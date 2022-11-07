رأس الخيمة: أعلنت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عن مشاركتها في الدورة القادمة من معرض جلفود للتصنيع والذي سيفتح أبوابه اعتباراً من تاريخ 8 نوفمبر الجاري ولمدة ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي مشاركة راكز في المعرض بغرض التواصل مع المستثمرين وكبار الشركات العاملة في قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات من أجل استعراض الفرص التجارية المتنوعة والمتاحة أمامهم في إمارة رأس الخيمة. كما تهدف إلى تحديد متطلبات كل شركة على حدة واطلاع المستثمرين على مزايا تأسيس أعمالهم في بيئة العمل لدى راكز والتي تتمتع بالفعالية من حيث التكلفة.

وبهذه المناسبة قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "من المتوقع أن يرتفع الطلب على المواد الغذائية في المنطقة مع ازدياد نمو التعداد السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يفتح المجال لخلق العديد من الفرص التجارية للمستثمرين في قطاع الأغذية والمشروبات الراغبين بتوسعة نطاق أعمالهم لتغطي الأسواق المحلية والدولية. وهنا يأتي دورنا لتقديم الدعم للمستثمرين وكبار الشركات العاملة في القطاع عن طريق تشكيلة واسعة من الخدمات وتوفير بنية تحتية حديثة تلبي كافة متطلباتهم."

وجدير بالذكر أن العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات تتخذ من راكز مقراً لعملياتها مثل إيتالفود ويونيكاي فودز للسلع الاستهلاكية سريعة التداول وشركة المراعي لصناعة منتجات الألبان وشاي أحمد العالمية لإنتاج الشاي المخلوط وشركة ساي فلافورز المختصة بتصنيع التوابل.

وأضاف جلاّد: "تحتضن راكز المئات من الشركات العاملة في مختلف قطاعات الأغذية والمشروبات وهي تُشكل جزءاً من سلسلة الإمدادات المتنامية والتي تتيح للشركات الجديدة الاستفادة من فرص التعاون والتبادل التجاري بالتواصل مع أعضاء مجتمع أعمال راكز الحاليين."

وستقدم راكز للمستثمرين أثناء مشاركتها في معرض جلفود للتصنيع هذا العام أسعار جذابة على المستودعات التي يمكن تحويلها لوحدات صناعية بالإضافة إلى قطع الأراضي. كما تسر راكز دعوة المستثمرين العاملين في قطاع الأغذية والمشروبات لزيارة منصتها في جناح 2 في معرض جلفود للتصنيع 2022 بمركز دبي التجاري العالمي من أجل الحصول على المزيد من المعلومات حول عروضها الترويجية وللتواصل مع خبراء تأسيس الشركات.

#بياناتحكومية

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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

هاتف: 2077173 7 971+، بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 15000 شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.