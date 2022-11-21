تتضمن العديد من الأنشطة المرتبطة بالرياضات المائية

محمود خليل الهاشمي: نسعى لنشر ثقافة الرياضات البحرية التي تشكّل جزءاً حيوياً من التراث المحلي

عجمان: أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن انطلاق فعاليات ”مهرجان عجمان البحري 2022“ الذي تنظمه الدائرة بالتعاون مع نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية واتحاد الإمارات للرياضات البحرية ونادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية يوم 19 نوفمبر الجاري في مرسى عجمان ويوم 20 نوفمبر الجاري على كورنيش عجمان و مارينا 1 في منطقة الزورا.

ويتضمن المهرجان الذي يقام تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، العديد من الأنشطة البحرية التي تركز على أهمية

الرياضات المائية وتشمل سباق التحكم عن بعد، وسباق موتوسورف، وسباق قوارب التنين، وسباق جيت سكي ماراثون.

ومن المتوقع أن تستقطب منافسات هذا العام من مهرجان عجمان البحري، الذي يعد بمثابة أقوى التحديات لمتسابقي الدراجات المائية، عدداً كبيراً من المشاركين المحترفين الذين سيتنافسون بقوة للوصول إلى منصة التتويج خاصةً وأن أنشطته تعتمد على اللياقة البدنية العالية والتجهيز الخاص للسباق، إلى جانب حضور جماهيري كبير لمتابعة هذه المنافسات الشيّقة والاستمتاع بالعروض المائية الحرة والاستعراضية التي ستقام خلاله.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: "إن النجاح الذي حققته سياحة عجمان في تنظيم مهرجان عجمان البحري يدفعنا إلى تقديم هذه التجربة الرياضية للجمهور في كل عام بمضمون مطور ومتنوع وشامل، حتى يكون مكملاً لسلسلة الفعاليات والمهرجانات التي أعدتها الدائرة ضمن خطتها السنوية لاستقطاب المزيد من الزوار للوجهات السياحية تحقيقاً لرؤية عجمان التنموية.

وأضاف الهاشمي أن المهرجان يتضمن عدداً من الأنشطة الرئيسية والثقافية والبحرية التي تركز على أهمية الرياضات المائية، والتي نتمنى أن تحظى جميعها بإعجاب الحضور والمهتمين.

وأكّد الهاشمي سعي سياحة عجمان إلى تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والأندية الرياضية الاتحادية والمحلية والخاصة في إطار سياسات الدولة وتوجهها لتطوير الأنظمة القانونية والإدارية المتصلة بممارسة الرياضات البحرية في الإمارة والإشراف عليها، ودعم المبادرات الهادفة إلى التعريف بالأنشطة البحرية، ونشر ثقافة الرياضات البحرية التي تشكّل جزءاً حيوياً من التراث المحلي للإمارة والدولة، إلى جانب بناء أسلوب حياة صحية لأفراد المجتمع.

وسيقام "مهرجان عجمان البحري 2022" بالتعاون مع نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وإتحاد الإمارات للرياضات البحرية، ونادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية، ومياه غلفا الموزّع الرسمي للمرطبات، والمستشفى السعودي الألماني كراعي ذهبي، والقيادة العامة لشرطة عجمان، والإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، ومجموعة حرس السواحل-السرب الثالث، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وتطوع عجمان، والراعي المضيف مرسى عجمان، وشركة الزورا للتطوير العقاري.

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