الفعالية تجمع أبرز الشركات لاستعراض منتجاتها من الطائرات المبتكرة وتقنيات الطيران ومناقشة أحدث التوجهات في القطاع

دبي، الإمارات العربية المتحدة - تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تنطلق الدورة التاسعة والأبرز من معرض "ميبا 2022" لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة خلال الفترة ما بين 6 و8 ديسمبر المقبل.

ويستضيف المعرض مجموعة من الجهات الفاعلة في القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي، في موقع معرض دبي للطيران بدبي وورلد سنترال، حيث يوفر منصة تتيح لمجتمع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص بناء شراكات جديدة والاستفادة من النمو الكبير المتوقع في القطاع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال علي أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الاعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميبا): "شهد قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما ساهم في تعزيز فرص الابتكار. وينطلق المعرض بعد أسابيع قليلة وسط مشاركة واسعة من مختلف الجهات، إذ يشكل المعرض منصة مثالية لتسليط الضوء على أحدث التقنيات والحلول والتواصل مع القادة والتعرف على أحدث التوجهات التي ترسم ملامح مستقبل القطاع. ونتطلع لاستضافة ممثلي الشركات والتعاون معهم للارتقاء بقطاع طيران رجال الاعمال والطيران الخاص".

وسيشارك ريتشارد كو المدير الإداري لشركة وينج إكس أدفانس، أحدث الإحصائيات والتحليلات حول سوق طيران رجال الاعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط، مع التركيز على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، حيث قال: "شهد القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستويات طلب غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية. وأتاح التعامل السريع والدقيق لجائحة كوفيد-19، خاصة في دول منطقة الخليج، رفع قيود الإغلاق بشكل مبكر وتوفير بيئة مناسبة للسياحة خلال الأزمة الصحية العالمية في عام 2021".

وأضاف كو: "مع إدراك إمكانات المنطقة على المدى الطويل باعتبارها بوابة عالمية للتجارة والسياحة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، يبرز الدور المهم لقطاع طيران رجال الاعمال والطيران الخاص. وسجلت تحليلات وينج إكس نمواً متسارعاً في حركة طائرات رجال الأعمال إلى قارتي أفريقيا وآسيا ومنطقة رابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى تطور واقع الرحلات الجوية إلى المدن الأوروبية. ونتطلع إلى مناقشة جميع هذه التوجهات في معرض "ميبا" 2022 الشهر المقبل".

ويُعد معرض ميبا 2022 الفعالية الأبرز على أجندة طيران رجال الاعمال والطيران الخاص العالمي، لا سيما وأنه يوفر منصة لمناقشة أحدث التوجهات وتسليط الضوء على التقنيات والطائرات الجديدة التي ترسم ملامح القطاع، بما في ذلك طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، والتحول الرقمي وتقنيات الترميز وعمليات الدفع بالعملات المشفرة. وتشهد دورة هذا العام مشاركة أكثر من 20 جهة عارضة جديدة، مثل إكزيكيتيف لايف ستايل وتحسين وإي كوم باي وفي أو أو وميراي للرحلات الجوية وليبرتي للطيران وبرايم تريب سَبورت ومجموعة فلايت كونسالتنج والتنراين للطيران وأطلس إير سيرفس.

وتواصل الدورة التاسعة مسيرة المعرض الناجحة على مدى السنوات الماضية، حيث توفر مجموعة من المزايا الجديدة، مثل إطلاق مؤتمر بيز آف، الذي يستضيف ما يزيد عن 45 من قادة القطاع الذين يشاركون في مجموعة من جلسات الحوار والعروض التقديمية المتميزة، ويركز كل يوم على موضوع مختلف، بما يشمل نماذج طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة في المستقبل، والجيل القادم من المستهلكين، والتعاون لتعزيز قطاع طيران رجال الاعمال والطيران الخاص.

ومن جانبه، قال فريدريك أجيتانت، مؤسس ورئيس شركة هيليباس، قبل مشاركة عرضه التقديمي بعنوان مستقبل طيران رجال الاعمال والطيران الخاص: "لطالما حظي المعرض بمكانة مميزة على أجندة فعاليات قطاع طيران رجال الاعمال والطيران الخاص، حيث يوفر منصة مثالية للتواصل مع أفراد المجتمع وتسليط الضوء على الحلول المبتكرة ومساعدة مشغلي شركات الطيران على بيع المقاعد الفارغة وتحويل المروحيات والطائرات النفاثة إلى خيار معقول التكلفة. ويسرّنا المشاركة في جلسات حوار الدورة الأولى من مؤتمر بيز آف، حيث نعتزم طرح رؤيتنا حول مستقبل القطاع والتركيز على تزايد أهمية استخدام التكنولوجيا الرقمية، إلى جانب التطرق إلى مشهد التحول البيئي الذي تشهده المروحيات مع وجود طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية".

وتركز الفعالية على جهود الابتكار من خلال الكشف عن عدد من الطائرات الجديدة، بما في ذلك طائرة فالكون إكس 8 من شركة داسو للطيران، وطائرة جلوبال 7500 من شركة بومباردييه ايروسبيس، وطائرة جي 700 من شركة جلف ستريم ايروسبيس كوربوريشن، وطائرتي بريتور 600 وفينوم 300 إي من شركة إمبراير وغيرها الكثير.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.mebaa.aero

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