بهدف تسليط الضوء على مبادرات الاستدامة في المنطقة

سلطت جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (MEFMA)، الضوء على موضوع الاستدامة خلال ندوتها الافتراضية التي عقدت احتفالاً باليوم العالمي لإدارة المرافق تحت شعار "قيادة إدارة المرافق نحو مستقبل مُستدام ".

وجمعت الندوة الافتراضية، التي أقيمت برعاية "أيه. جي. فاسيليتيز سوليوشنز" (AG Facilities Solutions)، مختصي المجال من مختلف أنحاء العالم لمناقشة دور الاستدامة في التطوير المستمر لمجتمع إدارة المرافق. كما تم تسليط الضوء على عدد كبير من مبادرات الاستدامة من قبل الشركات الأعضاء في جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق والتي توضح جهودها الأخيرة في مجال البيئة.

وقال المهندس علي السويدي، نائب رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العالمية لإدارة المرافق: " أقيمت الندوة الافتراضية هذا العام احتفاءً باليوم العالمي لإدارة المرافق، وهو من أبرز الفعاليات في قطاعنا، حيث جمعت الندوة أصحاب المصلحة، واستعرضنا من خلالها التقدم الذي حققناه ونتاج اعتمادنا الدائم على الممارسات والمنهجيات المستدامة. كما أتاحت لنا الندوة فرصةً لإظهار التقدير لمساهمات أعضاء الجمعية ونجاحاتهم، والتي تحثنا على الاستمرار بالتقدم وتطوير حلول أفضل لإدارة المرافق بما يتوافق مع أجندة التنمية المستدامة للمنطقة. علاوةً على ذلك، عكست الندوة

التزامنا الراسخ بتوفير منصة للتواصل تمكّن أعضاء الجمعية وغيرهم من أصحاب المصلحة من العمل معاً لتمكين قطاع إدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط وضمان مواكبته لاحتياجات العصر."

وتم إطلاق اليوم العالمي لإدارة المرافق بهدف تعزيز مكانة مهنة إدارة المرافق على المستوى العالمي. وفي إطار مشاركتها في تحقيق نفس الهدف، كانت جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، وهي مؤسسة غير ربحية مختصة بإدارة المرافق، في طليعة المبادرين لبناء مجتمع إدارة مرافق قوي في المنطقة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق:

جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق هي مؤسسة مهنية قائمة على العضوية تهدف إلى توحيد قطاع إدارة المرافق والمساعدة في النهوض بهذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط.

وتأسست الجمعية، التي يقع مقرها الرئيسي في دبي وتنشط في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، في العام 2009 كمؤسسة غير ربحية تم تشكيلها تحت مظلة مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، الذي تأسس من قبل غرفة تجارة وصناعة دبي ومكتب فعاليات دبي للأعمال ومركز دبي التجاري العالمي. كما تعد جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق عضواً مسجلاً في الجمعية العالمي لإدارة المرافق (Global FM).

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كوميونيغيت الشرق الأوسط

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