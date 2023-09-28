تجربة رياضية استثنائية تجمع بين الجري وركوب الدراجات في حديقة الصفيا في عجمان

عجمان، الإمارات العربية المتحدة: في إطار جهودها المستمرة لتعزيز النشاط الرياضي واللياقة البدنية في عجمان، تعلن دائرة التنمية السياحية في عجمان عن إقامة النسخة الرابعة من دواثلون عجمان، والتي ستجري في حديقة - الصفيا عجمان في الأول من أكتوبر 2023.

وبتنظيم القدرة لتنظيم الفعاليات الرياضية، يعتبر سباق دواثلون عجمان فرصة استثنائية لجميع عشاق الرياضة ، حيث يمكنهم تحقيق أداء متميز والمشاركة في تجربة رياضية شيقة. يتضمن هذا الحدث المميز منافسات تجمع بين رياضات الجري وركوب الدراجات، وتتيح للمشاركين اختيار المسافة التي تناسبهم حسب قدراتهم المختلفة.

تشمل فئات السباق في دواثلون عجمان مجموعة متنوعة تلائم جميع المشاركين بغض النظر عن أعمارهم ومستويات لياقتهم البدنية من محترفين وهواة وأطفال، حيث يشمل السباق أربع فئات أساسية وهي فئة المسافة الطويلة (10 كم جري - 40 كم دراجة - 10 كم جري)، ومسافة سبرينت (5 كم جري - 20 كم دراجة - 5 كم جري) وسوبر سبرينت (2.5 كم جري - 10 كم دراجة - 2.5 كم جري)، ومبتدئين سوبر سبرينت (1.5 كم جري - 5 كم دراجة - 1.5 كم جري).

وبفضل هذا التنوع في الفئات، يُتاح لجميع المشاركين حرية الاختيار والمشاركة في الفئة التي تتناسب مع مستوى لياقتهم وأهدافهم الشخصية. يمكن للراغبين في المشاركة التسجيل في هذا الحدث المميز حتى يوم 29 سبتمبر 2023.

وأعرب سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، عن تقديره وامتنانه العميق للجهد الجاد والمثابرة التي بذلتها الفرق المختصة في إعداد وتنظيم هذا الحدث، مسلطًا الضوء على الدور المهم الذي تلعبه مثل هذه الأحداث الرياضية في تعزيز الشعور بالتواصل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع. وأكد أن هذا الدعم القوي يتماشى تمامًا مع الأهداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع السياحة في إمارة عجمان.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الهاشمي إلى التزام دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان بتعزيز التآزر بين الأحداث الرياضية والثقافية والتراثية، وذلك في إطار جهودها الشاملة لتعزيز مكانة إمارة عجمان كوجهة سياحية بارزة على المستويين المحلي والعالمي. وأكد أن هذه الجهود تحمل ثمارها من خلال جدول الأعمال السنوي الديناميكي الذي يتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تجذب الجماهير وتعزز التبادل الثقافي والصداقة الدولية.

كما أشار سعادته إلى أن سباق "عجمان دواثلون"، بالإضافة إلى الأمور الرياضية والعامة الأخرى، يجسد تأثيرًا إيجابيًا متجددًا على إمارة عجمان. وأوضح أن هذه الأحداث تعكس القدرة الاستثنائية التي تمتاز بها الإمارة في تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، مما ساهم بشكل كبير في نمو وازدهار قطاعي السياحة والضيافة داخل الإمارة، وساهم في تعزيز سمعتها كوجهة متميزة لكل من المسافرين بغرض الترفيه والأعمال.

وأكد الهاشمي على حرص الدائرة في تعزيز التفاعل والتلاقي بين المجتمعات المتنوعة من خلال التجارب المشتركة، مما يجعل إمارة عجمان محطًا جاذبًا بقوة على الخارطة كوجهة سياحية مميزة تتلقى التقدير على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وتشهد دائرة التنمية السياحية في عجمان تعاونًا متميزًا مع مجموعة متنوعة من الجهات الرياضية والتطوعية لتنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير. يتضمن هذا التعاون الشراكة مع شرطة عجمان وتطوع عجمان وفريق نبض الإمارات التطوعي وسيكلي وإنفينيتي فيت وفريق فرسان زايد وUAE Triathlon. كما يسر الدائرة الاعلان عن تعاونها مع المستشفى السعودي الألماني كراعٍ ذهبي لهذا الحدث، إلى جانب شركة غلفا الموزع الرسمي للمرطبات.

إذا كنت تبحث عن تحدي رياضي جديد وتجربة ممتعة مع الأصدقاء والعائلة، فلا تفوت فرصة المشاركة في دواثلون عجمان 2023. سجل الآن وكن جزءًا من هذا الحدث الرياضي المميز.

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