- الدورة التاسعة من الفعالية الرائدة تستضيف مجموعة واسعة من قادة القطاع والجهات العارضة المحلية والإقليمية والعالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة – تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تنطلق الدورة التاسعة والأبرز من معرض "ميبا 2022" لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، غداً الثلاثاء 6) ديسمبر (في موقع معرض دبي للطيران بحضور أبرز قادة قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص.

ويستضيف المعرض، الذي يستمر حتى 8 ديسمبر الجاري، مجموعة واسعة من الجهات العارضة المحلية والإقليمية والعالمية وأكثرها تنوعاً في تاريخه. وتشهد الفعالية عودة شركات مثل إيرباص وبوينج وكوملوكس وبومباردير وإمبراير وجلفستريم وداسو للطيران، إلى جانب العديد من الجهات العارضة الجديدة من أكثر من 20 دولة، بما فيها في أو أو وإكزيكيتيف لايف ستايل وتحسين وميراي للرحلات الجوية وغيرها الكثير.

وإلى جانب ذلك، سيتسنى للحضور فرصة مشاهدة العديد من فعاليات إطلاق المبادرات الجديدة والاستماع إلى أكثر من 45 خبيراً متخصصاً سيشاركون آراءهم وخبراتهم بشأن أبرز المواضيع الخاصة بالقطاع، بما فيها مستقبل الطيران والاستدامة والأسواق الناشئة واللوائح التنظيمية، وذلك على هامش الدورة الأولى من مؤتمر بيز آف.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال علي أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الاعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميبا): "يوفر معرض ميبا 2022 منصةً استثنائية لقطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص العالمي للالتقاء وبناء العلاقات الجديدة الكفيلة برسم الملامح المستقبلية للقطاع. ويتيح للحضور الاطلاع على أحدث الحلول التقنية والمستدامة والطائرات المبتكرة التي ترتقي بمستوى القطاع على مستوى العالم، وذلك من خلال برنامجه الجديد الذي يسلط الضوء على أحدث اتجاهات القطاع ويطرح الحلول لأبرز التحديات الماثلة أمامه".

وتشير التوقعات إلى أن قيمة سوق الطائرات الخاصة العالمي قد تصل إلى 39.84 مليار دولار أمريكي بحلول عام 12025، مقارنةً بحوالي 25.87 مليار دولار أمريكي 2021، علماً أنّ منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تستأثر بنسبة كبيرة من هذا النمو. وتجدر الإشارة إلى أنّ دولة الإمارات كانت الأكثر نشاطاً في مجال طيران رجال الأعمال.

ومن جانبها، أشارت وينغ إكس، الشركة الرائدة في مجال استشارات وأبحاث الطيران، إلى نمو أعداد رحلات طيران رجال الأعمال المغادرة لدولة الإمارات بين يناير وسبتمبر 2022 بنسبة تصل إلى 11% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، وبزيادة بواقع 105% قياساً بالعام الذي يسبقه2. وفي الآونة الأخيرة، أدت بطولة العالم لكرة القدم في قطر إلى تسجيل زيادة كبيرة في الطلب على الطائرات الخاصة للرحلات بين دبي والدوحة في أيام المباريات، علماً أنّ شركة الفطيم دي سي للطيران، إحدى الجهات العارضة في المعرض، سجلت نمواً بنسبة 22% على أساس شهري في الاستفسارات عن الرحلات المستأجرة خلال شهر أكتوبر3.

ومن المتوقع أن يتواصل هذا الطلب في النمو بعد اختتام بطولة العالم لكرة القدم، وخاصةً في ضوء الزيادة الملحوظة في اعتماد طيران رجال الأعمال في العديد من الأسواق العالمية البارزة. ونتيجة لذلك، شهد معرض ميبا 2022 ارتفاعاً كبيراً في تسجيلات الزوار العالميين، مع 69% منهم من فئة صناع القرار الرئيسين الطامحين للاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات الكفيلة برسم ملامح القطاع في المستقبل.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.mebaa.aero

#بياناتحكومية

- انتهى -

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

سامي الحلاق

مسؤول الحسابات mebaa@fourcommunications.com

0553380914