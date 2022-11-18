عبد العزيز بن حميد النعيمي: نسعى لتمكين جمهور كرة القدم من متابعة كافة مباريات مونديال كأس العالم في أجواء احتفالية

محمود خليل الهاشمي: المنصة تقدّم تجربة فريدة وشيّقة للمشجّعين وعشاق الكرة المستديرة لمتابعة أهم حدث رياضي في العالم

عجمان: تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تنظّم دائرة التنمية السياحية في عجمان مبادرة خاصة بجمهور كرة القدم تحت مظلة "منصة عجمان للمشجعين ــ تجربة مشاهدة كأس العالم 2022" لنقل مباريات وأحداث مونديال كأس العالم 2022 على الهواء مباشرة من دولة قطر الشقيقة.

وتنطلق أنشطة المنصة لتغطية أحداث كأس العالم 2022 من تاريخ 20 نوفمبر الحالي ولغاية 18 ديسمبر المقبل في مركز الإمارات للضيافة، حيث سيتم بث المباريات على شاشات عملاقة وضمن أجواء مفعمة بالحماس إلى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية والألعاب الخارجية بالاضافة إلى مجموعة من المطاعم المتنوعة والتي ستقدم أشهى المأكولات لمرتادي المنصة.

وستمنح منصة عجمان للمشجعين فرصاً عديدة للتواصل وبناء علاقات اجتماعية من خلال المشاركة في منافسات وتحديات وبطولات الرياضات الإلكترونية منها بطولة كأس العالم لكرة القدم الالكترونية - عجمان 2022، وألعاب وتمارين رياضية.

علاوةً على ذلك، ستقدّم المنصة منطقة مخصصة للألعاب العائلية وألعاب المهارات لإتاحة الفرصة للجميع لاختبار مهاراتهم أمام أفضل لاعبي الرياضات الإلكترونية في الإمارات وإتاحة فرص للفوز بجوائز حصرية.

وسيبلغ سعر بطاقة الدخول 30 درهم لليوم الواحد، حيث ستشكل منطقة المشاهدة الرئيسية التي تتّسع للمئات مكاناً مثالياً للجمهور لتشجيع فرقهم المفضّلة من خلال العديد من الشاشات الضخمة لضمان أفضل تجربة لمتابعة المباريات، وستحتضن مساحات وجلسات داخلية وخارجية واسعة، محاطة بمناطق الألعاب وعدد كبير من المطاعم والاكشاك الخاصة، بالإضافة إلى مساحة متسعة لمواقف السيارات أمام القاعة.

وعن المنصة قال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان "يسعدنا إطلاق "منصة عجمان للمشجعين ــ تجربة مشاهدة كأس العالم 2022" لنقل حي ومباشر لجميع مباريات وفعاليات كأس العالم 2022 في قطر، والتي تأتي ضمن سعي إمارة عجمان لتمكين جمهور كرة القدم في الإمارات من متابعة كافة المباريات وتشجيع فرقهم والاستمتاع بما يصاحبها من فعاليات ترفيهية تناسب الجميع".

وأكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي أن إمارة عجمان رسخت مكانتها بجدارة كوجهة سياحية مفضلة عالمياً مع بنية تحتية متقدمة وفعاليات ترفيهية وثقافية وفنية مصاحبة، إلى جانب البنية التحتية العصرية والخدمات العامة الراقية، مما يعزز من دورها في احتضان أعداد كبيرة من محبي كرة القدم، خاصةً بعد إعلان دولة الإمارات مؤخراً عن البرنامج الترحيبي الداعم لحاملي بطاقة «هيّا» المخصصة لمشجعي مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 وذلك في إطار دعم دولة الإمارات لدولة قطر الشقيقة من خلال استضافة زوار الحدث وتسهيل دخولهم وتنقلهم في الإمارات.

من جهته، قال محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن نهائيات كأس العالم 2022 في قطر تقام للمرة الأولى في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، مما سيسهم في دعم القطاع السياحي في الإمارات بشكل عام عبر استقطاب اهتمام الرياضيين والمشجعين وعشاق الكرة المستديرة من أنحاء العالم.

وأضاف الهاشمي: "ستساهم فعالية منصة عجمان للمشجعين ــ تجربة مشاهدة كأس العالم 2022 في ترسيخ مكانة عجمان كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات العالمية، بما يعزز نمو السياحة الرياضية تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وذلك تزامناً مع هذا الحدث العالمي والإحتفالات الدولية التي تحرص إمارة عجمان أن تكون جزءاً منها دائماً.

وتقام "منصة عجمان للمشجعين ــ تجربة مشاهدة كأس العالم 2022" برعاية كل من المستشفى السعودي الألماني الراعي كراعي ذهبي، ومياه غلفا الموزع الرسمي للمرطبات، وشركة رايات للدعاية والنشر كراعي إعلاني، وبدعم من الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، والقيادة العامة لشرطة عجمان، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان،وانفينيتي جيم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع ajmantourism/-https://ajman.travel/ar