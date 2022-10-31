قطر تستقبل 151 ألف زائر في سبتمبر، يتصدرهم الزوار القادمون من المملكة العربية السعودية

استقبلت قطر 151 ألف زائر دولي في شهر سبتمبر الماضي، وهو العدد الأعلى الذي تسجله قطر خلال الشهر في خمس سنوات، ويُعزى ذلك إلى الفعاليات التي تخللت الشهر بداية من كأس سوبر لوسيل التي استضافتها قطر في 9 سبتمبر، وصولاً إلى الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية والتي استمرت لعدة أيام، وكذلك رزنامة فعاليات قطر الغنية خلال الشهر والتي ساهمت في اجتذاب الزوار.

وقد ساهم الزوار القادمون من دول مجلس التعاون الخليجي بما نسبته 44٪ من إجمالي عدد الزوار الدوليين، فيما حلت المملكة العربية السعودية في الصدارة بما يقارب 30% من إجمالي عدد الزوار الدوليين. وتواصل قطر توفير منافذ دخول متعددة للراغبين في زيارتها، حيث تشير أحدث البيانات إلى أن 56% من الزوار قد جاءوا جواً فيما اختار 37% طريق البر و7% طريق البحر.

وقد بدأ الشهر المزدحم بزخم المواجهة المثيرة التي جمعت نادي الهلال السعودي ونادي الزمالك المصري في مباراة كأس سوبر لوسيل، حيث استقبل استاد لوسيل أكثر من 77,500 متفرج ممن حضروا لمشاهدة المباراة وحضور الافتتاح الرسمي لاستاد لوسيل الأيقوني، والمقرر أن يشهد أيضاً المباراة النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022 في ديسمبر المقبل. كما استمتع جمهور المباراة بحفل غنائي رائع أحياه المطرب المصري الشهير عمرو دياب.

كما نظمت قطر للسياحة قرب نهاية الشهر مبادرة تحت عنوان "عطلة نهاية الأسبوع" تخللتها باقة من الفعاليات الخاصة والعروض الترويجية وذلك ضمن احتفالها باليوم الوطني السعودي. كما أقيمت العديد من الأنشطة الترحيبية للزوار في منفذ أبو سمرة الحدودي، وقدمت بعض الفنادق والوجهات الترفيهية باقة من العروض الخاصة بهذه المناسبة، بما يعكس الروابط التاريخية والقيم المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وكان باستطاعة الزوار أيضاً إثراء تجاربهم في قطر عبر الاستفادة من الفعاليات المتنوعة التي تضمها رزنامة قطر الشهرية مثل عروض الموسيقى الكلاسيكية التي قدمتها أوركسترا قطر الفلهارمونية وغيرها من المعارض الفنية التي تستضيفها متاحف قطر.

وتعليقاً على أحدث البيانات الخاصة بالزوار القادمين إلى قطر، قالت السيدة هيا النعيمي، رئيس قسم الترويج بالإنابة في قطر للسياحة: "إن العروض السياحية المتنامية التي تقدمها قطر لا مثيل لها. ويسعدنا أن نرى تدفق الزوار القادمين إلى قطر ونتطلع إلى الترحيب بالمزيد منهم وتشجيعهم على الاستمتاع بمعارض الفن والأنشطة الترفيهية والاحتفالات العائلية المقبلة."

وتعكس رزنامة فعاليات قطر النشطة تعافياً ملموساً في قطاع السياحة القطري هذا العام، حيث اختار أكثر من 1.1 مليون مسافر حتى الآن هذا العام قطر كي تكون وجهتهم المفضلة، مقارنة بـ 611,000 في عام 2021.

وفي ظل الرفع الكامل لقيود السفر في شهر سبتمبر، بلغ إجمالي عدد الليالي الفندقية التي تم حجزها 4.7 مليون ليلة، وهو ما يعادل مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019، ويعتبر إنجازاً كبيراً بالنظر إلى النمو الهائل الذي شهده المعروض خلال هذه الفترة.

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