أيضًا على مستوى العالم، لمساهمتها في مجالات التعليم والتطوير المهني والحفاظ على معايير المحاسبة والتدقيق والأخلاق العالية. يعد معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين الآن ثاني أكبر هيئة محاسبية في العالم بأسره.

معهد المحاسبين القانونيين في الهند فرع دبي

معهد المحاسبين القانونيين في الهند، فرع دبي، هو أكبر مجموعة محترفي المحاسبة تضم بعضًا من أقوى اللاعبين في القطاعين العام والخاص في الإمارات العربية المتحدة.

تأسس فرع معهد المحاسبين القانونيين في الهند (دبي) في عام 1982 وهو أكبر وأنشط وحائز على جوائز بين الفصول الـ 44 الخارجية لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند. لقد سجلت نموًا هائلاً في العضوية في السنوات الأخيرة وتضم حاليًا أكثر من 3100 عضو. يمثل الأعضاء أكثر من 1550 شركة متعددة الجنسيات وشركات أخرى.

تتمثل رؤيتها في المساهمة في تطوير أعضائها كمحترفين عالميين من خلال تسهيل التعلم المستمر والاعتراف في المجتمع الأوسع. وتتمثل مهمتها في تطوير المهنيين ذوي الكفاءات العالمية.

الموقع الالكتروني: https://icaidubai.org/

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